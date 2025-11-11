로크턴, 사우디아라비아 진출과 함께 소매 사업부 CEO로 모하마드 알 압둘 자바르 선임

캔자스시티, 미주리주, 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 비상장 독립 보험 중개사인 로크턴(Lockton)이 중동 입지를 강화하고자 사우디아라비아로 사세를 확충한다고 발표했다. 이번 행보는 성장 잠재력이 큰 중동 시장에서 고객과의 접점을 늘리고 맞춤형 보험 솔루션을 제공하려는 로크턴의 국제 사업 전략에 따라 결정되었다.

전 세계로 사세를 넓혀 온 로크턴은 각 지역 고객의 새로운 요구에 부응할 수 있는 맞춤형 전략을 전개하고 있다. 로크턴은 중동을 전략적 요충지로 지목하고, 끊임없이 진화하는 리스크에 대응해야 하는 고객사를 돕기 위해 현지 전문가, 기술력, 시스템에 꾸준히 투자하고 있다.

중동 지역 경제를 이끄는 강국으로서 사우디아라비아의 영향력이 갈수록 커지고 있다는 점도 로크턴의 이번 사세 확충 결정에 영향을 미쳤다. 건설, 에너지, 의료, 금융 서비스 등 다양한 산업 분야에서 보험 및 리스크 자문 서비스의 수요가 늘고 있는 가운데, 로크턴은 이번 사우디아라비아 시장 진출을 계기로 세계 정상급 맞춤형 솔루션을 고객에게 선보일 예정이다.

로크턴은 세계 최고 수준의 전문성에 현지 시장에 대한 이해도를 접목한 서비스를 사우디아라비아 고객에게 제공하고자 20명의 전문가로 구성된 소매 사업부를 출범했다.

소매 사업부를 이끌 CEO로는 모하마드 알 압둘 자바르(Mohammad Al Abdul Jabbar)가 임명되었다. 알 압둘 자바르는 20년 이상의 경력을 자랑하는 베테랑 보험 전문가답게 보험 중개 및 인수 분야의 전문성을 겸비했으며, 굴지의 보험 중개사와 현지 보험사에서 요직을 두루 거쳤다. 그는 상업용 보험과 이슬람식 보험(Takaful) 상품 개발부터 지역 사업 총괄, 다국적 기업 고객의 복합적인 리스크 관리에 이르기까지 보험 산업의 모든 영역에서 다양한 경력을 쌓았다. 알 압둘 자바르는 사우디아라비아 보험 및 재보험 중개사 총위원회(General Committee of Insurance & Reinsurance Brokers) 산하의 집행위원회 부위원장도 겸임하면서, 해당 분야에 대한 해박한 이해도와 발전 의지를 보여주고 있다.

파리스 카티브(Faris Khatib) 로크턴 중동 및 북아프리카 지사 CEO는 "로크턴은 사우디아라비아는 중요한 시장으로 여기고 있다. 이번의 소매 사업부 신설은 중동 지역 고객에게 오랜 세월 헌신하겠다는 로크턴의 의지가 반영된 결과이다. 모하마드 신임 CEO는 보험 중개 및 인수 분야의 전문 지식과 시장에 대한 깊은 이해, 그리고 고객을 먼저 생각하는 사고방식을 모두 갖춘 인재이다. 그의 지도력은 로크턴이 사우디아라비아에서 사업 기반을 다지고, 사우디아라비아 전국 고객에게 실질적인 투자 가치를 선사하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다"라고 전했다.

크리스 브라운(Chris Brown) 로크턴 인터내셔널(Lockton International) CEO는 "로크턴은 고객이 가장 필요로 하는 곳에 존재해야 한다는 신념을 자양분 삼아 성장해 왔다. 이번에 사우디아라비아에 진출함에 따라 로크턴이 세계에서 가장 역동적인 경제 성장을 이루고 있는 현지 기업들을 효과적으로 지원할 수 있게 되었다. 모하마드를 경영진으로 맞게 되어 기대가 크다. 그의 풍부한 경험과 도전적인 기업가 정신은 로크턴의 기업 문화와 세계 최고의 고객 중심 보험사로 도약하려는 로크턴의 미래관에 완벽하게 부합한다"라고 소감을 밝혔다.

로크턴 (Lockton) 소개

로크턴은 민간 소유 기업이라 전 세계 155개국 이상에서 근무하는 1만 3100여 명의 직원이 오직 고객의 리스크 관리와 보험 관련 사안에만 온전히 전념할 수 있다. 로크턴은 세계적인 전문성을 활용하여 고객이 괄목할 만한 투자 효과를 거두는 데 필요한 통찰력 넘치는 서비스를 제공한다. 자세한 내용은 www.lockton.com에서 확인할 수 있다.

