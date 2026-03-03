Spoločnosť Huawei navrhuje vybudovať plne optickú cieľovú sieť orientovanú na umelú inteligenciu s cieľom zlepšiť skúsenosti so službami
Mar 03, 2026, 17:56 ET
BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 spoločnosť Huawei na Fóre zelené celooptické siete, ktoré usporiadala organizácia IDATE, predstavila svoju víziu vybudovania plne optickej cieľovej siete orientovanej na umelú inteligenciu. Spoločnosť Huawei navrhla štyri iniciatívy na zlepšenie sieťových možností z hľadiska šírky pásma, spoľahlivosti, pokrytia a latencie, ktoré pomôžu operátorom uvoľniť hodnotu siete a zároveň poskytnúť dokonalý zážitok zo služieb umelej inteligencie.
Viac ako 200 lídrov v tomto odvetví a odborníkov z európskych telekomunikačných regulačných orgánov, Rady FTTH, operátorov a dodávateľov zariadení sa zišlo, aby diskutovali o príležitostiach a výzvach, ktorým čelia plne optické siete v ére umelej inteligencie. Poprední svetoví operátori ako Bouygues Telecom a China Unicom sa podelili o svoje úspešné postupy, preskúmali sieťové požiadavky na vývoj služieb inteligentnej domácnosti, ktoré umožňujú inovácie v oblasti umelej inteligencie prostredníctvom efektívneho výpočtu a zlepšili prevádzku inteligentných sietí.
Kim Jin, viceprezident divízie optických produktov spoločnosti Huawei, predstavil víziu vybudovania plne optickej cieľovej siete orientovanej na umelú inteligenciu a produkty a riešenia optickej siete Huawei ďalšej generácie. Zlepšením šírky pásma, spoľahlivosti, pokrytia a latencie sa spoločnosť Huawei snaží pomôcť operátorom budovať širokopásmové siete Agentic UBB a poskytovať prémiové služby:
- Širšie pokrytie Wi-Fi v domácich sieťach pre lepší používateľský zážitok: trojpásmové riešenie optiky dotiahnutej priamo do domácnosti FTTR od spoločnosti Huawei s technológiou Wi-Fi 7 poskytuje stabilnú rýchlosť 4 Gb/s v každej miestnosti a bezproblémový roaming v celom dome do 10 ms. Nové riešenie architektúry Wi-Fi mesh v kombinácii s technológiou umelej inteligencie proti rušeniu umožňuje signálom preniknúť cez ďalšiu stenu a v podmienkach rušenia zvyšuje rýchlosť o 20 %.
- Pasívna optická sieť (Passive Optical Network, PON) novej generácie pre nižšiu latenciu a vyššiu šírku pásma: inovatívne technológie, ako napríklad segmentovanie PON na úrovni aplikácií OLT a plánovanie bezdrôtového rozhrania Wi-Fi, sa používajú na vytvorenie vyhradených kanálov zabezpečenia pre VIP aplikácie, čím sa zabezpečujú viacúrovňové a deterministické sieťové zážitky.
- Komplexná metro sieť OXC na zlepšenie zážitku z umelej inteligencie: úplne nové riešenie OXC rozširuje plne optické prepínanie do metropolitných sietí, čím znižuje latenciu siete medzi koncovými bodmi a buduje sieťovú architektúru mesh, ktorá umožňuje výpočty na milisekundovej úrovni pre služby umelej inteligencie.
- Vývoj smerom k 400 G/800 G s cieľom eliminovať prekážky v šírke pásma: architektúra 3D-mesh backbone v kombinácii s novým pásmom 400 G/800 G, Super C+L a prenosom cez podmorský kábel v plnom formáte rieši nedostatok šírky pásma v dopravných hotspotoch a efektívne prenáša DCI a cezhraničnú prevádzku.
- Optická sieť s nulovým výpadkom na zabezpečenie nepretržitej prevádzky služieb umelej inteligencie: koordinované aktualizácie hardvéru a softvéru, algoritmy a technológia eOTDR pomáhajú operátorom presne identifikovať a zmierniť sieťové riziká. Inovatívne materiály z tekutých kryštálov umožňujú prepínanie optickej siete s prepínaním vlnových dĺžok (WSON) do 50 ms, čo zaisťuje mimoriadne vysokú spoľahlivosť.
Pre prevádzku a údržbu sa v doméne optického prístupu používa agent FANSpirit na zníženie sťažností od domácich používateľov širokopásmového pripojenia a agent OTNSpirit v doméne optického prenosu odporúča diferencované cesty na základe šírky pásma, latencie a spoľahlivosti, čo umožňuje operátorom inteligentné aktualizácie prevádzky a údržby.
Kim Jin povedal: „Éra umelej inteligencie prináša operátorom novú šancu, ktorá sa naskytne raz za desať rokov. Spoločnosť Huawei sa zaviazala spolupracovať s priemyselnými partnermi na vybudovaní plne optickej cieľovej siete orientovanej na umelú inteligenciu. Toto bude naďalej zlepšovať používateľskú skúsenosť, odomkne väčšiu hodnotu siete a dosiahne rast, z ktorého budú mať v ére umelej inteligencie prospech obe strany."
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg
