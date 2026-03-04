Huawei تقترح بناء شبكة مستهدفة بصرية بالكامل تتمحور حول الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الخدمة

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- إزاء انعقاد المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة، عرضت شركة Huawei رؤيتها لبناء شبكة مستهدفة بصرية بالكامل تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال منتدى الشبكة البصرية بالكامل الخضراء الذي نظمته IDATE. وقد اقترحت Huawei أربع مبادرات لتعزيز قدرات الشبكة من حيث النطاق الترددي، والموثوقية، والتغطية، وزمن الانتقال، مما يساعد المشغِّلين على استثمار قيمة الشبكة مع تقديم تجربة مثالية لخدمات الذكاء الاصطناعي.

تجمّع أكثر من 200 قائد وخبير صناعي من هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية، ومجلس FTTH، والمشغِّلين، ومورِّدي المعدات لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشبكات البصرية الكاملة في عصر الذكاء الاصطناعي. وقد شارك المشغِّلون العالميون الرائدون مثل Bouygues Telecom وChina Unicom ممارساتهم الناجحة، مستعرضين متطلبات الشبكة لتطوير خدمات المنازل الذكية، وتمكين الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال الحوسبة الفعّالة، وتعزيز عمليات الشبكة الذكية.

قدّم Kim Jin، نائب رئيس خط منتجات الأعمال البصرية في Huawei، رؤية الشركة لبناء شبكة مستهدفة بصرية بالكامل تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى منتجات وحلول شبكة Huawei البصرية من الجيل التالي. من خلال ترقية النطاق الترددي، والموثوقية، والتغطية، وزمن الانتقال، تهدف Huawei إلى مساعدة المشغِّلين على بناء شبكات UBB الوكيلة وتقديم تجربة خدمة متميزة:

تغطية Wi-Fi أوسع في شبكات المنازل لتحسين تجربة المستخدم : يوفر حل Wi-Fi 7 ثلاثي النطاق بتقنية FTTR من Huawei معدلاً مستقرًا يصل إلى 4 جيجابت في الثانية في كل غرفة وتجوالاً سلسًا في المنزل كله خلال 10 مللي ثانية. ويتيح حل Wi-Fi الشبكي الجديد، بالاشتراك مع تقنية الذكاء الاصطناعي لمكافحة التداخل، اختراق الإشارة لجدار إضافي وزيادة السرعة بنسبة 20٪ في ظروف التداخل.

شبكات PON من الجيل التالي لتقليل زمن الانتقال وزيادة النطاق الترددي : تُستخدم تقنيات مبتكرة مثل تقسيم PON على مستوى تطبيق OLT وجدولة واجهة Wi-Fi الهوائية لإنشاء قنوات مخصصة للتطبيقات المهمة، مما يوفر تجربة شبكة محددة وذات طبقات مختلفة للمستخدمين.

شبكة OXC للمترو شاملة لتحسين تجربة الذكاء الاصطناعي : تمتد الحلول الجديدة لمبدلات OXC البصرية إلى شبكات المترو، مما يقلل زمن الانتقال من طرف إلى طرف في الشبكة ويبنِي بنية شبكية متداخلة لتمكين الحوسبة بالمللي ثانية لخدمات الذكاء الاصطناعي.

التطور نحو سرعات 400 جيجابت/800 جيجابت للقضاء على اختناقات النطاق الترددي : تعمل البنية التحتية الشبكية ثلاثية الأبعاد، جنبًا إلى جنب مع النقل الجديد عبر نطاقات Super C+L بسرعة 400 جيجابت/800 جيجابت والكابلات البحرية كاملة الصيغة، على معالجة نقص النطاق الترددي في المناطق كثيفة الحركة وتحمل DCI وحركة البيانات العابرة للحدود بكفاءة.

شبكة بصرية بلا توقف لضمان خدمات الذكاء الاصطناعي المستمرة : تساعد الترقيات المنسقة للأجهزة والبرمجيات، والخوارزميات، وتقنية eOTDR المشغِّلين على تحديد مخاطر الشبكة بدقة ومعالجتها. كما تتيح المواد الكريستالية السائلة المبتكرة التبديل في الشبكات الضوئية بتبديل الطول الموجي (WSON) خلال 50 مللي ثانية، مما يضمن موثوقية فائقة للغاية.

في مجال التشغيل والصيانة (O&M)، يتم تطبيق وكيل FANSpirit في نطاق الوصول البصري لتقليل شكاوى مستخدمي الإنترنت المنزلي، بينما يقوم وكيل OTNSpirit في نطاق النقل البصري بتوصية مسارات متمايزة بناءً على النطاق الترددي وزمن الانتقال والموثوقية، مما يتيح ترقيات ذكية للتشغيل والصيانة (O&M) للمشغِّلين.

قال Kim Jin: "يجلب عصر الذكاء الاصطناعي للمشغِّلين فرصة جديدة تحدث مرة كل عشر سنوات. وتلتزم Huawei بالعمل مع شركاء الصناعة لبناء شبكة مستهدفة شاملة تعتمد على الألياف البصرية المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي. سيسهم ذلك في تحسين تجربة المستخدم باستمرار، وإطلاق مزيد من قيمة الشبكة، وتحقيق نمو مشترك ومربح في عصر الذكاء الاصطناعي".

