HUAWEI WATCH GT 6 Series представляет эксклюзивные часовые циферблаты с Венецианской биеннале, соединяя искусство с интеллектуальным стилем жизни

ВЕНЕЦИЯ, Италия, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 19-я Венецианская архитектурная биеннале, которая проходит с 10 мая по 23 ноября 2025 года, демонстрирует слияние искусства и технологий через сотрудничество компании Huawei с Китайским павильоном. В качестве главного партнера Китайского павильона по интеллектуальным продуктам и технологиям компания Huawei интегрировала свои инновационные продукты — включая смартфон HUAWEI Mate X6, планшет HUAWEI MatePad Pro с 12,2-дюймовым дисплеем PaperMatte и планшет HUAWEI MatePad Pro с 13,2-дюймовым дисплеем PaperMatte — в дизайн павильона, подчеркивая архитектурное наследие Китая с помощью интеллектуальных технологий.

The Dunhuang Con-stella-tion watch face The Vault of Heaven watch face The City in China - Nature of All Things watch face

Чтобы дополнительно отметить это технологическое партнерство, часы HUAWEI WATCH GT 6 Series, выпущенные в сентябре 2025 года, представляют три эксклюзивных циферблата, вдохновленных художественными инсталляциями, представленными на биеннале. Эти циферблаты привносят сущность архитектурной и художественной эстетики в повседневную жизнь, предлагая пользователям уникальную возможность испытать слияние искусства и технологий.

Циферблат часов Dunhuang Con-stella-tion вдохновленный художественной инсталляцией «Dunhuang Con-stella-tion» фирмы Atelier Alter Architects. Это произведение отражает историческое значение Дуньхуана как перекрестка цивилизаций на Шелковом пути, где пересекались различные культуры для рождения новых видов искусства. Это особенно очевидно в четырех куполах пещеры Могао 285, где сливаются архитектурные элементы из Греции, Персии, Индии и Китая, символизируя то, как разные цивилизации представляют себе космос. В инсталляции «Dunhuang Con-stella-tion» архитектор представляет Дуньхуан в форме футуристического парящего города, олицетворяющего гармоничное сочетание разнообразных культур и эфирной красоты туманностей в современной оде концепции «резонанса цивилизаций».

Циферблат часов Vault of Heaven вдохновлен художественной инсталляцией «Vault of Heaven» Ван Цзыгэна (Wang Zigeng), доцента кафедры архитектуры Центральной академии изящных искусств, а также основателя и главного архитектора фирмы PILLS. Это произведение искусства переосмысливает традиционный архитектурный элемент «кессонный потолок» с использованием переработанных зеленых защитных сеток с китайских строительных площадок. В динамичный дизайн интегрировано бамбуковое плетение, нематериальное культурное наследие, создающее завораживающий визуальный эффект, напоминающий фенакистоскоп. Это произведение не только отдает дань уважения древнему «кессонному потолку» как воплощению «небесного дворца» в храмовой архитектуре, но и сплетает непрерывное повествование о взаимосвязанных моментах. Эти мимолетные, но глубокие моменты обращаются вокруг уникальной натурфилософии Китая, ярко демонстрируя поэтический образ небес и бесконечное стремление китайского народа к лучшей жизни.

Циферблат часов City in China — Nature of All Things (Город в Китае — природа всех вещей) вдохновлен инсталляцией «City in China - Nature of All Things» студии WAY, представляющей город будущего, в котором окружающая природа целостно интегрируется с городской архитектурой. Этот инновационный дизайн переосмысливает связь между небоскребами за счет передовой транспортной системы, значительно снижающей потребление энергии. Это произведение искусства также подчеркивает концепцию органического роста в зданиях, подобного живым организмам.

Huawei использует эти циферблаты в качестве среды для целостной интеграции темы «СОСУЩЕСТВОВАНИЯ» Китайского павильона в свои передовые высокотехнологичные продукты, преодолевая разрыв между искусством, архитектурой и носимыми технологиями. Этот инновационный подход дополнительно расширяет границы культурного самовыражения. Пользователи часов HUAWEI WATCH GT 6 Series теперь могут наслаждаться этими уникальными циферблатами, в которых восточная эстетика элегантно и функционально сочетается с интеллектуальным стилем жизни.

Компания Huawei неизменно придерживается открытой, многообразной и интернациональной перспективы, черпая вдохновение в глобальных художественных направлениях и постоянно исследуя бесконечные возможности дизайна. Huawei сохраняет приверженность новаторским достижениям в области технологичной эстетики, стремясь обеспечить потребителям во всем мире высококлассные и стильные впечатления от технологий и дать им возможность принять более персонализированный стиль жизни.

