Lockton Berekspansi ke Arab Saudi, Mohammad Al Abdul Jabbar Ditunjuk Sebagai CEO Ritel

Lockton adalah pialang asuransi independen swasta yang terbesar di dunia. Lockton mengumumkan ekspansi ke Kerajaan Arab Saudi untuk semakin memperkuat keberadaannya di Timur Tengah. Langkah ini adalah bagian dari strategi internasional Lockton yang lebih luas untuk memastikan kedekatan dengan nasabah dan menyediakan solusi asuransi yang disesuaikan di berbagai pasar dengan pertumbuhan yang tinggi.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

Di seluruh jejak globalnya, Lockton telah memperluas pengoperasian secara strategis untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang di berbagai wilayah utama. Timur Tengah merupakan landasan strategi ini, di mana Lockton terus berinvestasi pada kepemimpinan lokal, kemampuan , dan teknologi untuk mendukung berbagai bisnis dalam mengatasi lingkungan risiko yang terus berkembang.

Keputusan memasuki Arab Saudi mencerminkan peran Kerajaan Saudi yang semakin besar sebagai kekuatan ekonomi regional. Dengan meningkatnya permintaan jasa asuransi dan konsultasi risiko di berbagai industri seperti konstruksi, energi, kesehatan, dan jasa keuangan, kehadiran Lockton akan meningkatkan akses klien ke keahlian global, yang diberikan melalui pandangan lokal.

Pengoperasian ritel Lockton di Arab Saudi dimulai dengan tim beranggotakan 20 ahli, penasihat asuransi dan penasihat risiko, untuk memastikan nasabah mendapatkan manfaat dari praktik terbaik global dan pemahaman pasar lokal.

Sebagai bagian dari ekspansi ini, Mohammad Al Abdul Jabbar ditunjuk menjadi CEO untuk pengoperasian ritel Lockton di Arab Saudi. Sebagai eksekutif asuransi kawakan, Al Abdul Jabbar berpengalaman selama lebih dari dua puluh tahun di bidang pialang asuransi dan underwriting. Beliau pernah menjabat kepemimpinan senior di berbagai pialang asuransi terkemuka dan perusahaan asuransi lokal. Beliau telah menggeluti berbagai bidang dalam bisnis asuransi, mulai dari underwriting asuransi bisnis dan Takaful hingga memimpin pengembangan bisnis regional dan mengelola asuransi yang kompleks maupun portofolio risiko untuk klien multinasional. Al Abdul Jabbar juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Eksekutif di General Committee of Insurance & Reinsurance Brokers Arab Saudi, yang mencerminkan keterlibatan mendalam di industri dan komitmen beliau untuk memajukan sektor ini.

"Arab Saudi adalah pasar yang penting bagi Lockton dan ekspansi kami di sini mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap wilayah ini maupun nasabah kami," kata Faris Khatib, CEO Lockton Timur Tengah dan Afrika Utara. "Pengangkatan Mohammad adalah perpaduan yang kuat antara keahlian broker dan underwriting, pengetahuan yang mendalam tentang pasar, dan pola pikir yang mengutamakan nasabah. Kepemimpinan beliau akan sangat penting dalam membangun pengoperasian kami dan memberikan nilai tambah bagi nasabah di Inggris Raya."

"Pertumbuhan Lockton didorong oleh keyakinan kami untuk berada di tempat yang paling dibutuhkan oleh nasabah kami," kata Chris Brown, CEO Lockton International. "Ekspansi ke Arab Saudi memungkinkan kami mendukung bisnis di salah satu negara yang perekonomiannya paling dinamis di dunia. Kami senang sekali menyambut Mohammad dalam tim kepemimpinan Lockton. Pengalaman dan semangat kewirausahaan beliau sangat sesuai dengan budaya Lockton dan ambisi kami untuk menjadi pialang asuransi yang paling berfokus pada nasabah di seluruh dunia."

Kepemilikan swasta Lockton mendukung lebih dari 13.100 Rekanannya yang menjalankan bisnis di lebih dari 155 negara untuk berfokus pada risiko klien dan kebutuhan asuransi saja. Dengan keahlian yang menjangkau seluruh dunia, Lockton memberikan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mencapai hasil luar biasa.

