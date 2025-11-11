Lockton nombra a Mohammad Al Abdul Jabbar consejero delegado de la división minorista en Arabia Saudita

- Lockton se expande a Arabia Saudita y nombra a Mohammad Al Abdul Jabbar como consejero delegado de la división minorista

KANSAS CITY, Mo., 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lockton, la mayor correduría de seguros independiente de propiedad privada del mundo, ha anunciado su expansión al Reino de Arabia Saudita, reforzando así su presencia en Oriente Medio. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia internacional de Lockton para garantizar la cercanía con sus clientes y ofrecer soluciones de seguros a medida en mercados de alto crecimiento.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

En todo el mundo, Lockton ha expandido estratégicamente sus operaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes en regiones clave. Oriente Medio es un pilar fundamental de esta estrategia, y la firma continúa invirtiendo en liderazgo, capacidades y tecnología locales para apoyar a las empresas que se desenvuelven en entornos de riesgo en constante evolución.

La decisión de entrar en Arabia Saudita refleja el creciente papel del Reino como potencia económica regional. Ante la demanda cada vez mayor de seguros y servicios de consultoría de riesgos en sectores como la construcción, la energía, la sanidad y los servicios financieros, la presencia de Lockton ofrecerá a sus clientes un mayor acceso a conocimientos especializados a nivel global, adaptados a las necesidades locales.

La operación minorista de Lockton en Arabia Saudita se lanza con un equipo de 20 especialistas y asesores de seguros y riesgos, lo que garantiza que los clientes se beneficien tanto de las mejores prácticas globales como del conocimiento del mercado local.

Como parte de esta expansión, Mohammad Al Abdul Jabbar ha sido nombrado director general de las operaciones minoristas de Lockton en Arabia Saudita. Ejecutivo con amplia experiencia en el sector asegurador, Al Abdul Jabbar aporta más de dos décadas de experiencia tanto en corretaje como en suscripción de seguros, habiendo ocupado puestos de alta dirección en destacadas corredurías de seguros y aseguradoras locales. Su trayectoria profesional abarca todo el espectro de la cadena de valor del seguro, desde la suscripción de líneas comerciales y Takaful, hasta el liderazgo del desarrollo de negocios regionales y la gestión de complejas carteras de seguros y riesgos para clientes multinacionales. Al Abdul Jabbar también es vicepresidente del comité ejecutivo del Comité General de Corredores de Seguros y Reaseguros de Arabia Saudita, lo que refleja su profundo conocimiento del sector y su compromiso con su desarrollo.

"Arabia Saudita es un mercado clave para Lockton y nuestra expansión aquí refleja nuestro compromiso a largo plazo con la región y nuestros clientes", declaró Faris Khatib, consejero delegado de Lockton para Oriente Medio y Norte de África. "El nombramiento de Mohammad aporta una sólida combinación de experiencia en intermediación y suscripción de seguros, un profundo conocimiento del mercado y una mentalidad centrada en el cliente. Su liderazgo será fundamental para el desarrollo de nuestras operaciones y para ofrecer valor a los clientes en todo el Reino".

"El crecimiento de Lockton se basa en nuestra convicción de estar donde nuestros clientes más nos necesitan", afirmó Chris Brown, consejero delegado de Lockton International. "La expansión a Arabia Saudita nos permite brindar apoyo a las empresas en una de las economías más dinámicas del mundo. Nos complace dar la bienvenida a Mohammad a nuestro equipo directivo; su experiencia y espíritu emprendedor se alinean perfectamente con la cultura de Lockton y nuestra ambición de ser la correduría de seguros más centrada en el cliente a nivel mundial".

