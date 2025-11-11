Lockton expandiert nach Saudi-Arabien und ernennt Mohammad Al Abdul Jabbar zum CEO Retail

KANSAS CITY, Mo., 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Lockton, der weltweit größte unabhängige Versicherungsmakler in Privatbesitz, hat die Expansion des Unternehmens in das Königreich Saudi-Arabien bekannt gegeben und damit seine Präsenz im gesamten Nahen Osten weiter verstärkt. Dieser Schritt ist Teil der breiteren internationalen Strategie von Lockton, um Kundennähe zu gewährleisten und maßgeschneiderte insurance Lösungen in wachstumsstarken Märkten anzubieten.

Mohammad Al Abdul Jabbar (from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.

Lockton hat seine globale Präsenz strategisch erweitert, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden in den wichtigsten Regionen gerecht zu werden. Der Nahe Osten ist ein Eckpfeiler dieser Strategie, wobei das Unternehmen weiterhin in die lokale Führung, Fähigkeiten, und Technologie investiert, um Unternehmen zu unterstützen, die sich entwickelnden Risikoumgebungen navigieren.

Die Entscheidung, in Saudi-Arabien tätig zu werden, spiegelt die wachsende Rolle des Königreichs als regionales wirtschaftliches Kraftzentrum wider. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Versicherungs- und Risikoberatungsdienstleistungen in den Branchen wie Bauwesen, Energie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wird die Präsenz von Lockton den Kunden einen verbesserten Zugang zu globalem Fachwissen bieten, das durch eine lokale Brille vermittelt wird.

Lockton's Saudi-Arabien retail startet mit einem Team von 20 Spezialisten und Versicherungs- und Risikoberatern, um sicherzustellen, dass die Kunden sowohl von globalen Best Practices als auch vom lokalen Marktverständnis profitieren.

Im Rahmen dieser Expansion wurde Mohammad Al Abdul Jabbar zum CEO für das Einzelhandelsgeschäft von Lockton in Saudi-Arabien ernannt. Als erfahrene Führungskraft im Versicherungswesen bringt Al Abdul Jabbar mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Versicherungsmakler und Underwriting mit, nachdem er leitende Positionen bei führenden Versicherungsmaklern und lokalen Versicherern innehatte. Seine berufliche Laufbahn umfasst das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette im Versicherungswesen, von der Zeichnung von Handelsgeschäften und Takaful bis hin zur Leitung der regionalen Geschäftsentwicklung und der Verwaltung komplexer Versicherungs- und Risikoportfolios für multinationale Kunden. Al Abdul Jabbar ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses des Generalkomitees der Versicherungs- und Rückversicherungsmakler in Saudi-Arabien, was sein großes Engagement in der Branche und seinen Einsatz für die Förderung des Sektors widerspiegelt.

„Saudi-Arabien ist ein wichtiger Markt für Lockton und unsere Expansion hier spiegelt unser langfristiges Engagement für die Region und unsere Kunden wider", sagte Faris Khatib, CEO von Lockton Middle East and North Africa. „Mohammads Ernennung bringt eine starke Kombination aus Makler- und Underwriting-Fachwissen, tiefgreifenden Marktkenntnissen und einer kundenorientierten Denkweise. Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unser Geschäft auszubauen und unseren Kunden im gesamten Königreich einen Mehrwert zu bieten."

„Das Wachstum von Lockton wird von unserer Überzeugung angetrieben, dort zu sein, wo unsere Kunden uns am meisten brauchen", sagte Chris Brown, CEO von Lockton International. „Die Expansion nach Saudi-Arabien ermöglicht es uns, Unternehmen in einer der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt zu unterstützen. Wir sind begeistert, Mohammad in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen; seine Erfahrung und sein Unternehmergeist passen perfekt zur Kultur von Lockton und unserem Ziel, der kundenorientierteste Versicherungsmakler weltweit zu sein."

Die private Eigentümerschaft von Lockton ermöglicht es den mehr als 13.100 Mitarbeitern, die in mehr als 155 Ländern tätig sind, sich ausschließlich auf die Risiko- und Versicherungsbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Dank seiner weltweiten Expertise verfügt Lockton über das erforderliche fundierte Verständnis, um herausragende Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lockton.com.

