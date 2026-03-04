Huawei propone di costruire una rete all-optical incentrata sull'IA per migliorare l'esperienza del servizio

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del Green All-Optical Network Forum ospitato da IDATE e tenutosi durante il MWC 2026 di Barcellona, Huawei ha condiviso la sua visione per la costruzione di una rete all-optical incentrata sull'IA. Huawei ha proposto quattro iniziative volte a migliorare le funzionalità di rete in termini di larghezza di banda, affidabilità, copertura e latenza, aiutando gli operatori a liberare valore di rete e offrendo una migliore esperienza per i servizi IA.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, proposes building an AI-centric all-optical target network

Oltre 200 leader del settore ed esperti dei regolatori europei delle telecomunicazioni, il FTTH Council Europe, operatori e fornitori di apparecchiature si sono riuniti per discutere delle opportunità e delle sfide delle reti all-optical nell'era dell'IA. Operatori globali come Bouygues Telecom e China Unicom hanno condiviso le loro pratiche di successo, esplorando i requisiti di rete per lo sviluppo di servizi per la smart home, promuovendo l'innovazione dell'IA attraverso un'elaborazione efficiente e migliorando le operazioni di rete intelligenti.

Kim Jin, Vicepresidente della Huawei Optical Business Product Line, ha presentato l'idea per la costruzione di una rete all-optical incentrata sull'IA e i prodotti e le soluzioni di Huawei per reti ottiche di nuova generazione. Con il potenziamento della larghezza di banda, dell'affidabilità, della copertura e della latenza, Huawei intende aiutare gli operatori a costruire reti agentiche UBB e offrire esperienze di servizio premium:

Copertura Wi-Fi più ampia nelle reti domestiche per una migliore esperienza utente : la soluzione FTTR Wi-Fi 7 tri-band di Huawei offre una velocità stabile di 4 Gbps in ogni stanza e un roaming senza interruzioni in tutta la casa entro 10 metri. La nuova soluzione Wi-Fi mesh, combinata con la tecnologia anti-interferenza IA, consente ai segnali di penetrare una parete in più e di aumentare la velocità del 20% in condizioni di interferenza.

: la soluzione FTTR Wi-Fi 7 tri-band di Huawei offre una velocità stabile di 4 Gbps in ogni stanza e un roaming senza interruzioni in tutta la casa entro 10 metri. La nuova soluzione Wi-Fi mesh, combinata con la tecnologia anti-interferenza IA, consente ai segnali di penetrare una parete in più e di aumentare la velocità del 20% in condizioni di interferenza. PON di nuova generazione per una minore latenza e una maggiore larghezza di banda : tecnologie innovative come il PON Slicing a livello di app OLT e la pianificazione dell'interfaccia aerea Wi-Fi sono impiegate per istituire canali dedicati di garanzia per le app VIP, offrendo esperienze di rete differenziate e deterministiche.

: tecnologie innovative come il PON Slicing a livello di app OLT e la pianificazione dell'interfaccia aerea Wi-Fi sono impiegate per istituire canali dedicati di garanzia per le app VIP, offrendo esperienze di rete differenziate e deterministiche. Rete end-to-end OXC metro per migliorare l'esperienza AI : la nuova soluzione OXC estende la commutazione all-optical alle reti metropolitane, riducendo la latenza di rete end-to-end e creando un'architettura di rete mesh per consentire un'elaborazione a livello di millisecondi per i servizi IA.

: la nuova soluzione OXC estende la commutazione all-optical alle reti metropolitane, riducendo la latenza di rete end-to-end e creando un'architettura di rete mesh per consentire un'elaborazione a livello di millisecondi per i servizi IA. Evoluzione verso il 400G/800G per eliminare i colli di bottiglia della larghezza di banda : un'architettura backbone 3D-mesh, combinata con il nuovo 400G/800G, la banda Super C+L e la trasmissione via cavo sottomarino a formato pieno, gestisce le carenze di larghezza di banda nei punti di traffico più intensi e trasporta in modo efficiente il traffico DCI e transfrontaliero.

: un'architettura backbone 3D-mesh, combinata con il nuovo 400G/800G, la banda Super C+L e la trasmissione via cavo sottomarino a formato pieno, gestisce le carenze di larghezza di banda nei punti di traffico più intensi e trasporta in modo efficiente il traffico DCI e transfrontaliero. Rete ottica senza interruzioni per garantire servizi IA sempre attivi: aggiornamenti hardware-software coordinati, algoritmi e tecnologia eOTDR aiutano gli operatori a identificare con precisione e attenuare i rischi di rete. Materiali innovativi a cristalli liquidi consentono la rete ottica a commutazione di lunghezza d'onda (WSON) entro 50 m, garantendo un'affidabilità estremamente elevata.

Per l'O&M, si applica l'agente FANSpirit nel dominio dell'accesso ottico per ridurre i reclami degli utenti della banda larga domestica, e l'agente OTNSpirit nel dominio della trasmissione ottica raccomanda percorsi differenziati in base alla larghezza di banda, alla latenza e all'affidabilità, consentendo agli operatori di effettuare aggiornamenti O&M intelligenti.

Kim Jin ha detto: "L'era dell'IA offre agli operatori una possibilità che si verifica una volta ogni dieci anni. Huawei si impegna a collaborare con i partner del settore per costruire una rete all-optical incentrata sull'IA . Ciò consentirà di migliorare l'esperienza utente, sbloccare un maggiore valore di rete e ottenere una crescita vantaggiosa per tutti nell'era dell'IA."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg