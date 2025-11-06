سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 تطلق وجوه الساعات الحصرية في معرض (Venice Biennale)، وتشكّل حلقة وصل بين الفن والحياة الذكية

فينيسيا، إيطاليا، 6 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- يستعرض معرض ( Venice Architecture Biennale ) التاسع عشر، الذي عقد في الفترة من 10 مايو إلى 23 نوفمبر 2025، دمج الفن والتكنولوجيا من خلال التعاون بين هواوي وجناح الصين. بصفتها الشريك الرئيسي للذكاء والتكنولوجيا في جناح الصين ، دمجت هواوي منتجاتها المبتكرة، بما في ذلك HUAWEI Mate X6 ، و HUAWEI MatePad Pro 12.2 بوصة PaperMatte Edition ، و HUAWEI MatePad Pro 13.2 بوصة PaperMatte Edition - في تصميم الجناح ، مما يسلط الضوء على التراث المعماري الصيني بالتقنيات الذكية.

The Dunhuang Con-stella-tion watch face The Vault of Heaven watch face The City in China - Nature of All Things watch face

للاحتفال بهذه الشراكة التكنولوجية ، تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 ، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2025 ، ثلاثة وجوه ساعات حصرية مستوحاة من الأعمال التركيبية التي ظهرت في معرض ( Biennale ). تبث هذه الوجوه جوهر الجماليات المعمارية والفنية في الحياة اليومية ، مما يوفر للمستخدمين طريقة فريدة لتجربة اندماج الفن والتكنولوجيا.

وجه الساعة "كوكبة دونهوانغ" ( Dunhuang Con-stella-tion ) مستوحى من العمل التركيبي "كوكبة دونهوانغ" " Dunhuang Con-stella-tion " من إبداع مكتب Atelier Alter Architects المعماري. تعكس هذه القطعة الأهمية التاريخية لدونهوانغ باعتبارها مفترق طرق للحضارات على طول طريق الحرير ، حيث تتقاطع الثقافات المتنوعة لخلق أنواع جديدة من الفن. هذا واضح بشكل خاص في القباب الأربعة من "كهف موغاو 285" ( Mogao Cave 285 )، حيث تتلاقى العناصر المعمارية من اليونان و فارس والهند والصين ، مما يرمز إلى كيفية تصور الحضارات المتنوعة للكون. في التركيب "كوكبة دونهوانغ" ، يتصور المهندس المعماري دونهوانغ كمدينة عائمة مستقبلية ، تتمثل في مزيج متناغم من الثقافات المتنوعة والجمال النفسي للسديم ، في أنشودة حديثة لمفهوم "رنين الحضارة".

وجه الساعة "قبو الجنة" ( Vault of Heaven ) من العمل التركيبي "قبو الجنة" ( Vault of Heaven ) من إبداع "وانغ زي غينغ"، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المعمارية في الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة والمؤسس والمهندس المعماري الرئيسي لاستوديو "بي آي إل إل إس" ( PILLS ). يعيد العمل الفني تخيل العنصر المعماري التقليدي "سقف القيسون" باستخدام شبكات واقية خضراء مُعاد تدويرها من مواقع البناء الصينية. يتضمن التصميم الديناميكي نسج الخيزران ، وهو تراث ثقافي غير ملموس ، ويخلق تأثيرًا بصريًا مبهرًا يشبه منظار الخداع البصري (الفيناكيستوسكوب). لا مثل ذلك تكريمًا فقط لـ "سقف القيسون" القديم كتمثيل لـ "القصر السماوي" في بنية المعبد ، بل ينسج أيضًا سردية مستمرًا للحظات مترابطة. تتمحور هذه اللحظات العابرة والعميقة حول الفلسفة الطبيعية الفريدة في الصين ، مما يعرض بشكل حيوي الخيال الشعري للسماء والسعي الذي لا ينتهي إلى حياة أفضل من قبل الشعب الصيني.

وجه الساعة "مدينة في الصين - طبيعة كل شيء" ( The City in China - Nature of All Things ) مستوحى من التركيب "مدينة في الصين - طبيعة كل شيء" من إبداع "واي ستديو"، حيث يتصور مدينة مستقبلية تتكامل فيها البيئة الطبيعية بسلاسة مع الهندسة المعمارية الحضرية. يعيد هذا التصميم المبتكر تصور الاتصال بين ناطحات السحاب من خلال نظام نقل متقدم ، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة. كما يؤكد العمل الفني على مفهوم النمو العضوي في المباني ، تمامًا مثل الكائنات الحية.

تستخدم هواوي وجوه الساعات تلك كوسيلة لدمج موضوع "التعايش المشترك" من جناح الصين بسلاسة في منتجاتها التقنية المتطورة ، مما يسد الفجوة بين الفن والهندسة المعمارية والتكنولوجيا القابلة للارتداء. هذا النهج المبتكر يدفع حدود التعبير الثقافي أبعد من ذلك. يمكن لمستخدمي سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 الآن تجربة هذه الوجوه الفريدة من نوعها ، والتي تمزج الجماليات الشرقية مع المعيشة الذكية بطريقة أنيقة وظيفية.

تبنت هواوي باستمرار منظورًا مفتوحًا ومتنوعًا ودوليًا ، مستوحى من الحركات الفنية العالمية وبما يمثل استكشافًا مستمرًا للإمكانيات اللانهائية للتصميم. لا تزال هواوي ملتزمة بالتقدم الرائد في الجماليات التكنولوجية ، وتهدف إلى تقديم تجارب تقنية متميزة وأنيقة للمستهلكين العالميين ، وتمكينهم من تبني نمط حياة أكثر تخصيصًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2810300/The_Dunhuang_Con_stellation_watch.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2810302/The_Vault_Heaven_watch.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2810304/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg