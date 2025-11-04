HUAWEI WATCH GT 6-serie lanceert exclusieve horlogewijzerplaten voor de Biënnale van Venetië, een brug tussen kunst en slim leven

VENICE, Italië, 4 november 2025 /PRNewswire/ -- De 19e Architectuurbiënnale van Venetië, die van 10 mei tot 23 november 2025 wordt gehouden, demonstreert de fusie van kunst en technologie via de samenwerking tussen Huawei en het China Paviljoen. Als Chief Intelligence & Technology Partner voor het China Paviljoen heeft Huawei haar innovatieve producten — waaronder de HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12,2 inch PaperMatte Edition en HUAWEI MatePad Pro 13,2 inch PaperMatte Edition — in het ontwerp van het paviljoen geïntegreerd om het architecturale erfgoed van China met slimme technologieën te benadrukken.

The Dunhuang Con-stella-tion watch face The Vault of Heaven watch face The City in China - Nature of All Things watch face

Om dit technologische partnerschap verder te vieren, introduceert de HUAWEI WATCH GT 6-serie, die in september 2025 werd gelanceerd, drie exclusieve wijzerplaten die zijn geïnspireerd op de installatiewerken die op de Biënnale te zien zijn. Deze wijzerplaten injecteren de essentie van architecturale en artistieke esthetiek in het dagelijks leven en bieden gebruikers een unieke manier om de fusie van kunst en technologie te ervaren.

De Dunhuang Con-stella-tion-wijzerplaat is op het installatiewerk "Dunhuang Con-stella-tion" van Atelier Alter Architects geïnspireerd. Dit werk weerspiegelt de historische betekenis van Dunhuang als kruispunt van beschavingen langs de Zijderoute, waar verschillende culturen elkaar kruisten om nieuwe soorten kunst tot te stand te brengen. Dit is vooral duidelijk in de vier koepels van de Mogao-grot 285, waar architecturale elementen uit Griekenland, Perzië, India en China samenkomen en symboliseren hoe verschillende beschavingen zich de kosmos voorstellen. In de installatie "Dunhuang Con-stella-tion" ziet de architect Dunhuang als een futuristische drijvende stad, die de harmonieuze mix van verschillende culturen en de etherische schoonheid van nevels belichaamt, in een moderne ode aan het concept "resonantie van beschaving".

De wijzerplaat van het Vault of Heaven-horloge is op het installatiewerk "Vault of Heaven" van Wang Zigeng geïnspireerd, universitair hoofddocent van de afdeling architectuur van de Central Academy of Fine Arts en oprichter en hoofdarchitect van PILLS. Het kunstwerk herwerkt het traditionele architecturale element "caissonplafond" met behulp van gerecyclede groene beschermingsnetten van Chinese bouwplaatsen. Het dynamische ontwerp bevat bamboeweven, een immaterieel cultureel erfgoed, en creëert een betoverend visueel effect dat aan een fenakistoscoop doet denken. Dit is niet alleen een eerbetoon aan het oude "caissonplafond" als voorstelling van een "hemels paleis" in de tempelarchitectuur, maar weeft ook een doorlopend verhaal van onderling verbonden momenten. Deze vluchtige maar diepgaande momenten draaien om de unieke natuurfilosofie van China en tonen op levendige wijze de poëtische verbeelding van de hemel en het nooit-aflatende streven van het Chinese volk naar een beter leven.

De wijzerplaat van het horloge City in China - Nature of All Things is op de installatie "City in China - Nature of All Things" van WAY studio geïnspireerd, die een toekomstige stad voorstelt waar de natuurlijke omgeving naadloos met de stedelijke architectuur integreert. Dit innovatieve ontwerp geeft de verbinding tussen wolkenkrabbers via een geavanceerd transportsysteem een nieuwe aanblik, die ook het energieverbruik aanzienlijk vermindert. Verder benadrukt het kunstwerk ook het concept van organische groei in gebouwen, net als levende organismen.

Huawei gebruikt deze wijzerplaten als een medium om het "CO-EXIST"-thema van het China Paviljoen naadloos te integreren in haar geavanceerde technologische producten, waarbij de kloof tussen kunst, architectuur en wearable technologie wordt overbrugd. Deze innovatieve aanpak verlegt de grenzen van culturele expressie. Gebruikers van de HUAWEI WATCH GT 6-serie kunnen nu met deze unieke wijzerplaten kennismaken, die oosterse esthetiek op een elegante en functionele manier met smart living combineren.

Huawei heeft consequent een open, divers en internationaal perspectief omarmd, waarbij inspiratie uit wereldwijde artistieke bewegingen werd gehaald en de oneindige mogelijkheden van design voortdurend werden onderzocht. Huawei blijft toegewijd aan baanbrekende vooruitgang in technologische esthetiek, met als doel om stijlvolle tech-ervaringen van topniveau te leveren aan wereldwijde consumenten, en hen in staat te stellen een meer gepersonaliseerde levensstijl te omarmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810300/The_Dunhuang_Con_stella_tion_watch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810302/The_Vault_Heaven_watch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810304/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg