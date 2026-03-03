Huawei propose de construire un réseau cible tout optique centré sur l'IA pour améliorer l'expérience de service

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a partagé sa vision de la construction d'un réseau cible tout-optique centré sur l'IA lors du Green All-Optical Network Forum organisé par l'IDATE. Huawei a proposé quatre initiatives pour améliorer les capacités du réseau en termes de bande passante, de fiabilité, de couverture et de latence, afin d'aider les opérateurs à libérer la valeur du réseau tout en offrant une expérience optimale pour les services d'IA.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, proposes building an AI-centric all-optical target network

Plus de 200 leaders de l'industrie et experts des régulateurs européens des télécommunications, du Conseil FTTH, des opérateurs et des fournisseurs d'équipements se sont réunis pour discuter des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les réseaux tout-optique à l'ère de l'IA. Des opérateurs mondiaux de premier plan tels que Bouygues Telecom et China Unicom ont partagé leurs pratiques réussies, explorant les exigences du réseau pour développer des services domestiques intelligents, permettant l'innovation en matière d'IA grâce à un calcul efficace, et faisant progresser les opérations de réseau intelligentes.

Kim Jin, vice-président de Huawei Optical Business Product Line, a présenté la vision de la construction d'un réseau cible tout optique centré sur l'IA et les produits et solutions Huawei Next Generation Optical Network. En améliorant la bande passante, la fiabilité, la couverture et le temps de latence, Huawei vise à aider les opérateurs à construire des réseaux Agentic UBB et à fournir des services de qualité supérieure :

Couverture plus large Wi-Fi dans les réseaux domestiques pour une meilleure expérience utilisateur : La solution FTTR tri-bande Wi-Fi 7 de Huawei offre un débit stable de 4 Gbps dans chaque pièce et une itinérance harmonieuse dans toute la maison en moins de 10 ms. La nouvelle solution de maillage Wi-Fi, associée à la technologie anti-interférence AI, permet aux signaux de traverser un mur supplémentaire et d'augmenter les taux de 20 % dans des conditions d'interférence.

Nouvelle génération de PON pour une latence plus faible et une largeur de bande plus élevée : Des technologies innovantes telles que le découpage PON au niveau de l'application OLT et la planification de l'interface aérienne Wi-Fi sont utilisées pour établir des canaux d'assurance dédiés aux applications VIP, offrant ainsi des expériences de réseau déterministes et à plusieurs niveaux.

De bout en bout Le réseau métropolitain OXC pour améliorer l'expérience de l'IA : La toute nouvelle solution OXC étend la commutation tout-optique aux réseaux métropolitains, réduisant la latence du réseau de bout en bout et construisant une architecture de réseau maillé pour permettre le calcul à la milliseconde pour les services d'IA.

Evolution vers 400G/800G pour éliminer les goulets d'étranglement de la bande passante : Une architecture dorsale à maillage 3D, combinée aux nouvelles technologies 400G/800G, à la bande Super C+L et à la transmission par câble sous-marin plein format, permet de remédier aux pénuries de bande passante dans les points névralgiques du trafic et d'acheminer efficacement le trafic DCI et le trafic transfrontalier.

Un réseau optique zéro panne pour garantir des services d'IA toujours actifs : Les mises à jour coordonnées du matériel et des logiciels, les algorithmes et la technologie eOTDR aident les opérateurs à identifier avec précision les risques liés au réseau et à les atténuer. Des matériaux innovants à base de cristaux liquides permettent de commuter les réseaux optiques à commutation de longueur d'onde (WSON) en moins de 50 ms, ce qui garantit une très grande fiabilité.

En ce qui concerne l'exploitation et la maintenance, l'agent FANSpirit dans le domaine de l'accès optique est utilisé pour réduire les plaintes des utilisateurs domestiques à large bande, et l'agent OTNSpirit dans le domaine de la transmission optique recommande des chemins différenciés en fonction de la largeur de bande, de la latence et de la fiabilité, ce qui permet aux opérateurs de procéder à des mises à niveau intelligentes en matière d'exploitation et de maintenance.

Kim Jin a déclaré : « L'ère de l'IA offre aux opérateurs une nouvelle chance qui ne se présente qu'une fois tous les dix ans. Huawei s'engage à travailler avec des partenaires industriels pour construire un réseau cible tout-optique centré sur l'IA. Cela permettra de continuer à améliorer l'expérience des utilisateurs, de débloquer plus de valeur du réseau et de réaliser une croissance gagnant-gagnant à l'ère de l'IA. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg