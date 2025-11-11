Lockton s'étend à l'Arabie saoudite et nomme Mohammad Al Abdul Jabbar au poste de directeur général du commerce de détail

KANSAS CITY, Mo., 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lockton, le plus grand courtier d'assurance indépendant privé au monde, a annoncé l'expansion de la société dans le Royaume d'Arabie Saoudite, renforçant ainsi sa présence au Moyen-Orient. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie internationale plus large de Lockton visant à assurer la proximité avec les clients et à fournir des solutions d'assurance sur mesure dans les marchés à forte croissance.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

Dans l'ensemble de son empreinte mondiale, Lockton a stratégiquement étendu ses opérations pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients dans des régions clés. Le Moyen-Orient est la pierre angulaire de cette stratégie, l'entreprise continuant à investir dans le leadership local, les capacités, et la technologie pour aider les entreprises à naviguer dans des environnements de risque en constante évolution.

La décision d'entrer en Arabie saoudite reflète le rôle croissant du Royaume en tant que puissance économique régionale. Avec une demande croissante de services d'assurance et de conseil en matière de risques dans les secteurs tels que la construction, l'énergie, les soins de santé et les services financiers, la présence de Lockton offrira aux clients un meilleur accès à l'expertise mondiale, fournie à travers une perspective locale.

L'opération de Lockton en Arabie Saoudite retail est lancée avec une équipe de 20 spécialistes et conseillers en assurance et en risque, garantissant que les clients bénéficieront à la fois des meilleures pratiques mondiales et de la compréhension du marché local.

Dans le cadre de cette expansion, Mohammad Al Abdul Jabbar a été nommé en tant que CEO pour les opérations de détail de Lockton en Arabie Saoudite. Cadre expérimenté dans le secteur de l'assurance, Al Abdul Jabbar apporte à plus de deux décennies d'expérience dans le domaine du courtage d'assurance et de la souscription, ayant occupé des postes de direction à chez des courtiers d'assurance de premier plan ainsi que chez des assureurs locaux. Sa carrière couvre tout le spectre de la chaîne de valeur de l'assurance, depuis la souscription de lignes commerciales et de Takaful, jusqu'à la direction du développement commercial régional et la gestion de portefeuilles complexes d'assurance et de risques pour des clients multinationaux. M. Al Abdul Jabbar est également vice-président et président du comité exécutif du General Committee of Insurance & Reinsurance Brokers en Arabie saoudite, ce qui témoigne de sa profonde implication dans l'industrie et de son engagement à faire progresser le secteur.

« L'Arabie Saoudite est un marché essentiel pour Lockton et notre expansion ici reflète notre engagement à long terme envers la région et nos clients », a déclaré Faris Khatib, PDG de Lockton Moyen-Orient et Afrique du Nord. « La nomination de Mohammad apporte à une forte combinaison d'expertise en matière de courtage et de souscription, une connaissance approfondie du marché et un état d'esprit axé sur le client. Son leadership sera déterminant pour le développement de nos opérations et la fourniture de valeur ajoutée aux clients dans l'ensemble du Royaume ».

« La croissance de Lockton est motivée par notre conviction d'être là où nos clients ont le plus besoin de nous », a déclaré Chris Brown, CEO de Lockton International. « L'expansion en Arabie saoudite nous permet de soutenir les entreprises dans l'une des économies les plus dynamiques du monde. Nous sommes ravis d'accueillir Mohammad dans notre équipe de direction ; son expérience et son esprit d'entreprise correspondent parfaitement à la culture de Lockton et à notre ambition d'être le courtier d'assurance le plus orienté vers le client au niveau mondial ».

