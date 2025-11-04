화웨이 워치 GT 6 시리즈, 베니스 비엔날레 한정 워치 페이스 공개... 예술과 스마트 라이프의 만남 실현

2025년 11월 04일 14:11 KST

베니스 , 이탈리아 2025 11 4 /PRNewswire/ -- 화웨이 (Huawei) 2025 5 10 일부터 11 23 일까지 열리는 제 19 회 베니스 건축 비엔날레 (Venice Architecture Biennale) 에서 중국관 (China Pavilion) 과의 협업을 통해 예술과 기술의 융합을 선보이고 있다 . 화웨이는 중국관의 ' 인텔리전스 및 기술 총괄 파트너 ' 로 참여해 HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12.2 인치 PaperMatte Edition, HUAWEI MatePad Pro 13.2 인치 PaperMatte Edition 등 혁신 제품을 전시관 설계에 통합했다 . 이를 통해 중국의 건축 유산을 스마트 기술로 조명하고 있다 .

The Dunhuang Con-stella-tion watch face (PRNewsfoto/HUAWEI)
The Vault of Heaven watch face (PRNewsfoto/HUAWEI)
The City in China - Nature of All Things watch face (PRNewsfoto/HUAWEI)
이 기술적 파트너십을 기념하기 위해 , 화웨이 워치 GT 6 시리즈 (HUAWEI WATCH GT 6 Series) 2025 9 월 출시 이후 베니스 비엔날레 설치 작품에서 영감을 받은 세 가지 한정 워치 페이스를 새롭게 선보였다 . 이들 워치 페이스는 건축과 예술의 미학을 일상 속으로 확장하며 , 사용자들에게 예술과 기술이 융합된 독특한 경험을 제공한다 .

그중 하나인 ' 둔황 콘스텔레이션 (Dunhuang Con-stella-tion)' 워치 페이스는 아틀리에 알터 아키텍츠 (Atelier Alter Architects) 의 설치작품 'Dunhuang Con-stella-tion' 에서 영감을 받았다 . 이 작품은 실크로드 (Silk Road) 상에서 다양한 문명이 교차하며 새로운 예술을 창조했던 둔황의 역사적 의미를 반영한다 . 특히 모가오석굴 285 (Mogao Cave 285) 의 네 개 돔에는 그리스 , 페르시아 , 인도 , 중국의 건축 요소가 공존해 있으며 , 이는 서로 다른 문명이 어떻게 우주를 상상했는지 보여준다 . 해당 설치작품에서 건축가는 둔황을 미래의 부유 도시 (futuristic floating city) 로 재해석하며 , 다양한 문화의 조화로운 융합과 성운의 신비로움을 구현하여 ' 문명의 공명 (civilization resonance)' 이라는 개념을 현대적으로 시각화했다 .

' 천궁의 돔 (Vault of Heaven)' 워치 페이스는 왕쯔겅 (Wang Zigeng) 중앙미술학원 건축학과 부교수이자 PILLS 의 설립자 겸 수석 건축가의 설치작품 'Vault of Heaven' 에서 영감을 받았다 . 이 작품은 중국 건설 현장에 버려진 녹색 보호망을 재활용해 전통 건축 요소인 ' 자오징 ( 우물 ) 천장 (caisson ceiling) 을 현대적으로 재해석한 것이다 . 작품은 무형문화유산인 대나무 엮기 기법 (bamboo weaving) 을 결합한 역동적인 디자인으로 , 페나키스토스코프 (phenakistoscope) 를 연상시키는 시각적 효과를 만들어낸다 . 이를 통해 고대 사원 건축에서 천상의 궁전을 상징하던 ' 자오징 천장 ' 에 경의를 표하는 동시에 , 중국 고유의 자연 철학을 중심으로 찰나적이면서도 심오한 순간들이 끊임없이 이어지는 서사를 엮어낸다 . 궁극적으로 이 워치 페이스는 천궁에 대한 시적인 상상과 더 나은 삶을 향한 중국인들의 끊임없는 추구를 생생하게 담아낸다 .

또 다른 한정판인 ' 중국의 도시 만물의 본성 (City in China – Nature of All Things)' 워치 페이스는 WAY 스튜디오 (WAY Studio) 의 설치작품 'City in China – Nature of All Things' 에서 영감을 받았다 . 이 작품은 자연환경과 도시 건축이 조화롭게 융합된 미래 도시를 상상하며 , 첨단 교통 시스템으로 초고층 빌딩 간 연결 구조를 재구성해 에너지 소비를 획기적으로 줄이는 개념을 제시한다 . 또한 건축물이 살아있는 유기체처럼 유기적으로 성장한다는 개념을 강조한다 .

화웨이는 이번 워치 페이스 시리즈를 통해 중국관의 주제인 ' 공존 (CO-EXIST)' 을 자사의 첨단 기술 제품에 자연스럽게 통합하며 , 예술 건축 웨어러블 기술의 경계를 허물었다 . 이러한 혁신적 시도는 문화적 표현의 지평을 확장한다 . 화웨이 워치 GT 6 시리즈 사용자는 이제 이 독특한 워치 페이스들을 통해 동양의 미학과 스마트 라이프를 우아하고 기능적인 방식으로 경험할 수 있게 됐다 .

화웨이는 개방적이고 다각적이며 국제적인 시각을 유지하며 세계적 예술 흐름에서 영감을 얻고 , 디자인의 무한한 가능성을 지속적으로 탐구하고 있다 . 앞으로도 화웨이는 기술 미학의 발전을 선도하며 , 전 세계 소비자에게 세련된 프리미엄 기술 경험을 제공하고 개성 있는 라이프스타일을 실현할 수 있도록 지원할 계획이다 .

