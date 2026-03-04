Huawei propone construir una red de destino totalmente óptica centrada en IA para mejorar la experiencia del servicio

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC 2026 de Barcelona, Huawei compartió su visión de construir una red objetivo totalmente óptica centrada en IA en el Green All-Optical Network Forum (Foro de red ecológica totalmente óptica) organizado por IDATE. Huawei propuso cuatro iniciativas para mejorar las capacidades de la red en términos de ancho de banda, confiabilidad, cobertura y latencia y ayudó a las empresas de telecomunicaciones a liberar el valor de la red a la vez que ofrecen la mejor experiencia para los servicios de IA.

Más de 200 líderes del sector y expertos de los reguladores europeos de telecomunicaciones, el Consejo de FTTH, empresas de telecomunicaciones y proveedores de equipos se reunieron para debatir acerca de las oportunidades y desafíos que afrontan las redes totalmente ópticas en la era de la IA. Las principales empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, como Bouygues Telecom y China Unicom compartieron sus prácticas exitosas, exploraron los requisitos de red para desarrollar servicios de hogar inteligente, permitieron la innovación de IA mediante una informática eficiente y avanzada en las operaciones de red inteligente.

Kim Jin, vicepresidente de la línea de productos Ópticos de Huawei, presentó la visión para construir una red de destino totalmente óptica centrada en IA y los productos y soluciones de la red óptica de próxima generación de Huawei. Al actualizar el ancho de banda, confiabilidad, cobertura y latencia, Huawei tiene como objetivo ayudar a las empresas de telecomunicaciones a construir redes agénticas UBB y ofrecer experiencias de servicio premium:

Cobertura wifi más amplia en las redes domésticas para una mejor experiencia de usuario : la solución FTTR de tres bandas wifi 7 de Huawei ofrece una velocidad estable de 4 Gbps en cada habitación y una itinerancia perfecta en todo el hogar en 10 ms. La nueva solución de malla wifi, combinada con la tecnología antiinterferencias de IA, permite que las señales penetren una pared más y aumenta las tasas en un 20 % en condiciones de interferencia.

: la solución FTTR de tres bandas wifi 7 de Huawei ofrece una velocidad estable de 4 Gbps en cada habitación y una itinerancia perfecta en todo el hogar en 10 ms. La nueva solución de malla wifi, combinada con la tecnología antiinterferencias de IA, permite que las señales penetren una pared más y aumenta las tasas en un 20 % en condiciones de interferencia. PON de próxima generación para menor latencia y mayor ancho de banda : las tecnologías innovadoras, como la segmentación de PON a nivel de aplicación OLT y la programación de la interfaz aérea wifi, se utilizan para establecer canales de garantía dedicados para aplicaciones VIP, que ofrecen experiencias de red por niveles y deterministas.

: las tecnologías innovadoras, como la segmentación de PON a nivel de aplicación OLT y la programación de la interfaz aérea wifi, se utilizan para establecer canales de garantía dedicados para aplicaciones VIP, que ofrecen experiencias de red por niveles y deterministas. Red metropolitana OXC de extremo a extremo para mejorar la experiencia de IA : la nueva solución OXC amplía la conmutación totalmente óptica a las redes metropolitanas, lo que reduce la latencia de red de extremo a extremo y construye una arquitectura de red de malla para permitir la informática de milisegundos para los servicios de IA.

: la nueva solución OXC amplía la conmutación totalmente óptica a las redes metropolitanas, lo que reduce la latencia de red de extremo a extremo y construye una arquitectura de red de malla para permitir la informática de milisegundos para los servicios de IA. Evolución hacia 400 G/800G para eliminar los obstáculos de ancho de banda : una arquitectura troncal de malla 3D, combinada con la nueva banda 400 G/800G, Super C+L y la transmisión por cable submarino de formato completo, aborda la escasez de ancho de banda en los puntos críticos de tráfico y transporta de manera eficiente el DCI y el tráfico transfronterizo.

: una arquitectura troncal de malla 3D, combinada con la nueva banda 400 G/800G, Super C+L y la transmisión por cable submarino de formato completo, aborda la escasez de ancho de banda en los puntos críticos de tráfico y transporta de manera eficiente el DCI y el tráfico transfronterizo. Red óptica de cero consumo para garantizar servicios de IA siempre activos: las actualizaciones coordinadas de hardware y software, los algoritmos y la tecnología eOTDR ayudan a los operadores a identificar y mitigar con precisión los riesgos de la red. Los materiales de cristal líquido innovadores permiten la conmutación de la red óptica conmutada por longitud de onda (WSON) en 50 ms, lo que garantiza una confiabilidad ultraalta.

Para operación y mantenimiento (O&M), el agente FANSpirit en el dominio de acceso óptico se aplica para reducir las quejas de los usuarios de banda ancha en el hogar, y el agente OTNSpirit en el dominio de transmisión óptica recomienda rutas diferenciadas basadas en el ancho de banda, la latencia y la confiabilidad, lo que permite actualizaciones inteligentes de O&M para las empresas de telecomunicaciones.

Kim Jin afirmó: "La era de la IA brinda a las empresas de telecomunicaciones una nueva oportunidad una vez cada diez años. Huawei se compromete a trabajar con socios del sector para construir una red objetivo totalmente óptica centrada en la IA. Esta iniciativa seguirá mejorando la experiencia del usuario, generará más valor de la red y logrará un crecimiento de beneficio mutuo en la era de la IA".

