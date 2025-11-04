Seria zegarków HUAWEI WATCH GT 6 wypuszcza na rynek ekskluzywne tarcze zegarków Venice Biennale, łączące sztukę i inteligentny styl życia

WENECJA (Włochy), 4 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas 19. Biennale Architektury w Wenecji, Międzynarodowej Wystawy Architektury trwającej od 10 maja do 23 listopada 2025 r., można zobaczyć połączenie sztuki i technologii, które powstało dzięki współpracy firmy Huawei i Pawilonu Chińskiego. Jako główny partner ds. inteligencji i technologii Chińskiego Pawilonu, firma Huawei wkomponowała swoje innowacyjne produkty - w tym HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12,2 cala PaperMatte Edition i HUAWEI MatePad Pro 13,2 cala PaperMatte Edition - w projekt pawilonu, podkreślając dziedzictwo architektoniczne Chin za pomocą inteligentnych technologii.

The Dunhuang Con-stella-tion watch face The Vault of Heaven watch face The City in China - Nature of All Things watch face

Aby jeszcze bardziej uczcić tę technologiczną współpracę, seria HUAWEI WATCH GT 6, dostępna na rynku od września 2025 r., wprowadza trzy ekskluzywne tarcze zegarka inspirowane instalacjami prezentowanymi na Biennale. Tarcze te wprowadzają esencję architektonicznej i artystycznej estetyki do codziennego życia, oferując użytkownikom wyjątkowy sposób doświadczania połączenia sztuki i technologii.

Tarcza zegarka Dunhuang Con-stella-tion została zainspirowana instalacją „Dunhuang Con-stella-tion" autorstwa Atelier Alter Architects. Dzieło to odzwierciedla historyczne znaczenie Dunhuang jako skrzyżowania cywilizacji wzdłuż Jedwabnego Szlaku, gdzie różnorodne kultury krzyżowały się, tworząc nowe rodzaje sztuki. Jest to szczególnie widoczne w czterech kopułach jaskini Mogao 285, gdzie zbiegają się elementy architektoniczne z Grecji, Persji, Indii i Chin, symbolizujące sposób, w jaki różne cywilizacje wyobrażają sobie kosmos. W instalacji „Dunhuang Con-stella-tion" architekt wyobraża sobie Dunhuang jako futurystyczne unoszące się w powietrzu miasto, uosabiające harmonijne połączenie różnorodnych kultur i eteryczne piękno mgławic, w nowoczesnej odzie do koncepcji „rezonansu cywilizacji".

Tarcza zegarka Vault of Heaven (Skarbiec Niebios) została zainspirowana instalacją „Vault of Heaven" autorstwa Wang Zigenga, profesora nadzwyczajnego Wydziału Architektury Centralnej Akademii Sztuk Pięknych oraz założyciela i głównego architekta firmy PILLS. Dzieło to stanowi nową interpretację tradycyjnego elementu architektonicznego „sufitu kasetonowego" przy użyciu przetworzonych zielonych siatek ochronnych pochodzących z chińskich placów budowy. Dynamiczny projekt wykorzystuje techniki tkactwa bambusowego, które stanowią niematerialne dziedzictwo kulturowe, i tworzy hipnotyzujący efekt wizualny przypominający fenakistiskop. Jest to nie tylko hołd dla starożytnego „sufitu kasetonowego" jako symbolu „niebiańskiego pałacu" w architekturze świątynnej, ale także nieprzerwana opowieść o powiązanych ze sobą chwilach. Te ulotne, ale głębokie chwile krążą wokół unikalnej chińskiej filozofii natury, żywo ukazując poetycką wyobraźnię nieba i niekończące się dążenie Chińczyków do lepszego życia.

Tarcza zegarka „City in China - Nature of All Things" (Miasto w Chinach - natura wszystkich rzeczy) została zainspirowana instalacją „City in China - Nature of All Things" autorstwa studia WAY, przedstawiającą wizję przyszłego miasta, w którym naturalne otoczenie płynnie łączy się z architekturą miejską. Ten innowacyjny projekt na nowo obrazuje połączenie między drapaczami chmur poprzez zaawansowany system transportowy, znacznie zmniejszając zużycie energii. Dzieło podkreśla również koncepcję organicznego wzrostu budynków, podobnie jak w przypadku organizmów żywych.

Firma Huawei wykorzystuje te tarcze zegarków jako medium do płynnego włączenia motywu „CO-EXIST" (współistnienie) Pawilonu Chińskiego do swoich najnowocześniejszych produktów technologicznych, wypełniając lukę między sztuką, architekturą i urządzeniami do noszenia. To innowacyjne podejście poszerza granice ekspresji kulturowej. Użytkownicy zegarków HUAWEI WATCH GT 6 Series mogą teraz korzystać z tych wyjątkowych tarcz, łączących wschodnią estetykę z inteligentnym stylem życia w elegancki i funkcjonalny sposób.

Huawei niezmiennie kieruje się otwartą, różnorodną i międzynarodową perspektywą, czerpiąc inspirację z globalnych ruchów artystycznych i nieustannie odkrywając nieskończone możliwości projektowania. Marka stale angażuje się w rozwój pionierskich rozwiązań w zakresie estetyki technologicznej, dążąc do zapewnienia konsumentom na całym świecie wysokiej jakości i stylowych doświadczeń technologicznych oraz umożliwiając im prowadzenie bardziej spersonalizowanego stylu życia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2810300/The_Dunhuang_Con_stella_tion_watch.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2810302/The_Vault_Heaven_watch.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2810304/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg