Huawei предлагает создать полностью оптическую целевую сеть, ориентированную на искусственный интеллект, для повышения качества обслуживания

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Barcelona 2026 компания Huawei поделилась своим видением создания полностью оптической целевой сети, ориентированной на искусственный интеллект, на форуме Green All-Optical Network Forum, организованном IDATE. Huawei внесла четыре инициативы по улучшению сетевых возможностей с точки зрения пропускной способности, надежности, покрытия и задержки, помогая операторам раскрыть ценность сети, обеспечивая при этом максимальный опыт для ИИ-услуг.

Более 200 лидеров отрасли и экспертов из европейских телекоммуникационных регуляторов, Совета FTTH, операторов и поставщиков оборудования собрались, чтобы обсудить возможности и проблемы, стоящие перед полностью оптическими сетями в эпоху ИИ. Ведущие мировые операторы, такие как Bouygues Telecom и China Unicom, поделились своими успешными практиками, изучив сетевые требования для разработки услуг умного дома, внедрения ИИ-инноваций за счет эффективных вычислений и продвижения интеллектуальных сетевых операций.

Ким Чжин (Kim Jin), вице-президент линейки продуктов Huawei Optical Business, представил концепцию построения полностью оптической целевой сети, ориентированной на искусственный интеллект, а тажке продукты и решения Huawei для оптической сети следующего поколения. Улучшая пропускную способность, надежность, покрытие и параметры задержки, Huawei стремится помочь операторам создавать агентские сети UBB и предоставлять услуги премиум-класса:

Более широкое покрытие Wi-Fi в домашних сетях для лучшего взаимодействия с пользователем : Трехдиапазонное решение Huawei Wi-Fi 7 FTTR обеспечивает стабильную скорость 4 Гбит/с в каждой комнате и бесперебойный роуминг по всему дому за 10 мс. Новое сеточное решение для Wi-Fi в сочетании с ИИ-технологией защиты от помех позволяет сигналам проникать через еще одну стену и повышает скорость на 20 % в условиях помех.

: Трехдиапазонное решение Huawei Wi-Fi 7 FTTR обеспечивает стабильную скорость 4 Гбит/с в каждой комнате и бесперебойный роуминг по всему дому за 10 мс. Новое сеточное решение для Wi-Fi в сочетании с ИИ-технологией защиты от помех позволяет сигналам проникать через еще одну стену и повышает скорость на 20 % в условиях помех. PON следующего поколения для более низкой задержки и более высокой пропускной способности : Инновационные технологии, такие как PON-слайсинг на уровне приложений OLT и планирование эфирного интерфейса Wi-Fi, используются для создания выделенных каналов для VIP-приложений, обеспечивая многоуровневый и гарантированный сетевой опыт.

: Инновационные технологии, такие как PON-слайсинг на уровне приложений OLT и планирование эфирного интерфейса Wi-Fi, используются для создания выделенных каналов для VIP-приложений, обеспечивая многоуровневый и гарантированный сетевой опыт. Сквозная городская сеть OXC для улучшения работы ИИ : Совершенно новое решение OXC расширяет полностью оптическую коммутацию в городских сетях, сокращая сквозную задержку сети и создавая архитектуру сетчатой сети для обеспечения вычислений миллисекундного уровня для ИИ-сервисов.

: Совершенно новое решение OXC расширяет полностью оптическую коммутацию в городских сетях, сокращая сквозную задержку сети и создавая архитектуру сетчатой сети для обеспечения вычислений миллисекундного уровня для ИИ-сервисов. Эволюция в направлении 400G/800G для устранения узких мест в пропускной способности : Магистральная архитектура 3D-mesh в сочетании с новым 400G/800G, диапазоном Super C+L и полноформатной подводной кабельной передачей устраняет нехватку пропускной способности в горячих точках трафика и эффективно передает DCI и трансграничный трафик.

: Магистральная архитектура 3D-mesh в сочетании с новым 400G/800G, диапазоном Super C+L и полноформатной подводной кабельной передачей устраняет нехватку пропускной способности в горячих точках трафика и эффективно передает DCI и трансграничный трафик. Оптическая сеть с нулевым отключением для обеспечения постоянных ИИ-услуг: Скоординированные обновления аппаратного и программного обеспечения, алгоритмы и технология eOTDR помогают операторам точно выявлять и снижать сетевые риски. Инновационные жидкокристаллические материалы дают возможность переключения оптической сети с динамических переключением длины волн (WSON) за 50 мс, обеспечивая сверхвысокую надежность.

Для эксплуатации и технического обслуживания сети агент FANSpirit в домене оптического доступа применяется для уменьшения жалоб от пользователей домашней широкополосной сети, а агент OTNSpirit в домене оптической передачи рекомендует дифференцированные пути на основе пропускной способности, задержки и надежности, что позволяет операторам проводить интеллектуальные обновления O&M.

Ким Джин сказал: «Эра ИИ дает операторам новый шанс, который выпадает раз в десять лет. Huawei стремится работать с отраслевыми партнерами над созданием полностью оптической целевой сети, ориентированной на искусственный интеллект. Это позволит улучшить пользовательский опыт, повысить ценность сети и добиться беспроигрышного роста в эпоху ИИ».

