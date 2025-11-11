La serie HUAWEI WATCH GT 6 lanza esferas de reloj exclusivas para la Bienal de Venecia, que unen el arte y la vida inteligente

VENECIA, Italia, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 19.ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebrará del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025, muestra la fusión entre el arte y la tecnología a través de la colaboración entre Huawei y el Pabellón de China. Como socio principal en inteligencia y tecnología del Pabellón de China, Huawei ha integrado sus productos innovadores, entre los que se incluyen el HUAWEI Mate X6, el HUAWEI MatePad Pro de 12,2 pulgadas PaperMatte Edition y el HUAWEI MatePad Pro de 13,2 pulgadas PaperMatte Edition, en el diseño del pabellón, lo que destaca el patrimonio arquitectónico de China con tecnologías inteligentes.

Para celebrar aún más esta alianza tecnológica, la serie HUAWEI WATCH GT 6, lanzada en septiembre de 2025, presenta tres esferas de reloj exclusivas inspiradas en las obras de instalación expuestas en la Bienal. Estas esferas de reloj inyectan la esencia de la estética arquitectónica y artística en la vida cotidiana, y ofrecen a los usuarios una forma única de experimentar la fusión entre el arte y la tecnología.

La esfera del reloj Dunhuang Con-stella-tion está inspirada en la instalación "Dunhuang Con-stella-tion" del Atelier Alter Architects. Esta obra refleja la importancia histórica de Dunhuang como encrucijada de civilizaciones a lo largo de la Ruta de la Seda, donde diversas culturas se entrecruzaron para crear nuevos tipos de arte. Esto resulta especialmente evidente en las cuatro cúpulas de la cueva 285 de Mogao, donde convergen elementos arquitectónicos de Grecia, Persia, India y China, que simbolizan cómo las diversas civilizaciones imaginan el cosmos. En la instalación "Dunhuang Con-stella-tion", el arquitecto concibe Dunhuang como una ciudad flotante futurista, que personifica la armoniosa mezcla de diversas culturas y la belleza etérea de las nebulosas, en una oda moderna al concepto de "resonancia de la civilización".

La esfera del reloj "La bóveda del cielo" está inspirada en la instalación "Bóveda del cielo" de Wang Zigeng, profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Academia Central de Bellas Artes y fundador y arquitecto principal de PILLS. La obra de arte reimagina el elemento arquitectónico tradicional del "techo de cajones" utilizando redes protectoras ecológicas recicladas procedentes de obras de construcción chinas. El diseño dinámico incorpora el tejido de bambú, un patrimonio cultural inmaterial, y crea un efecto visual hipnótico que recuerda a un fenaquistoscopio. Esto no solo rinde homenaje al antiguo "techo de cajones" como representación del "palacio celestial" en la arquitectura de los templos, sino que también teje una narrativa continua de momentos interconectados. Estos instantes fugaces, pero profundos, giran en torno a la singular filosofía natural de China, y muestran vívidamente la imaginación poética del cielo y la búsqueda incesante de una vida mejor por parte del pueblo chino.

La esfera del reloj "La ciudad en China - Naturaleza de todas las cosas" está inspirada en la instalación "La ciudad en China - Naturaleza de todas las cosas" del estudio WAY, que imagina una ciudad futura en la que el entorno natural se integra a la perfección con la arquitectura urbana. Este innovador diseño reinventa la conexión entre rascacielos mediante un avanzado sistema de transporte, lo que reduce significativamente el consumo de energía. La obra de arte también enfatiza el concepto de crecimiento orgánico de los edificios, de forma muy similar a como lo hacen los organismos vivos.

Huawei utiliza estas esferas de reloj como medio para integrar a la perfección el tema "COEXISTIR" del Pabellón de China en sus productos tecnológicos de vanguardia, al tender un puente entre el arte, la arquitectura y la tecnología portátil. Este enfoque innovador amplía aún más los límites de la expresión cultural. Los usuarios de la serie HUAWEI WATCH GT 6 ya pueden disfrutar de estas esferas de reloj únicas, que combinan la estética oriental con la vida inteligente de una manera elegante y funcional.

Huawei siempre ha adoptado una perspectiva abierta, diversa e internacional, que se inspira en los movimientos artísticos mundiales y explora continuamente las infinitas posibilidades del diseño. Huawei mantiene su compromiso de impulsar avances en estética tecnológica, con el objetivo de ofrecer experiencias tecnológicas elegantes y de alta calidad a los consumidores de todo el mundo, y empoderarlos para que adopten un estilo de vida más personalizado.

