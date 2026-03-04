Huawei propõe a construção de uma rede totalmente óptica centrada em IA para melhorar a experiência de serviço

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei compartilhou sua visão para a construção de uma rede totalmente óptica centrada em IA no Fórum Green All-Optical Network, organizado pela IDATE. A Huawei propôs quatro iniciativas para melhorar as capacidades da rede em termos de largura de banda, confiabilidade, cobertura e latência, ajudando as operadoras a liberar o valor da rede e, ao mesmo tempo, proporcionar a melhor experiência para serviços de IA.

Mais de 200 líderes e especialistas do setor, provenientes de reguladores europeus de telecomunicações, do Conselho FTTH, de operadoras e de fornecedores de equipamentos, reuniram-se para discutir as oportunidades e os desafios enfrentados pelas redes totalmente ópticas na era da IA. Operadoras globais líderes, como a Bouygues Telecom e a China Unicom, compartilharam suas práticas bem-sucedidas, explorando os requisitos de rede para o desenvolvimento de serviços domésticos inteligentes, possibilitando a inovação em IA por meio de computação eficiente e promovendo operações de rede inteligentes.

Kim Jin, vice-presidente da linha de produtos ópticos da Huawei, apresentou a visão para a construção de uma rede totalmente óptica centrada em IA e os produtos e soluções da rede óptica de última geração da Huawei. Ao melhorar a largura de banda, a confiabilidade, a cobertura e a latência, a Huawei pretende ajudar as operadoras a construir redes UBB Agentic e oferecer experiências de serviço premium:

Maior cobertura Wi-Fi na rede doméstica para uma melhor experiência do usuário : a solução FTTR Wi-Fi 7 tri-band da Huawei oferece uma velocidade estável de 4 Gbps em cada cômodo e roaming contínuo em toda a casa em menos de 10 ms. A nova solução Wi-Fi mesh, combinada com a tecnologia anti-interferência AI, permite que os sinais penetrem mais uma parede e aumenta as taxas em 20% em condições de interferência.

: a solução FTTR Wi-Fi 7 tri-band da Huawei oferece uma velocidade estável de 4 Gbps em cada cômodo e roaming contínuo em toda a casa em menos de 10 ms. A nova solução Wi-Fi mesh, combinada com a tecnologia anti-interferência AI, permite que os sinais penetrem mais uma parede e aumenta as taxas em 20% em condições de interferência. PON de última geração para menor latência e maior largura de banda : tecnologias inovadoras, como o corte PON no nível do aplicativo OLT e o agendamento da interface aérea Wi-Fi, são usadas para estabelecer canais de garantia dedicados para aplicativos VIP, proporcionando experiências de rede determinísticas e em camadas.

: tecnologias inovadoras, como o corte PON no nível do aplicativo OLT e o agendamento da interface aérea Wi-Fi, são usadas para estabelecer canais de garantia dedicados para aplicativos VIP, proporcionando experiências de rede determinísticas e em camadas. Rede metropolitana OXC ponta a ponta para melhorar a experiência de IA : a nova solução OXC estende a comutação totalmente óptica às redes metropolitanas, reduzindo a latência da rede ponta a ponta e criando uma arquitetura de rede em malha para permitir computação em milissegundos para serviços de IA.

: a nova solução OXC estende a comutação totalmente óptica às redes metropolitanas, reduzindo a latência da rede ponta a ponta e criando uma arquitetura de rede em malha para permitir computação em milissegundos para serviços de IA. Evolução para 400G/800G para eliminar gargalos de largura de banda : uma arquitetura de backbone em malha 3D, combinada com o novo 400G/800G, banda Super C+L e transmissão por cabo submarino de formato completo, resolve a escassez de largura de banda em pontos de tráfego intenso e transporta com eficiência o tráfego DCI e transfronteiriço.

: uma arquitetura de backbone em malha 3D, combinada com o novo 400G/800G, banda Super C+L e transmissão por cabo submarino de formato completo, resolve a escassez de largura de banda em pontos de tráfego intenso e transporta com eficiência o tráfego DCI e transfronteiriço. Rede óptica sem interrupções para garantir serviços de IA sempre ativos: atualizações coordenadas de hardware e software, algoritmos e tecnologia eOTDR ajudam as operadoras a identificar e mitigar com precisão os riscos da rede. Materiais inovadores de cristal líquido permitem a comutação de redes ópticas com comutação de comprimento de onda (WSON) em 50 ms, garantindo confiabilidade ultra-alta.

Para O&M, o agente FANSpirit no domínio de acesso óptico é aplicado para reduzir as reclamações dos usuários de banda larga residencial, e o agente OTNSpirit no domínio de transmissão óptica recomenda caminhos diferenciados com base na largura de banda, latência e confiabilidade, permitindo atualizações inteligentes de O&M para as operadoras.

Kim Jin disse: "A era da IA traz às operadoras uma nova oportunidade que surge uma vez a cada dez anos. A Huawei está comprometida em trabalhar com parceiros do setor para construir uma rede totalmente óptica centrada em IA. Isso continuará a melhorar a experiência do usuário, revelará mais valor da rede e alcançará um crescimento vantajoso para todos na era da IA."

