Maldivas lança projeto Tech4Nature para proteger icônicos tubarões-baleia

MALÉ, Maldivas, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o Ministério do Turismo e Meio Ambiente da República das Maldivas e a Huawei lançaram uma nova iniciativa para modernizar a gestão da Área Marinha Protegida do Ari do Sul (SAMPA). Ao implantar tecnologia fundamental de monitoramento de campo e ferramentas de comunicação em tempo real, o projeto Tech4Nature visa proteger a icônica população de tubarões-baleia, equilibrando as pressões socioeconômicas de um destino turístico de classe mundial. 

Foto: © Ishan @seefromthesky de Unsplash (PRNewsfoto/Huawei)
Como a maior área marinha protegida das Maldivas e um local de agregação globalmente significativo durante todo o ano para tubarões-baleia (Rhinocondon typus), SAMPA atrai milhares de visitantes anualmenteSua vasta extensão e múltiplos pontos de acesso apresentam um desafio logístico significativo para as abordagens tradicionais de monitoramento. O projeto Tech4Nature aborda essas lacunas, fornecendo aos guardas florestais um conjunto de equipamentos digitais de observação e relatórios. 

Ao fortalecer a coleta e a comunicação de dados no local, essas ferramentas permitem patrulhas mais eficientes, facilitam o rastreamento das interações turismo-espécies e fornecem uma estrutura robusta baseada em dados para apoiar a jornada da SAMPA em direção à Lista Verde da IUCN. Essa atualização essencial na capacidade no local garantirá que os esforços de conservação sejam mensuráveis e transparentes, ao mesmo tempo em que apoiam os meios de subsistência locais que dependem de um ecossistema marinho saudável. 

O projeto das Maldivas contribui para a parceria mais ampla Tech4Nature, uma iniciativa global lançada em 2020 e co-liderada pela IUCN e pela Huawei no âmbito do programa de inclusão digital Huawei TECH4ALL. Alinhada com a Lista Verde de Áreas Protegidas e Conservadas da IUCN, a Tech4Nature demonstra como a tecnologia pode impulsionar uma conservação eficaz e equitativa. O projeto foi oficialmente lançado na cerimônia de encerramento de alto nível do Fórum de Áreas Protegidas e Conservadas das Maldivas 2026.

Como a primeira iniciativa da Tech4Nature nas Maldivas, o projeto SAMPA faz parte de esforços globais mais amplos liderados pela IUCN e pela Huawei para ampliar o uso de soluções digitais na conservação da natureza. Em SAMPA, o projeto visa fortalecer o equilíbrio entre turismo e conservação, melhorando a gestão de visitantes, aprimorando a conformidade e apoiando a tomada de decisões baseadas na ciência.

Ao longo do projeto, a equipe dedicada de guardas florestais da SAMPA receberá equipamentos essenciais de monitoramento e comunicação para fortalecer as patrulhas e a fiscalização no local. Isso permitirá que os guardas florestais respondam prontamente a atividades inseguras ou não conformes, melhorem a segurança dos visitantes e reduzam as interações prejudiciais com os tubarões-baleia. O monitoramento aprimorado também aumentará a conformidade geral com os regulamentos de áreas protegidas e promoverá práticas de turismo mais sustentáveis que se alinham aos objetivos de gestão e conservação da SAMPA. 

"A conservação eficaz começa equipando os guardas florestais com ferramentas essenciais para o monitoramento contínuo do campo. Isso estabelece as bases necessárias para uma melhor gestão e governança do ecossistema. É um primeiro passo pragmático para preencher as lacunas operacionais imediatas ao aplicar o Padrão da Lista Verde da IUCN, garantindo que a SAMPA sustente sua biodiversidade única e os meios de subsistência locais que dependem dela ", disse o Dr. Dindo Campilan, Diretor Regional da IUCN para a Ásia e Diretor do Centro para a Oceania.

Paralelamente à implementação em campo, o projeto apoiará o treinamento dos guardas florestais da SAMPA no Padrão da Lista Verde da IUCN, a referência globalmente reconhecida para áreas protegidas e conservadas eficazes, equitativas e bem gerenciadas. Será realizada uma avaliação inicial do local da Lista Verde para o SAMPA, fornecendo uma estrutura estruturada para identificar pontos fortes, lacunas e ações prioritárias para melhorar a gestão. 

"O governo continua, como sempre, comprometido em promover a conservação e fortalecer os mecanismos institucionais e de governança para a gestão de áreas protegidas e conservadas. É importante que todos trabalhemos juntos em direção a esse objetivo com uma visão comum e responsabilidade compartilhada ", disse Thoriq Ibrahim, Ministro do Turismo e Meio Ambiente.

"Como os resultados bem-sucedidos dos projetos Tech4Nature desde 2020 mostraram, soluções tecnológicas inovadoras podem ajudar a entender melhor e mitigar as ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas que ela habita, incluindo os ecossistemas marinhos", disse Zhang Jinze, diretor executivo da Huawei Sri Lanka. "Juntamente com a tecnologia, uma abordagem fundamental da parceria global Tech4Nature é o envolvimento de parceiros e comunidades locais no planejamento e implementação de projetos para garantir a sustentabilidade da solução."

Até o momento, a iniciativa apoiou 11 projetos emblemáticos e de satélite em vários países do mundo, oferecendo soluções digitais personalizadas para uma série de desafios de conservação, desde o monitoramento de recifes de corais até a proteção da vida selvagem e a restauração de ecossistemas.

