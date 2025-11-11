Lockton vstupuje na trh Saúdské Arábie a do čela retailu jmenuje Mohammada Al Abdul Jabbara
Nov 11, 2025, 16:52 ET
KANSAS CITY, Missouri, 11. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Lockton, největší soukromá a nezávislá pojišťovací makléřská společnost na světě, oznámila vstup na trh Saúdské Arábie, čímž dále posiluje své působení na Blízkém východě. Tento krok je součástí širší mezinárodní strategie společnosti, která má zajistit blízkost ke klientům a poskytovat jim na míru připravená pojišťovací řešení na trzích s vysokým růstem.
Firma Lockton v rámci svého celosvětového působení strategicky rozšiřuje aktivity tak, aby dokázala reagovat na měnící se potřeby klientů v klíčových regionech. Blízký východ představuje jeden z pilířů této strategie: společnost zde dál investuje do místního vedení, odborných kapacit a technologií, aby podpořila firmy, které se potýkají s proměnlivým rizikovým prostředím.
Rozhodnutí vstoupit na trh Saúdské Arábie odráží rostoucí význam království coby regionální ekonomické velmoci. Vzhledem k rostoucí poptávce po pojišťovacích službách a poradenství v oblasti řízení rizik v odvětvích, jako je stavebnictví, energetika, zdravotnictví či finanční služby, nabídne přítomnost společnosti Lockton klientům lepší přístup k mezinárodním odborným znalostem, poskytovaným s ohledem na místní specifika.
Saúdskoarabská pobočka společnosti Lockton zahajuje činnost s týmem dvaceti odborníků a poradců v oblasti pojištění a řízení rizik. Klienti tak získají služby vycházející z mezinárodně osvědčených postupů i dobré znalosti místního trhu.
V rámci této expanze byl do čela maloobchodních aktivit společnosti Lockton v Saúdské Arábii jmenován Mohammad Al Abdul Jabbar. Tento zkušený manažer v pojišťovnictví přináší více než dvacet let praxe v oblasti makléřských služeb i upisování rizik a působil ve vysokých vedoucích funkcích jak u předních pojišťovacích makléřů, tak u místních pojišťoven. Jeho profesní dráha pokrývá celé spektrum pojišťovacího řetězce, od upisování komerčních pojistek a islámského pojištění Takaful až po vedení regionálního rozvoje podnikání a správu komplexních pojistných a rizikových portfolií pro nadnárodní klienty. Al Abdul Jabbar je rovněž místopředsedou výkonného výboru Generálního výboru pojišťovacích a zajišťovacích makléřů v Saúdské Arábii, což odráží jeho silné zapojení v oboru a jeho úsilí o rozvoj celého sektoru.
„Saúdská Arábie je pro společnost Lockton klíčovým trhem a naše rozšíření do této země odráží náš dlouhodobý závazek vůči regionu i našim klientům," uvedl Faris Khatib, generální ředitel Locktonu pro oblast Blízkého východu a severní Afriky. „Mohammadovo jmenování přináší silnou kombinaci makléřských i pojišťovacích zkušeností, výbornou znalost trhu a přístup zaměřený na klienta. Jeho vedení bude zásadní pro budování našich aktivit a poskytování hodnoty klientům po celém království," dodal.
„Růst společnosti Lockton vychází z našeho přesvědčení, že musíme být tam, kde nás naši klienti nejvíce potřebují," uvedl Chris Brown, generální ředitel Lockton International. „Vstup na trh Saúdské Arábie nám umožní podpořit podniky v jedné z nejdynamičtějších ekonomik světa. Jsme velmi rádi, že můžeme Mohammada přivítat v našem vedení. Jeho zkušenosti a podnikavý přístup dokonale odpovídají kultuře Locktonu a naší ambici být celosvětově nejvíce klientsky orientovaným pojišťovacím makléřem."
O společnosti Lockton
Soukromé vlastnictví společnosti Lockton umožňuje více než 13.100 spolupracovníkům, kteří podnikají ve více než 155 zemích, soustředit se výhradně na potřeby klientů v oblasti rizik a pojištění. Díky odborným znalostem, které sahají do celého světa, poskytuje Lockton hluboké porozumění potřebné k dosažení pozoruhodných výsledků. Více informací naleznete na www.lockton.com
