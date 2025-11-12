شركة Lockton تتوسع في السعودية وتُعيّن محمد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا لقطاع التجزئة

كانساس سيتي، ميزوري، 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت Lockton ، أكبر شركة وساطة تأمينية مستقلة مملوكة للقطاع الخاص في العالم، عن توسّعها في المملكة العربية السعودية، مما يُعزز حضورها في منطقة الشرق الأوسط. هذه الخطوة هي جزء من إستراتيجية Lockton الدولية الأوسع لضمان القُرب من العملاء وتقديم حلول تأمين مُخصصة لاحتياجات الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

عبر تواجدها العالمي، قامت Lockton بتوسيع عملياتها بشكلٍ إستراتيجي لتلبية الاحتياجات النامية للعملاء في المناطق الرئيسية حول العالم. منطقة الشرق الأوسط هي حجر الزاوية في هذه الإستراتيجية، حيث تواصل الشركة الاستثمار في القيادات المحلية، والقدرات التشغيلية، والتكنولوجيا لدعم الشركات التي تتعامل مع بيئات ذات مخاطر متنامية.

يعكس قرار دخول السوق السعودي الدور المتصاعد للمملكة كقوة اقتصادية إقليمية. مع ازدياد الطلب على خدمات التأمين والاستشارات المتعلقة بالمخاطر في صناعات مثل الإنشاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، ستوفر Lockton للعملاء وصولًا أفضل إلى الخبرات العالمية، ولكن من خلال منظور محلي.

تبدأ عمليات قطاع التجزئة في السعودية بفريق يضم 20 متخصصًا واستشاريين في التأمين وإدارة المخاطر، بما يضمن للعملاء الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وفهم السوق المحلية.

كجزء من هذا التوسع، تم تعيين محمد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا لعمليات قطاع التجزئة لشركة Lockton في المملكة العربية السعودية. العبد الجبار هو مسؤول تنفيذي مُخضرم في قطاع التأمين، يمتلك أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجالي الوساطة التأمينية والاكتتاب، وقد شغل مناصب قيادية عليا في شركات وساطة تأمينية رائدة وكذلك لدى شركات تأمين محلية. حيث تمتد مسيرة العبد الجبار المهنية عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التأمين، بدءًا من اكتتاب التأمينات التجارية والتأمين التكافلي، وصولًا إلى قيادة تطوير الأعمال الإقليمية وإدارة محافظ تأمين ومخاطر معقدة لعملاء متعددي الجنسيات. كما يشغل العبد الجبار منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية في اللجنة العامة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين في السعودية، وهو ما يعكس مشاركته العميقة في الصناعة والتزامه بتطويرها.

قال فارس خطيب، الرئيس التنفيذي لشركة Lockton الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "المملكة العربية السعودية سوقٌ محوريٌ بالنسبة لشركة Lockton ، وتوسعنا هنا يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة وعملائنا". "تعيين محمد يجلب مزيجًا قويًا من الخبرة في الوساطة والاكتتاب، ومعرفةً عميقةً للسوق، وعقليةً تَضعُ العميل أولًا. وستكون قيادته عنصرًا أساسيًا في بناء عملياتنا وتقديم قيمة للعملاء في جميع أنحاء المملكة".

قال Chris Brown ، الرئيس التنفيذي لشركة Lockton الدولية: "نمو Lockton ينطلق من قناعتنا بضرورة التواجد حيثما يحتاجنا عملاؤنا". "إن التوسع في المملكة العربية السعودية يُتيح لنا دعم الشركات في واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. نحن سعداء بانضمام محمد إلى فريق القيادة؛ فخبرته وروحه الريادية تتماشيان تمامًا مع ثقافة Lockton وطموحنا لنكون شركة الوساطة التأمينية الأكثر تركيزًا على العملاء على مستوى العالم".

نبذة عن Lockton

تُمكِّن الملكية الخاصة لدى شركة Lockton شركاء الشركة البالغ عددهم أكثر من 13,100 موظف من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 155 دولة، مع التركيز فقط على مخاطر العملاء واحتياجات التأمين. وبفضل الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، توفر Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج رائعة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lockton.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2818751/Lockton_Mohammad_Al_Abdul_Jabbar.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2818752/Lockton_Saudi_Arabia_Stage_Photo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg