Huawei 、Network X 2025で全光ネットワーク分野で3つの賞を受賞

パリ、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- Network X 2025の式典で、ファーウェイは以下の3つの賞を受賞した。最も革新的な光トランスポートユースケース、ファイバーネットワーク向けの最高のネットワーク AI ソリューション、そして優れたグリーンファイバー。これらの栄誉は、Huaweiの強力な技術、継続的なイノベーション、そして全光ネットワークにおける市場リーダーシップを反映しています。

Huawei は光伝送の分野をリードし続け、超高速ネットワークのイノベーションと実世界への導入を推進しています。Huaweiは、400G/800GおよびB1T超高速伝送、C+Lバンド超広帯域スペクトル、エンドツーエンドのOXCスイッチングなどの主要なテクノロジーでブレークスルーを推進し、業界のアップグレードを推進し、パフォーマンスの限界を打ち破っています。

超ブロードバンドデータセンター相互接続やロスレス伝送などの最先端技術におけるHuaweiの目覚ましい進歩は、コンピューティング能力のスケジュール管理と連携を加速させています。コンピューティング リソースが地域間で自由に移動できるようにすることで、Huawei はユビキタスで効率的な供給を実現し、繁栄するデジタル経済の強固な基盤を築きます。Huawei は、その傑出したパフォーマンスにより、再び「最も革新的な光トランスポートユースケース」賞を受賞しました。

インテリジェントテクノロジーを活用し、Huawei は HBB エクスペリエンス運用のためのプレミアム ブロードバンド ソリューションを全面的にアップグレードしました。業界初のカスタマー エクスペリエンス インデックス (CEI) システムにより、ユーザー エクスペリエンスを測定可能かつ可視化できるため、長年の課題が解決され、通信事業者がサービス品質を最適化できるようになります。ホームブロードバンド運用の「スマートブレイン」として機能する HBBMaster は、高度なアルゴリズムを活用して複雑な問題を自動的に診断し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるための迅速かつ実用的なソリューションを提供します。これら 2 つのイノベーションは相互に補完し、1 兆ドル規模の家庭用ブロードバンド市場に新たな成長機会をもたらし、Huawei は「ファイバー ネットワーク向け最優秀ネットワーク AI ソリューション」賞を受賞しました。

Huaweiは、グリーンエネルギーの効率化とインテリジェントアクセスネットワークのインテリジェントO&Mでも大きな進歩を遂げ、この分野でイノベーションを推進し続けています。ファーウェイは、光回線終端装置（OLT）、光ネットワーク端末（ONT）、ネットワーク管理システムにわたるエンドツーエンドのイノベーションにより、「Outstanding Green Fibre」賞を受賞しました。Huawei のインテリジェント OLT プラットフォームは、マルチレベルのきめ細かな動的省エネ技術を活用して、トラフィック レベルからシステム レベルまで電力効率を最適化します。これにより、機器室内のアイドル状態のデバイスのエネルギー消費が大幅に削減され、ネットワークのグリーン化と二酸化炭素排出量の削減に貢献します。Huawei の ONT は、ユーザー エクスペリエンスを損なうことなく、オフピーク時間帯の電力消費を自動的に低減できます。これは、家庭でのエネルギー効率を高めるためのより賢い方法です。さらに、Huawei の管理システムは、通信事業者がリアルタイムのトラフィックとデバイスの状態に基づいてネットワークのエネルギー効率を動的に最適化するのに役立ちます。これにより、ネットワーク全体にわたる省エネポリシーの自動導入と洗練された運用が可能になり、光ネットワークをより環境に優しく効率的な未来へと導きます。

これらの賞を受賞した後、ファーウェイ光学ビジネス製品ラインの副社長であるKim Jin氏は次のように述べています。「Huawei は、全光ネットワークの進化を前進させ、継続的なイノベーションを推進することに引き続き注力していきます。Huaweiは今後も世界中の通信事業者と協力し、インテリジェント時代の新たな課題と機会を受け入れ、新たな成長を実現し、共にインテリジェントな世界を構築していきます。」

