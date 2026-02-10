Malediwy uruchamiają projekt Tech4Nature w celu ochrony legendarnych rekinów wielorybich

MALÉ, Malediwy, 10 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), Ministerstwo Turystyki i Środowiska Republiki Malediwów oraz Huawei uruchomiły nową inicjatywę mającą na celu modernizację zarządzania Morskim Obszarem Chronionym South Ari (ang. South Ari Marine Protected Area - SAMPA). Poprzez wdrożenie podstawowych technologii monitoringu terenowego oraz narzędzi komunikacji w czasie rzeczywistym projekt Tech4Nature ma na celu ochronę populacji legendarnych rekinów wielorybich, jednocześnie biorąc pod uwagę presje społeczno-ekonomiczne charakterystyczne dla światowej klasy kierunku turystycznego.

Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash

Jako największy morski obszar chroniony na Malediwach oraz całoroczne miejsce gromadzenia się rekinów wielorybich (Rhinocondon typus) o znaczeniu światowym, SAMPA co roku przyciąga tysiące odwiedzających. Jego rozległy obszar oraz liczne punkty dostępu stanowią poważne wyzwanie logistyczne dla tradycyjnych metod monitoringu. Projekt Tech4Nature odpowiada na te potrzeby, wyposażając strażników w zestaw cyfrowych narzędzi obserwacyjnych i sprawozdawczych.

Wzmocnienie zbierania danych w terenie oraz komunikacji umożliwia bardziej efektywne patrole, ułatwia śledzenie interakcji pomiędzy turystami a gatunkami chronionymi oraz zapewnia solidne, oparte na danych ramy wspierające dążenia SAMPA do znalezienia się na Zielonej Liście IUCN. To istotne wzmocnienie lokalnych zdolności operacyjnych zapewni wymierność i przejrzystość działań ochronnych, jednocześnie wspierając źródła utrzymania mieszkańców zależne od zdrowego ekosystemu morskiego.

Projekt realizowany na Malediwach stanowi część szerszego partnerstwa Tech4Nature - globalnej inicjatywy zapoczątkowanej w 2020 r., współprowadzonej przez IUCN i Huawei w ramach programu włączenia cyfrowego TECH4ALL firmy Huawei. Zgodny ze standardem Zielonej listy obszarów chronionych IUCN Tech4Nature pokazuje, w jaki sposób technologia może wspierać skuteczną i słuszną ochronę przyrody. Projekt został oficjalnie zainaugurowany podczas prestiżowej ceremonii zamknięcia Forum Obszarów Chronionych Malediwów 2026.

Jako pierwsza inicjatywa Tech4Nature na Malediwach, projekt SAMPA wpisuje się w szersze globalne działania współprowadzone przez IUCN i Huawei mające na celu zwiększenie skali wykorzystania rozwiązań cyfrowych w ochronie przyrody. W SAMPA projekt dąży do wzmocnienia równowagi pomiędzy turystyką a ochroną środowiska poprzez usprawnienie zarządzania ruchem odwiedzających, zwiększenie przestrzegania przepisów oraz wspieranie podejmowania decyzji opartych na wiedzy naukowej.

W trakcie realizacji projektu specjalny zespół strażników SAMPA zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt monitorujący i komunikacyjny, który usprawni patrole i egzekwowanie przepisów na miejscu. Umożliwi to szybką reakcję na działania niebezpieczne lub niezgodne z zasadami, poprawę bezpieczeństwa odwiedzających oraz ograniczenie szkodliwych interakcji z rekinami wielorybimi. Ulepszony monitoring zwiększy również ogólny poziom zgodności z regulacjami obszaru chronionego i będzie sprzyjał bardziej zrównoważonym praktykom turystycznym zgodnym z celami zarządzania i ochrony SAMPA.

„Skuteczna ochrona przyrody zaczyna się od wyposażenia strażników w niezbędne narzędzia do stałego monitoringu terenowego, co stanowi podstawę lepszego zarządzania ekosystemami i ładu instytucjonalnego. Jest to pierwszy praktyczny krok pozwalający zniwelować bieżące luki operacyjne przy jednoczesnym stosowaniu standardu Zielonej Listy IUCN, zapewniając, że SAMPA zachowa swoją unikatową bioróżnorodność oraz lokalne źródła utrzymania, które od niej zależą" - powiedział dr Dindo Campilan, dyrektor regionalny IUCN na Azję i dyrektor centrum na Oceanię.

Równolegle z wdrażaniem działań w terenie projekt obejmie szkolenia dla strażników SAMPA w zakresie standardu Zielonej Listy IUCN - globalnie uznanego punktu odniesienia dla skutecznej, słusznej i dobrze zarządzanej ochrony. Zostanie przeprowadzona wstępna ocena SAMPA pod kątem Zielonej Listy, zapewniająca uporządkowane ramy do wskazania mocnych stron, luk oraz działań priorytetowych dla poprawy zarządzania.

„Rząd pozostaje niezmiennie zaangażowany w rozwój ochrony przyrody oraz wzmacnianie mechanizmów instytucjonalnych i zarządczych dla obszarów chronionych. Ważne jest, abyśmy wszyscy dążyli do realizacji tego celu, kierując się wspólną wizją i współodpowiedzialnością" - powiedział Thoriq Ibrahim, minister turystyki i środowiska.

„Jak pokazują pomyślne rezultaty projektów Tech4Nature realizowanych od 2020 r., innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i ograniczaniu zagrożeń dla bioróżnorodności i ekosystemów, w tym ekosystemów morskich - powiedział Zhang Jinze, dyrektor generalny Huawei Sri Lanka. - Obok technologii kluczowym elementem globalnego partnerstwa Tech4Nature jest zaangażowanie lokalnych partnerów i społeczności w planowanie i realizację projektów, aby zapewnić trwałość rozwiązań".

Do tej pory inicjatywa wsparła 11 projektów głównych i pobocznych w wielu krajach na całym świecie, dostarczając dopasowane rozwiązania cyfrowe dla różnorodnych wyzwań z zakresu ochrony - od monitoringu raf koralowych po ochronę dzikiej przyrody i odbudowę ekosystemów.

O podmiotach:

Huawei: założona w 1987 r. firma Huawei jest czołowym globalnym dostawcą infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz inteligentnych urządzeń. Zatrudnia około 208 tys. pracowników i działa w ponad 170 krajach i regionach, obsługując ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie. Huawei z zaangażowaniem udostępnia rozwiązania cyfrowe wszystkim ludziom, gospodarstwom domowym i organizacjom w dążeniu do w pełni połączonego, inteligentnego świata.

IUCN to unia członkowska zrzeszająca zarówno organizacje rządowe, jak i społeczeństwa obywatelskiego. IUCN łączy doświadczenie, zasoby i zasięg ponad 1500 organizacji członkowskich oraz wkład ponad 17 tys. ekspertów. Unia jest globalnym autorytetem w zakresie stanu przyrody na świecie oraz działań niezbędnych do jej ochrony.

Ministerstwo Turystyki i Środowiska: Ministerstwo Turystyki i Środowiska jest odpowiedzialne za nadzór nad kształtowaniem i wdrażaniem polityki w zakresie turystyki, środowiska, zmian klimatu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, energii oraz zmian klimatu. Do jednostek podległych ministerstwu należą m.in. zarząd ds. środowiska, zarząd usług komunalnych, Malediwska Służba Meteorologiczna oraz biuro Rezerwatu Biosfery Atolu Baa.