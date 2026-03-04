Huawei přichází se záměrem vybudování plně optické AI-centrické cílové sítě, která zlepší uživatelskou zkušenost

News provided by

Huawei

Mar 04, 2026

BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- V rámci veletrhu MXC Barcelona 2026 se společnost Huawei podělila na fóru Green All-Optical Network Forum pořádaném organizací IDATE o svou vizi vybudování plně optické AI-centrické cílové sítě (AI-Centric All-Optical Target Network). Konkrétně zde Huawei představila čtyři iniciativy ke zlepšení schopností sítě z hlediska šířky pásma, spolehlivosti, pokrytí a latence, které pomohou operátorům využít hodnotu sítě a zároveň poskytnout uživatelům dokonalý zážitek z AI služeb.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, proposes building an AI-centric all-optical target network
Na fóru se sešlo více než 200 předních představitelů odvětví a odborníků z evropských telekomunikačních regulačních orgánů, FTTH Council, operátorů a dodavatelů, aby zde diskutovali o příležitostech a výzvách, kterým čelí optické sítě v éře AI. Přední globální operátoři, jako jsou Bouygues Telecom a China Unicom, se podělili o příklady dobré praxe, zaměřené na síťové požadavky pro vývoj služeb inteligentních domácností, umožnění inovací v oblasti umělé inteligence díky efektivnímu výpočetnímu výkonu či rozvoj inteligentních síťových operací.

Kim Jin, viceprezident produktové řady Huawei Optical Business, představil vizi budování plně optické AI-centrické cílové sítě spolu s produkty a řešení optických sítí nové generace Huawei Next Generation Optical Network. Zvýšením šířky pásma, spolehlivosti, pokrytí a latence chce Huawei pomoci operátorům vybudovat agentní ultraširokopásmové sítě (Agentic UBB) a poskytovat prémiové služby:

  • Širší pokrytí Wi-Fi v domácích sítích pro lepší uživatelský zážitek: Řešení Huawei Wi-Fi 7 tri-band FTTR poskytuje stabilní rychlost 4 Gbps v každé místnosti a plynulý roaming v celé domácnosti do 10 ms. Nové řešení Wi-Fi mesh v kombinaci s technologií AI proti rušení umožňuje signálům proniknout o jednu zeď více a zvyšuje rychlost o 20 % v podmínkách rušení.
  • Pasivní optická síť (PON) nové generace pro nižší latenci a vyšší šířku pásma: Pomocí inovativních technologií, jako je OLT app-level PON slicing (segmentace optického linkového zakončení na úrovni aplikací) a Wi-Fi air interface scheduling, se vytváří vyhrazené kanály pro VIP aplikace, které poskytují různé vrstvy deterministické uživatelské zkušenosti na síti.
  • End-to-end OXC (Optical Cross-Connect) metro síť pro komfortnější využívání AI: Zcela nové řešení OXC rozšiřuje plně optické přepínání na metro sítě, snižuje end-to-end síťovou latenci a buduje mesh síťovou architekturu, která umožňuje milisekundové výpočty pro AI služby.
  • Evoluce směrem k 400G/800G pro odstranění překážek limitujících šířku pásma: Architektura 3D mesh backbone v kombinaci s novým 400G/800G, Super C+L pásmem a plnoformátovým přenosem podmořským kabelem řeší nedostatek šířky pásma v místech s vysokým provozem a efektivně přenáší DCI (Data Center Interconnect) a přeshraniční provoz.
  • Optická síť bez výpadků pro zajištění nepřetržitých služeb AI: Koordinované aktualizace hardwaru a softwaru, algoritmy a technologie eOTDR (Embedded Optical Time Domain Reflectometer, vestavěný optický reflektometr v časové oblasti) pomáhají operátorům přesně identifikovat a zmírňovat síťová rizika. Inovativní materiály z tekutých krystalů umožňují přepínání WSON (Wavelength Switched Optical Network, optická síť s přepínáním vlnových délek) do 50 ms, což zajišťuje mimořádně vysokou spolehlivost.

Co se týče O&M (provozu a údržby), zde pomáhá použití agenta FANSpirit v optické přístupové doméně snižovat počet stížností od uživatelů domácího širokopásmového připojení, zatímco agent OTNSpirit v optické přenosové doméně doporučuje diferencované cesty na základě šířky pásma, latence a spolehlivosti a umožňuje tak operátorům inteligentní aktualizace v oblasti O&M.

Jak uvedl Kim Jin: „Éra umělé inteligence přináší operátorům novou příležitost, jaká se naskytne jednou za dekádu. Společnost Huawei se zavázala spolupracovat s partnery v oboru na vybudování plně optické, AI-centrické cílové sítě. A právě tak dosáhneme stálého zlepšování uživatelské zkušenosti, vytěžení větší hodnoty sítě a vzájemně výhodného růstu v éře umělé inteligence."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg

