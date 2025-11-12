Lockton rozszerza działalność na Arabię Saudyjską i powołuje Mohammada Al Abdula Jabbara na stanowisko dyrektora generalnego ds. handlu detalicznego

KANSAS CITY, Missouri, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Lockton, największy na świecie prywatny niezależny broker ubezpieczeniowy, ogłosił ekspansję firmy do Królestwa Arabii Saudyjskiej, umacniając swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Posunięcie to jest częścią szerszej międzynarodowej strategii Lockton, mającej na celu zapewnienie bliskości klientów i dostarczanie dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań ubezpieczeniowych na szybko rozwijających się rynkach.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

W ramach swojej globalnej działalności firma Lockton strategicznie rozszerzyła zakres działalności, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom klientów w kluczowych regionach. Bliski Wschód stanowi fundament tej strategii, a firma nadal inwestuje w lokalne kierownictwo, możliwości i technologie, aby wspierać przedsiębiorstwa w radzeniu sobie ze zmieniającym się środowiskiem ryzyka.

Decyzja o wejściu na rynek Arabii Saudyjskiej odzwierciedla rosnącą rolę tego kraju jako regionalnej potęgi gospodarczej. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi ubezpieczeniowe i doradztwo w zakresie ryzyka w branżach takich jak budownictwo, energetyka, opieka zdrowotna i usługi finansowe, obecność Lockton zapewni klientom lepszy dostęp do globalnej wiedzy specjalistycznej, dostarczanej z lokalnej perspektywy.

Działalność detaliczna Lockton w Arabii Saudyjskiej zostanie uruchomiona przez zespół składający się z 20 specjalistów oraz doradców ds. ubezpieczeń i ryzyka, dzięki czemu klienci będą mogli korzystać zarówno z najlepszych globalnych praktyk, jak i wiedzy na temat lokalnego rynku.

W ramach tej ekspansji Mohammad Al Abdul Jabbar został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Lockton ds. działalności detalicznej w Arabii Saudyjskiej. Al Abdul Jabbar, jako doświadczony kierownik w branży ubezpieczeniowej, wnosi ponad dwudziestoletnie doświadczenie zarówno w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak i ubezpieczeń, które zdobył pełniąc funkcje kierownicze w wiodących firmach brokerskich oraz u lokalnych ubezpieczycieli. Jego kariera obejmuje pełne spektrum łańcucha wartości ubezpieczeń, od ubezpieczeń komercyjnych i Takaful, po kierowanie regionalnym rozwojem biznesowym i zarządzanie złożonymi portfelami ubezpieczeń i ryzyka dla międzynarodowych klientów. Al Abdul Jabbar pełni również funkcję wiceprzewodniczącego komitetu wykonawczego Generalnego Komitetu Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w Arabii Saudyjskiej, co odzwierciedla jego głębokie zaangażowanie w branżę i dążenie do jej rozwoju.

„Arabia Saudyjska jest dla Lockton rynkiem o kluczowym znaczeniu, a nasza ekspansja w tym kraju odzwierciedla nasze długoterminowe zaangażowanie w regionie i wobec naszych klientów - powiedział Faris Khatib, dyrektor generalny Lockton w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. - Nominacja Mohammada przynosi ze sobą silne połączenie doświadczenia w zakresie pośrednictwa i ubezpieczeń, dogłębnej znajomości rynku oraz podejścia zorientowanego na klienta. Jego przywództwo będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej działalności i dostarczania wartości klientom w całym Królestwie".

„Rozwój Lockton wynika z naszego przekonania, że powinniśmy być tam, gdzie nasi klienci najbardziej nas potrzebują - powiedział Chris Brown, dyrektor generalny Lockton International. - Ekspansja w Arabii Saudyjskiej pozwala nam wspierać przedsiębiorstwa w jednej z najbardziej dynamicznych gospodarek świata. Cieszymy się, że możemy powitać Mohammada w naszym zespole kierowniczym. Jego doświadczenie i duch przedsiębiorczości doskonale wpisują się w kulturę Lockton i naszą ambicję, aby być najbardziej zorientowanym na klienta brokerem ubezpieczeniowym na świecie".

Lockton

Dzięki prywatnej strukturze własnościowej firma Lockton umożliwia ponad 13 100 współpracownikom prowadzącym działalność w ponad 155 krajach skupić się wyłącznie na potrzebach klientów w zakresie ryzyka i ubezpieczeń. Dysponując wiedzą specjalistyczną zdobytą na całym świecie, Lockton zapewnia dogłębne zrozumienie, które jest niezbędne do tego, aby osiągać niezwykłe wyniki. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lockton.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2818751/Lockton_Mohammad_Al_Abdul_Jabbar.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2818752/Lockton_Saudi_Arabia_Stage_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg