Hodinky HUAWEI WATCH GT 6 uvádzajú exkluzívne ciferníky pre Bienále Benátky, ako most medzi umením a inteligentným životným štýlom
Nov 04, 2025, 14:02 ET
BENÁTKY, Taliansko, 4. november 2025 /PRNewswire/ -- 19. ročník Bienále architektúry Benátky, ktoré sa koná od 10. mája do 23. novembra 2025, prináša fúziu umenia a technológie prostredníctvom spolupráce medzi Huawei a Čínskym pavilónom. Spoločnosť Huawei, hlavný partner čínskeho pavilónu pre inteligenciu a technológie, integrovala do dizajnu pavilónu svoje inovatívne produkty – vrátane HUAWEI Mate X6, 12,2-palcového HUAWEI MatePad Pro PaperMatte Edition a 13,2-palcového HUAWEI MatePad Pro PaperMatte Edition. Pomocou inteligentných technológií tak zvýraznila architektonické dedičstvo Číny.
Na oslavu tohto technologického partnerstva prináša séria hodiniek HUAWEI WATCH GT 6, uvedená na trh v septembri 2025, tri exkluzívne ciferníky inšpirované inštaláciami z Bienále. Tieto ciferníky vnášajú do každodenného života podstatu architektonickej a umeleckej estetiky a ponúkajú používateľom jedinečný spôsob, ako zažiť splynutie umenia a technológie.
Ciferník Dunhuang Con-stella-tion je inšpirovaný inštaláciou „Dunhuang Con-stella-tion" od Atelier Alter Architects. Dielo odráža historický význam Dunhuangu ako križovatky civilizácií pozdĺž Hodvábnej cesty, kde sa stretávali rôzne kultúry a vznikali nové druhy umenia. Obzvlášť zrejmé je to v štyroch kupolách jaskyne Mogao 285, kde sa stretávajú architektonické prvky z Grécka, Perzie, Indie a Číny, symbolizujúce rôznorodé predstavy civilizácií o vesmíre. V inštalácii „Dunhuang Con-stella-tion" si architekt predstavuje Dunhuang ako futuristické plávajúce mesto, ktoré stelesňuje harmonickú zmes rozmanitých kultúr a éterickú krásu hmlovín, v modernej óde na koncept „rezonancie civilizácie".
Ciferník Vault of Heaven je inšpirovaný inštaláciou „Vault of Heaven" od Wang Zigenga, docenta Katedry architektúry Ústrednej akadémie výtvarných umení, zakladateľa a hlavného architekta spoločnosti PILLS. Umelecké dielo prináša novú interpretáciu tradičného architektonického prvku „kesónového stropu" pomocou recyklovaných zelených ochranných sietí z čínskych stavenísk. Dynamický dizajn využíva tkanie bambusu, nehmotného kultúrneho dedičstva, prostredníctvom čoho vytvára fascinujúci vizuálny efekt pripomínajúci fenakistoskop. Vzdáva tým hold nielen starodávnemu „kesónovému stropu" ako znázorneniu „nebeského paláca" v chrámovej architektúre, ale zároveň pretkáva súvislý príbeh o prepojených momentoch. Tieto prchavé, no zároveň hlboké okamihy sa odvíjajú od jedinečnej čínskej prírodnej filozofie a živo ukazujú poetickú predstavu neba a nekonečnú snahu čínskeho ľudu o lepší život.
Ciferník City in China - Nature of All Things je inšpirovaný inštaláciou „City in China - Nature of All Things" od štúdia WAY, ktorá predstavuje mesto budúcnosti, kde sa prírodné prostredie bezproblémovo integruje s mestskou architektúrou. Tento inovatívny dizajn vytvára novú formu prepojenia medzi mrakodrapmi prostredníctvom pokročilého dopravného systému, čím výrazne znižuje spotrebu energie. Umelecké dielo tiež zdôrazňuje koncept organického rastu v budovách, podobne ako u živých organizmov.
Huawei využíva tieto ciferníky ako médium na plynulú integráciu témy čínskeho pavilónu „CO-EXIST" do svojich špičkových technologických produktov. Premosťuje tak priepasť medzi umením, architektúrou a nositeľnými technológiami. Tento inovatívny prístup posúva hranice kultúrneho vyjadrovania. Používatelia hodiniek HUAWEI WATCH GT 6 Series si teraz môžu vyskúšať tieto jedinečné ciferníky, ktoré spájajú orientálnu estetiku s inteligentným životným štýlom nielen elegantne ale aj funkčne.
Huawei dôsledne prijíma otvorenú, rozmanitú a medzinárodnú perspektívu, čerpá inšpiráciu z globálnych umeleckých hnutí a neustále skúma nekonečné možnosti dizajnu. Spoločnosť Huawei zostáva odhodlaná pôsobiť ako priekopník v oblasti technologickej estetiky s cieľom poskytovať prémiové a štýlové technologické zážitky spotrebiteľom po celom svete a umožniť im užívať si personalizovanejší životný štýl.
