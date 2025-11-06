La série HUAWEI WATCH GT 6 présente des cadrans de montres exclusifs à la Biennale de Venise, alliant art et vie intelligente

VENISE, Italie, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 19e Biennale d'architecture de Venise, organisée du 10 mai au 23 novembre 2025, présente la fusion de l'art et de la technologie grâce à la collaboration entre Huawei et le Pavillon de la Chine. En tant que partenaire principal en matière d'intelligence et de technologie pour le Pavillon de la Chine, Huawei a intégré ses produits innovants, notamment le HUAWEI Mate X6 et les HUAWEI MatePad Pro PaperMatte Edition de 12,2 pouces et de 13,2 pouces, dans la conception du pavillon, mettant en valeur le patrimoine architectural de la Chine avec des technologies intelligentes.

The Dunhuang Con-stella-tion watch face The Vault of Heaven watch face The City in China - Nature of All Things watch face

Pour célébrer ce partenariat technologique, la série HUAWEI WATCH GT 6, lancée en septembre 2025, présente trois cadrans de montre exclusifs inspirés des installations présentées à la Biennale. Ces cadrans de montre injectent l'essence de l'esthétique architecturale et artistique dans la vie de tous les jours, offrant aux utilisateurs une façon unique de vivre la fusion de l'art et de la technologie.

Le cadran de la montre Dunhuang Con-stella-tion s'inspire de l'installation « Dunhuang Con-stella-tion » de l'Atelier Alter Architects. Cette pièce reflète l'importance historique de Dunhuang en tant que carrefour de civilisations le long de la route de la soie, où diverses cultures se sont croisées pour créer de nouveaux types d'art. On observe cette particularité de manière saisissante dans les quatre dômes de la grotte 285 de Mogao, où convergent des éléments architecturaux de Grèce, de Perse, d'Inde et de Chine, symbolisant la façon dont les différentes civilisations imaginent le cosmos. Dans l'installation « Dunhuang Con-stella-tion », l'architecte imagine Dunhuang comme une ville flottante futuriste, incarnant le mélange harmonieux de diverses cultures et la beauté éthérée des nébuleuses, dans une ode moderne au concept de « résonance de la civilisation ».

Le cadran de la montre Vault of Heaven (Voute céleste) s'inspire de l'installation « Vault of Heaven » de Wang Zigeng, professeur associé du département d'architecture de l'Académie centrale des Beaux-Arts et fondateur et architecte principal de PILLS. L'œuvre d'art réimagine l'élément architectural traditionnel du « plafond à caissons » en utilisant des filets de protection verts recyclés provenant de chantiers de construction chinois. Le design dynamique intègre le tissage du bambou, un patrimoine culturel immatériel, et crée un effet visuel hypnotique rappelant celui d'un phénakistoscope. Cette réalisation honore l'ancien « plafond à caissons », incarnation du « palais céleste » dans l'architecture des temples, tout en construisant un récit fluide de moments intimement liés Ces instants fugaces mais profonds tournent autour de la philosophie naturelle unique de la Chine, mettant en scène de manière vivante l'imagination poétique du ciel et la quête incessante d'une vie meilleure par le peuple chinois.

Le cadran de la montre City in China - Nature of All Things (La ville en Chine - La quintessence de toutes choses) s'inspire de l'installation « City in China - Nature of All Things » du studio WAY, qui imagine une ville future où l'environnement naturel s'intègre parfaitement à l'architecture urbaine. Cette conception innovante réimagine la connexion entre les gratte-ciel grâce à un système de transport avancé, réduisant de manière significative la consommation d'énergie. L'œuvre d'art met également l'accent sur le concept de croissance organique des bâtiments, à l'instar des organismes vivants.

Huawei utilise ces cadrans de montre pour intégrer de manière transparente le thème « CO-EXISTER » du pavillon de la Chine dans ses produits technologiques de pointe, à la croisée de l'art, de l'architecture et de la technologie portable. Cette approche innovante repousse les limites de l'expression culturelle. Les utilisateurs de la série HUAWEI WATCH GT 6 peuvent désormais découvrir ces cadrans de montre uniques, qui allient l'esthétique orientale à la vie intelligente d'une manière à la fois élégante et fonctionnelle.

Huawei a toujours adopté une perspective ouverte, diversifiée et internationale, s'inspirant des mouvements artistiques mondiaux et explorant en permanence les possibilités infinies du design. L'entreprise reste fidèle à son rôle de pionnière en matière d'esthétique technologique, visant à offrir aux consommateurs du monde entier des expériences technologiques haut de gamme et élégantes, et à leur permettre d'adopter un mode de vie plus personnalisé.

