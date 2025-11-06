HUAWEI WATCH GT 6 Series представляет эксклюзивные часовые циферблаты с Венецианской биеннале, соединяя искусство с интеллектуальным стилем жизни

News provided by

HUAWEI

Nov 06, 2025, 03:36 ET

ВЕНЕЦИЯ, Италия, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 19-я Венецианская архитектурная биеннале, которая проходит с 10 мая по 23 ноября 2025 года, демонстрирует слияние искусства и технологий через сотрудничество компании Huawei с Китайским павильоном. В качестве главного партнера Китайского павильона по интеллектуальным продуктам и технологиям компания Huawei интегрировала свои инновационные продукты — включая смартфон HUAWEI Mate X6, планшет HUAWEI MatePad Pro с 12,2-дюймовым дисплеем PaperMatte и планшет HUAWEI MatePad Pro с 13,2-дюймовым дисплеем PaperMatte — в дизайн павильона, подчеркивая архитектурное наследие Китая с помощью интеллектуальных технологий.

Continue Reading
The Dunhuang Con-stella-tion watch face
The Dunhuang Con-stella-tion watch face
The Vault of Heaven watch face
The Vault of Heaven watch face
The City in China - Nature of All Things watch face
The City in China - Nature of All Things watch face

Чтобы дополнительно отметить это технологическое партнерство, часы HUAWEI WATCH GT 6 Series, выпущенные в сентябре 2025 года, представляют три эксклюзивных циферблата, вдохновленных художественными инсталляциями, представленными на биеннале. Эти циферблаты привносят сущность архитектурной и художественной эстетики в повседневную жизнь, предлагая пользователям уникальную возможность испытать слияние искусства и технологий.

Циферблат часов Dunhuang Con-stella-tion вдохновленный художественной инсталляцией «Dunhuang Con-stella-tion» фирмы Atelier Alter Architects. Это произведение отражает историческое значение Дуньхуана как перекрестка цивилизаций на Шелковом пути, где пересекались различные культуры для рождения новых видов искусства. Это особенно очевидно в четырех куполах пещеры Могао 285, где сливаются архитектурные элементы из Греции, Персии, Индии и Китая, символизируя то, как разные цивилизации представляют себе космос. В инсталляции «Dunhuang Con-stella-tion» архитектор представляет Дуньхуан в форме футуристического парящего города, олицетворяющего гармоничное сочетание разнообразных культур и эфирной красоты туманностей в современной оде концепции «резонанса цивилизаций».

Циферблат часов Vault of Heaven вдохновлен художественной инсталляцией «Vault of Heaven» Ван Цзыгэна (Wang Zigeng), доцента кафедры архитектуры Центральной академии изящных искусств, а также основателя и главного архитектора фирмы PILLS. Это произведение искусства переосмысливает традиционный архитектурный элемент «кессонный потолок» с использованием переработанных зеленых защитных сеток с китайских строительных площадок. В динамичный дизайн интегрировано бамбуковое плетение, нематериальное культурное наследие, создающее завораживающий визуальный эффект, напоминающий фенакистоскоп. Это произведение не только отдает дань уважения древнему «кессонному потолку» как воплощению «небесного дворца» в храмовой архитектуре, но и сплетает непрерывное повествование о взаимосвязанных моментах. Эти мимолетные, но глубокие моменты обращаются вокруг уникальной натурфилософии Китая, ярко демонстрируя поэтический образ небес и бесконечное стремление китайского народа к лучшей жизни.

Циферблат часов City in China — Nature of All Things (Город в Китае — природа всех вещей) вдохновлен инсталляцией «City in China - Nature of All Things» студии WAY, представляющей город будущего, в котором окружающая природа целостно интегрируется с городской архитектурой. Этот инновационный дизайн переосмысливает связь между небоскребами за счет передовой транспортной системы, значительно снижающей потребление энергии. Это произведение искусства также подчеркивает концепцию органического роста в зданиях, подобного живым организмам.

Huawei использует эти циферблаты в качестве среды для целостной интеграции темы «СОСУЩЕСТВОВАНИЯ» Китайского павильона в свои передовые высокотехнологичные продукты, преодолевая разрыв между искусством, архитектурой и носимыми технологиями. Этот инновационный подход дополнительно расширяет границы культурного самовыражения. Пользователи часов HUAWEI WATCH GT 6 Series теперь могут наслаждаться этими уникальными циферблатами, в которых восточная эстетика элегантно и функционально сочетается с интеллектуальным стилем жизни.

Компания Huawei неизменно придерживается открытой, многообразной и интернациональной перспективы, черпая вдохновение в глобальных художественных направлениях и постоянно исследуя бесконечные возможности дизайна. Huawei сохраняет приверженность новаторским достижениям в области технологичной эстетики, стремясь обеспечить потребителям во всем мире высококлассные и стильные впечатления от технологий и дать им возможность принять более персонализированный стиль жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2810300/The_Dunhuang_Con_stella_tion_watch.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2810302/The_Vault_Heaven_watch.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2810304/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

HUAWEI WATCH GT Serie 6 lanza esferas exclusivas para la Bienal de Venecia

HUAWEI WATCH GT Serie 6 lanza esferas exclusivas para la Bienal de Venecia

La 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia, celebrada del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025, exhibió la fusión de arte y tecnología a través de la...
La série HUAWEI WATCH GT 6 présente des cadrans de montres exclusifs à la Biennale de Venise, alliant art et vie intelligente

La série HUAWEI WATCH GT 6 présente des cadrans de montres exclusifs à la Biennale de Venise, alliant art et vie intelligente

La 19e Biennale d'architecture de Venise, organisée du 10 mai au 23 novembre 2025, présente la fusion de l'art et de la technologie grâce à la...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Art

Art

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics