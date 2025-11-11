Lockton расширяется, охватывая Саудовскую Аравию, и назначает Мохаммада аль-Абдул Джаббара генеральным директором по розничной деятельности

КАНЗАС-СИТИ, Миссури, 12 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Lockton, крупнейшая в мире частная независимая страховая брокерская компания, объявила о расширении своей деятельности и выходе на рынок Королевства Саудовская Аравия, что еще больше укрепит ее присутствие на Ближнем Востоке. Этот шаг является частью более широкой международной стратегии Lockton по обеспечению близости к клиентам и предоставлению адаптированных страховых решений на быстрорастущих рынках.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

Lockton стратегически расширяет свою деятельность по всему миру для удовлетворения растущих потребностей клиентов в ключевых регионах. Ближний Восток является краеугольным камнем этой стратегии, при этом фирма продолжает инвестировать в местное руководство, возможности и технологии, чтобы поддерживать предприятия, действующие в условиях меняющихся рисков.

Решение выйти на рынок Саудовской Аравии отражает растущую роль Королевства как экономического центра региона. С ростом спроса на услуги страхования и консультирования по рискам в таких отраслях, как строительство, энергетика, здравоохранение и финансовые услуги, присутствие Lockton обеспечит клиентам расширенный доступ к глобальному опыту с учетом местных особенностей.

Компания Lockton начинает свою розничную деятельность в Саудовской Аравии с команды из 20 специалистов и консультантов по страхованию и рискам, гарантируя клиентам выгоду как за счет лучших в мире подходов, так и за счет понимания местного рынка.

В рамках этого расширения Мохаммад аль-Абдул Джаббар был назначен генеральным директором Lockton по розничной деятельности в Саудовской Аравии. Опытный директор по страхованию Аль-Абдул Джаббар обладает более чем двадцатилетним опытом в области страхового посредничества и страхования, приобретенным на руководящих должностях в ведущих страховых брокерских компаниях, а также местных страховых компаниях. Его карьера охватывает весь спектр цепочки создания стоимости в страховании, от коммерческих видов страхования и исламского страхования до руководства развитием бизнеса в регионе и управления сложными портфелями страхования и рисков для международных клиентов. Аль-Абдул Джаббар также является заместителем председателя исполнительного комитета Генерального комитета страховых и перестраховочных брокеров Саудовской Аравии, что отражает его глубокое участие в отрасли и приверженность развитию сектора.

«Саудовская Аравия является для Lockton критически важным рынком, и расширение деятельности на этом рынке отражает нашу долгосрочную преданность региону и нашим клиентам, — сказал Фарис Хатиб (Faris Khatib), генеральный директор Lockton на Ближнем Востоке и в Северной Африке. — Назначение Мохаммада дает нам сильное сочетание опыта в области страхового посредничества и страхования, глубокого знания рынка и ориентированности на клиентов. Его руководство будет играть важную роль в организации нашей деятельности и обеспечении пользы для клиентов по всему Королевству».

«Развитие компании Lockton обусловлено нашей верой в то, что нам нужно быть там, где мы больше всего нужны нашим клиентам, — сказал Крис Браун (Chris Brown), генеральный директор Lockton International. — Расширение нашей деятельности с выходом на рынок Саудовской Аравии позволяет нам поддерживать бизнес в одной из самых динамичных экономик мира. Мы рады приветствовать Мохаммада в коллективе наших руководителей; его опыт и предпринимательский дух прекрасно согласуются с культурой Lockton и нашим стремлением стать самым ориентированным на клиентов страховым брокером в мире».

О компании Lockton

Тот факт, что Lockton является частной компанией, дает возможность более чем 13 100 сотрудникам компании, ведущим бизнес в более чем 155 странах, сосредоточиться исключительно на рисках и потребностях клиентов в страховании. Наличие опыта по всему миру позволяет Lockton глубоко понимать, что необходимо для достижения замечательных результатов. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.lockton.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2818751/Lockton_Mohammad_Al_Abdul_Jabbar.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2818752/Lockton_Saudi_Arabia_Stage_Photo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg