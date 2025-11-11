Lockton expanduje do Saudskej Arábie a vymenoval Mohammada Al Abdula Jabbara za generálneho riaditeľa pre maloobchod
Nov 11, 2025, 15:01 ET
KANSAS CITY, Missouri, 11. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Lockton, najväčšia súkromná nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť na svete, oznámila expanziu svojej firmy do Saudskej Arábie, čím ďalej posilnila svoju prítomnosť na Blízkom východe. Tento krok je súčasťou širšej medzinárodnej stratégie spoločnosti Lockton, ktorej cieľom je zabezpečiť blízkosť ku klientom a poskytovať poisťovacie riešenia šité na mieru na rýchlo rastúcich trhoch.
Spoločnosť Lockton strategicky rozšírila svoje pôsobenie v rámci celého sveta, aby plnila meniace sa potreby klientov v kľúčových regiónoch. Blízky východ je základným kameňom tejto stratégie a firma naďalej investuje do lokálneho vedenia, schopností a technológií s cieľom podporiť podniky pri orientovaní sa vo vyvíjajúcom rizikovom prostredí.
Rozhodnutie vstúpiť do Saudskej Arábie odráža rastúcu úlohu kráľovstva ako regionálnej ekonomickej veľmoci. Vzhľadom na rastúci dopyt po poradenských službách v oblasti poistenia a rizík v rôznych odvetviach, ako je stavebníctvo, energetika, zdravotníctvo a finančné služby, spoločnosť Lockton ponúkne klientom lepší prístup ku globálnym odborným znalostiam, ktoré budú poskytované s ohľadom na lokálne podmienky.
Spoločnosť Lockton spúšťa maloobchodnú prevádzku v Saudskej Arábii s tímom 20 špecialistov a poradcov pre poistenie a riziká, čím zabezpečuje, že klienti budú mať prospech z globálnych osvedčených postupov aj z pochopenia miestneho trhu.
V rámci tejto expanzie bol Mohammad Al Abdul Jabbar vymenovaný za generálneho riaditeľa pre maloobchodné operácie spoločnosti Lockton v Saudskej Arábii. Al Abdul Jabbar, skúsený manažér v oblasti poisťovníctva, má viac ako dve desaťročia skúseností v oblasti poisťovacieho maklérstva aj upisovania, pričom zastával vedúce pozície u popredných poisťovacích maklérov, ako aj u miestnych poisťovní. Jeho kariéra zahŕňa celé spektrum hodnotového reťazca v poisťovníctve, od upisovania komerčných poistných produktov a takafulu až po vedenie regionálneho rozvoja podnikania a správu komplexných poistných a rizikových portfólií pre nadnárodných klientov. Al Abdul Jabbar tiež pôsobí ako podpredseda výkonného výboru Generálneho výboru poisťovacích a zaisťovacích maklérov v Saudskej Arábii, čo odráža jeho hlboké zapojenie do odvetvia a odhodlanie rozvíjať tento sektor.
„Saudská Arábia je pre Lockton kľúčovým trhom a naša expanzia tu odráža náš dlhodobý záväzok voči tomuto regiónu a našim klientom," povedal Faris Khatib, generálny riaditeľ spoločnosti Lockton pre Blízky východ a severnú Afriku. „Mohammadovo vymenovanie prináša silnú kombináciu odborných znalostí v oblasti maklérstva a upisovania, hlbokých znalostí trhu a prístupu, ktorý kladie klienta na prvé miesto. Jeho vedenie bude kľúčové pri budovaní našich operácií a poskytovaní hodnoty klientom v celom kráľovstve."
„Rast spoločnosti Lockton je poháňaný našou vierou byť tam, kde nás naši klienti najviac potrebujú," povedal Chris Brown, generálny riaditeľ spoločnosti Lockton International. „Expanzia do Saudskej Arábie nám umožňuje podporovať podniky v jednej z najdynamickejších ekonomík sveta. S nadšením vítame Mohammada v našom vedúcom tíme. Jeho skúsenosti a podnikateľský duch dokonale ladia s kultúrou spoločnosti Lockton a našou ambíciou byť poisťovacím maklérom s najväčším zameraním na klienta na svete."
O spoločnosti Lockton
Súkromné vlastníctvo spoločnosti Lockton umožňuje jej viac ako 13 100 spolupracovníkom, ktorí pôsobia vo viac ako 155 krajinách, sústrediť sa výlučne na potreby klientov v oblasti rizík a poistenia. S odbornými znalosťami, ktoré siahajú do celého sveta, Lockton poskytuje hlboké porozumenie potrebné na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov. Viac informácií nájdete na stránke www.lockton.com.
