Seri HUAWEI WATCH GT 6 Luncurkan "Watch Face" Eksklusif Edisi Venice Architecture Biennale, Perpaduan Seni dan Gaya Hidup Cerdas

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, seri HUAWEI WATCH GT 6, dilansir pada September 2025, kini hadir dengan tiga watch face eksklusif yang terinspirasi dari karya seni instalasi yang ditampilkan di Biennale. Desain tersebut memberikan sentuhan arsitektur dan artistik dalam kehidupan sehari-hari, serta menawarkan pengalaman unik yang memadukan keindahan seni dan inovasi teknologi.

Salah satunya, Dunhuang Con-stella-tion, watch face yang terinspirasi dari seni instalasi "Dunhuang Con-stella-tion" karya Atelier Alter Architects. Seni instalasi ini menggambarkan peran Dunhuang sebagai titik temu peradaban di Jalur Sutra, lokasi berbaurnya budaya Yunani, Persia, India, dan Tiongkok sehingga melahirkan bentuk seni baru. Dalam instalasi ini, sang arsitek membayangkan Dunhuang sebagai kota terapung yang futuristik — simbol harmoni antarbudaya dan keindahan kosmos — sebuah penghormatan modern terhadap "gema peradaban."

Sementara, watch face Vault of Heaven terinspirasi dari karya "Vault of Heaven" oleh Wang Zigeng, dosen Ilmu Arsitektur di Central Academy of Fine Arts dan pendiri PILLS. Karya ini menafsirkan ulang elemen arsitektur tradisional dari plafon caisson dengan menggunakan jaring pelindung hijau daur ulang dari lokasi konstruksi di Tiongkok. Dengan teknik anyaman bambu — warisan budaya takbenda — desain dinamis ini menciptakan efek visual memukau seperti phenakistoscope. Desain ini tak hanya mengapresiasi plafon caisson kuno yang melambangkan "istana surgawi" pada gaya arsitektur kuil, melainkan juga merangkai narasi berkelanjutan tentang momen-momen yang saling terhubung. Karya tersebut juga melambangkan hubungan antara gaya arsitektur kuno, filsafat alam khas Tiongkok, dan cita-cita masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.

Berikutnya, City in China – Nature of All Things, watch face yang terinspirasi dari seni instalasi karya WAY Studio. Karya seni ini membayangkan kota masa depan yang memadukan alam dan arsitektur perkotaan. Desain ini memperlihatkan sistem transportasi maju yang menghubungkan gedung pencakar langit sekaligus menghemat konsumsi energi, menciptakan konsep pertumbuhan organik pada bangunan, layaknya makhluk hidup.

Melalui desain watch face eksklusif ini, Huawei menghadirkan tema "CO-EXIST" dari China Pavilion dalam produk terbarunya, serta menjembatani seni, arsitektur, dan teknologi wearable. Inovasi tersebut memperluas batas ekspresi budaya dan menghadirkan pengalaman baru bagi pengguna HUAWEI WATCH GT 6 — perpaduan antara estetika Timur dan gaya hidup cerdas yang elegan sekaligus fungsional.

Huawei terus mengusung semangat keterbukaan dan keberagaman dengan perspektif global, terinspirasi dari berbagai gerakan dalam dunia seni. Huawei berkomitmen untuk terus memimpin estetika teknologi, menghadirkan pengalaman premium dan trendi bagi konsumen di seluruh dunia, serta mendorong gaya hidup yang lebih personal dan berkelas.

