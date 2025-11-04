Série HUAWEI WATCH GT 6 přináší exkluzivní ciferníky inspirované Benátským bienále - propojuje umění a chytrý životní styl
News provided byHUAWEI
Nov 04, 2025, 14:05 ET
BENÁTKY, Itálie, 4. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Devatenácté Benátské bienále, které se koná od 10. května do 23. listopadu 2025, je ukázkou propojení umění a technologií prostřednictvím spolupráce mezi společností Huawei a Čínským pavilonem. Jako hlavní partner pro oblast inteligentních technologií začlenila společnost Huawei do návrhu pavilonu své inovativní produkty, konkrétně HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12,2" PaperMatte Edition a HUAWEI MatePad Pro 13,2" PaperMatte Edition, čímž podtrhla čínské architektonické dědictví ve spojení s chytrými technologiemi.
Na oslavu této technologické spolupráce uvedla společnost Huawei v září 2025 sérii HUAWEI WATCH GT 6, která přináší tři exkluzivní ciferníky inspirované uměleckými instalacemi, které byly představeny na bienále. Tyto ciferníky vnášejí do každodenního života prvky architektonické a umělecké estetiky a nabízejí uživatelům jedinečný způsob, jak zakusit propojení umění a technologií.
Ciferník Dunhugan Con-stella-tion je inspirován uměleckou instalací „Dunhuang Con-stella-tion" od studia Atelier Alter Architects. Toto dílo odráží historický význam města Dunhuang (Tun-chuang) jako křižovatky civilizací na Hedvábné stezce, kde se setkávaly různé kultury a společně vytvářely nové formy umění. To je patrné zejména na čtyřech kupolích jeskyně Mogao č. 285, kde se prolínají architektonické prvky z Řecka, Persie, Indie a Číny, symbolizující rozmanité představy civilizací o vesmíru. V instalaci „Dunhuang Con-stella-tion" architekti představují Tun-chuang jako futuristické město vznášející se v prostoru, zosobnění harmonického propojení různých kultur a éterické krásy mlhovin – moderní poctu myšlence „rezonance civilizací".
Ciferník Vault of Heaven (Nebeská klenba) vychází z umělecké instalace „Vault of Heaven" architekta Wanga Zigenga, docenta katedry architektury na Ústřední akademii výtvarných umění a zakladatele studia PILLS. Toto dílo nově interpretuje tradiční architektonický prvek známý jako „kesonový strop", přičemž využívá recyklované zelené ochranné sítě z čínských stavenišť. Dynamický design, který kombinuje i tradiční bambusové pletení jako nehmotné kulturní dědictví vytváří fascinující vizuální efekt připomínající fenakistoskop. Dílo tak vzdává hold starověkému kesonovému stropu jako ztělesnění „nebeského paláce" v chrámové architektuře a zároveň vytváří nepřetržitý příběh propojených okamžiků. Tyto pomíjivé, a přesto hluboké chvíle se vztahují k čínské přírodní filozofii a působivě ztělesňují básnickou představu nebes i neustálou touhu čínského lidu po lepším životě.
Ciferník City in China – Nature of All Things (Město v číně – přirozenost všech věcí) je inspirován uměleckou instalací „City in China – Nature of All Things" studia WAY, která si představuje město budoucnosti, kde se přírodní prostředí harmonicky prolíná s městskou architekturou. Tento inovativní návrh nově nahlíží propojení mrakodrapů prostřednictvím pokročilého dopravního systému, který výrazně snižuje spotřebu energie. Dílo zároveň zdůrazňuje myšlenku organického růstu staveb, připomínajícího živé organismy.
Společnost Huawei využívá tyto ciferníky jako prostředek k přirozenému propojení tématu „CO-EXIST" (Soužití) Čínského pavilonu se svými špičkovými technologickými produkty a překonává tím hranice mezi uměním, architekturou a nositelnou elektronikou. Tento inovativní přístup posouvá možnosti kulturního vyjádření. Tyto jedinečné ciferníky, které spojují východní estetiku s inteligentním životním stylem a jsou tudíž elegantní a zároveň praktické, si nyní mohou vyzkoušet uživatelé hodinek HUAWEI WATCH GT 6 Series.
Společnost Huawei dlouhodobě prosazuje otevřený, rozmanitý a mezinárodní přístup, inspiruje se světovými uměleckými směry a neustále hledá nové možnosti designu. Nadále se zaměřuje na průkopnický rozvoj estetických technologií, jejichž cílem je nabídnout uživatelům na celém světě prémiové a stylové technologické zážitky a umožnit jim žít osobitějším životním stylem.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810300/The_Dunhuang_Con_stella_tion_watch.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810302/The_Vault_Heaven_watch.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810304/The_City_China_Nature_All_Things_watch.jpg
Share this article