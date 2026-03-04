Huawei proponuje budowę w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI w celu poprawy jakości usług

BARCELONA (Hiszpania), 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała swoją wizję budowy w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI podczas forum Green All-Optical Network Forum organizowanego przez IDATE. Firma zaproponowała cztery inicjatywy mające na celu poprawę możliwości sieci w zakresie przepustowości, niezawodności, zasięgu oraz opóźnień, pomagając operatorom uwolnić wartość sieci przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości doświadczeń korzystania z usług AI.

Ponad 200 liderów branży i ekspertów z europejskich organów regulacyjnych sektora telekomunikacyjnego, FTTH Council, operatorów oraz dostawców sprzętu zgromadziło się, aby omówić szanse i wyzwania stojące przed sieciami w pełni optycznymi w erze AI. Czołowi globalni operatorzy, tacy jak Bouygues Telecom oraz China Unicom, podzielili się udanymi praktykami, analizując wymagania sieciowe dla rozwoju inteligentnych usług domowych, wspierania innowacji AI poprzez wydajne przetwarzanie oraz rozwoju inteligentnego zarządzania siecią.

Kim Jin, wiceprezes ds. linii produktów optycznych w Huawei, przedstawił wizję budowy w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI oraz produkty i rozwiązania z zakresu sieci optycznych Huawei nowej generacji. Poprzez ulepszenie przepustowości, niezawodności, zasięgu i opóźnień Huawei dąży do pomocy operatorom w budowie agentowych sieci UBB oraz dostarczaniu usług o najwyższej jakości:

Szerszy zasięg Wi-Fi w sieciach domowych dla lepszych doświadczeń użytkownika : trójpasmowe rozwiązanie FTTR Wi-Fi 7 firmy Huawei zapewnia stabilną przepustowość 4 Gb/s w każdym pomieszczeniu oraz płynny roaming w całym domu w czasie poniżej 10 ms. Nowe rozwiązanie Wi-Fi mesh, w połączeniu z technologią AI do przeciwdziałania zakłóceniom, umożliwia przenikanie sygnału przez dodatkową ścianę oraz zwiększa przepustowość o 20% w warunkach zakłóceń.

: trójpasmowe rozwiązanie FTTR Wi-Fi 7 firmy Huawei zapewnia stabilną przepustowość 4 Gb/s w każdym pomieszczeniu oraz płynny roaming w całym domu w czasie poniżej 10 ms. Nowe rozwiązanie Wi-Fi mesh, w połączeniu z technologią AI do przeciwdziałania zakłóceniom, umożliwia przenikanie sygnału przez dodatkową ścianę oraz zwiększa przepustowość o 20% w warunkach zakłóceń. Sieci PON nowej generacji zapewniające niższe opóźnienia i wyższą przepustowość : innowacyjne technologie, takie jak slicing PON na poziomie aplikacji OLT oraz tworzenie harmonogramu interfejsu radiowego Wi-Fi, są wykorzystywane do tworzenia dedykowanych kanałów zapewnienia jakości dla aplikacji VIP, oferując warstwowe i deterministyczne doświadczenia sieciowe.

: innowacyjne technologie, takie jak slicing PON na poziomie aplikacji OLT oraz tworzenie harmonogramu interfejsu radiowego Wi-Fi, są wykorzystywane do tworzenia dedykowanych kanałów zapewnienia jakości dla aplikacji VIP, oferując warstwowe i deterministyczne doświadczenia sieciowe. Kompleksowa metropolitalna sieć OXC poprawiająca doświadczenia korzystania z AI : całkowicie nowe rozwiązanie OXC rozszerza w pełni optyczne przełączanie na sieci metropolitalne, kompleksowo redukując opóźnienia oraz tworząc architekturę sieci mesh umożliwiającą przetwarzanie na poziomie milisekund dla usług AI.

: całkowicie nowe rozwiązanie OXC rozszerza w pełni optyczne przełączanie na sieci metropolitalne, kompleksowo redukując opóźnienia oraz tworząc architekturę sieci mesh umożliwiającą przetwarzanie na poziomie milisekund dla usług AI. Ewolucja w kierunku 400G/800G w celu eliminacji zatorów przepustowości : architektura szkieletowa 3D-mesh, w połączeniu z nowymi technologiami 400G/800G, pasmem Super C+L oraz pełnoformatową transmisją w kablach podmorskich, rozwiązuje problemy niedoboru przepustowości w punktach koncentracji ruchu oraz efektywnie obsługuje ruch DCI i transgraniczny.

: architektura szkieletowa 3D-mesh, w połączeniu z nowymi technologiami 400G/800G, pasmem Super C+L oraz pełnoformatową transmisją w kablach podmorskich, rozwiązuje problemy niedoboru przepustowości w punktach koncentracji ruchu oraz efektywnie obsługuje ruch DCI i transgraniczny. W pełni optyczna sieć bez przestojów zapewniająca ciągłość usług AI: skoordynowane modernizacje sprzętu i oprogramowania, algorytmy oraz technologia eOTDR pomagają operatorom precyzyjnie identyfikować i ograniczać ryzyko sieciowe. Innowacyjne materiały ciekłokrystaliczne umożliwiają przełączanie w sieciach WSON w czasie poniżej 50 ms, zapewniając ultrawysoką niezawodność.

W obszarze O&M agent FANSpirit w domenie dostępu optycznego jest wykorzystywany do ograniczania liczby zgłoszeń od użytkowników domowego internetu szerokopasmowego, natomiast agent OTNSpirit w domenie transmisji optycznej rekomenduje zróżnicowane ścieżki na podstawie parametrów bazujących na przepustowości, opóźnieniach i niezawodności, umożliwiając operatorom inteligentną modernizację w zakresie obsługi i konserwacji.

Kim Jin powiedział: „Era AI przynosi operatorom nową szansę, która zdarza się raz na dziesięć lat. Huawei zobowiązuje się do współpracy z partnerami branżowymi w celu budowy w pełni optycznej sieci docelowej ukierunkowanej na AI. Pozwoli to na ciągłą poprawę doświadczeń użytkowników, uwolnienie większej wartości sieci oraz osiągnięcie wzajemnie korzystnego wzrostu w erze AI".