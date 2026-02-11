Le Maldive lanciano il progetto Tech4Nature per salvaguardare gli iconici squali balena

MALÉ, Maldive, 11 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), il Ministero del Turismo e dell'Ambiente della Repubblica delle Maldive e Huawei hanno lanciato una nuova iniziativa per modernizzare la gestione dell'area marina protetta South Ari Marine Protected Area (SAMPA). Utilizzando tecnologie di monitoraggio sul campo di base e strumenti di comunicazione in tempo reale, il progetto Tech4Nature mira a salvaguardare l'iconica popolazione di squali balena, bilanciando al contempo le pressioni socioeconomiche di una destinazione turistica di livello mondiale.

Essendo la più grande area marina protetta delle Maldive nonché un sito di aggregazione di importanza mondiale per tutto l'anno per gli squali balena (Rhinocondon typus), la SAMPA attrae migliaia di visitatori ogni anno. La sua vasta estensione e i molteplici punti di accesso rappresentano una sfida logistica significativa per gli approcci di monitoraggio tradizionali. Il progetto Tech4Nature colma queste lacune fornendo ai ranger una serie di apparecchiature digitali per l'osservazione e la segnalazione.

Rafforzando la raccolta dei dati sul campo e la comunicazione, questi strumenti consentono pattugliamenti più efficienti, facilitano il monitoraggio delle interazioni tra turismo e specie e forniscono un solido quadro basato sui dati per supportare il percorso della SAMPA verso la Green List IUCN. Questo fondamentale potenziamento delle capacità in loco farà sì che gli sforzi di conservazione siano misurabili e trasparenti, supportando al contempo i mezzi di sussistenza locali che dipendono da un ecosistema marino sano.

Il progetto Maldive contribuisce alla più ampia partnership Tech4Nature, un'iniziativa globale lanciata nel 2020 e co-guidata da IUCN e Huawei nell'ambito del programma di inclusione digitale TECH4ALL di Huawei. In linea con lo standard IUCN Green List of Protected and Conserved Areas, Tech4Nature dimostra come la tecnologia possa favorire una conservazione efficace ed equa. Il progetto è stato lanciato ufficialmente durante la prestigiosa cerimonia di chiusura del Forum sulle aree protette e conservate delle Maldive 2026.

Prima iniziativa Tech4Nature alle Maldive, il progetto SAMPA fa parte di un più ampio sforzo globale co-guidato da IUCN e Huawei per ampliare l'uso di soluzioni digitali nella conservazione della natura. Nella SAMPA, il progetto mira a rafforzare l'equilibrio tra turismo e conservazione migliorando la gestione dei visitatori, aumentando la conformità e supportando un processo decisionale su base scientifica.

Nel corso dell'intero progetto, il team dedicato di ranger della SAMPA sarà dotato di apparecchiature essenziali di monitoraggio e comunicazione per rafforzare le pattuglie e l'applicazione della legge in loco. Ciò consentirà ai vigilanti di intervenire tempestivamente in caso di attività pericolose o non conformi, di migliorare la sicurezza dei visitatori e di ridurre le interazioni dannose con gli squali balena. Un monitoraggio più attento aumenterà anche la conformità generale alle normative delle aree protette e promuoverà pratiche turistiche più sostenibili, in linea con gli obiettivi di gestione e conservazione della SAMPA.

"Una tutela efficace inizia col fornire a chi vigila gli strumenti essenziali per un monitoraggio continuo sul campo. Ciò pone le basi necessarie per una migliore gestione e governance dell'ecosistema. Si tratta di un primo passo pragmatico per colmare le lacune operative immediate applicando lo standard Green List dell'IUCN, garantendo che la SAMPA sostenga la sua biodiversità unica e i mezzi di sussistenza locali che dipendono da essa", ha dichiarato il dott. Dindo Campilan, Direttore regionale dell'IUCN per l'Asia e Direttore dell'hub per l'Oceania.

Parallelamente all'implementazione sul campo, il progetto sosterrà la formazione dei vigilanti della SAMPA sullo standard IUCN Green List, il punto di riferimento riconosciuto a livello mondiale per aree protette e tutelate efficaci, eque e ben gestite. Per la SAMPA verrà condotta una valutazione di base del sito Green List, che fornirà un quadro strutturato per identificare punti di forza, lacune e azioni prioritarie per una gestione migliore.

"Il governo resta, come sempre, impegnato a promuovere la conservazione e a rafforzare i meccanismi istituzionali e di governance per la gestione delle aree protette e conservate. È importante che tutti lavoriamo insieme per raggiungere questo obiettivo con una visione comune e una responsabilità condivisa", ha affermato Thoriq Ibrahim, Ministro del Turismo e dell'Ambiente.

"Come hanno dimostrato i risultati positivi dei progetti Tech4Nature dal 2020, le soluzioni tecnologiche innovative possono aiutare a comprendere meglio e a mitigare le minacce alla biodiversità e agli ecosistemi in cui vive, compresi gli ecosistemi marini", ha affermato Zhang Jinze, Amministratore delegato di Huawei Sri Lanka. "Oltre alla tecnologia, un approccio chiave della partnership globale Tech4Nature è il coinvolgimento di partner e comunità locali nella pianificazione e nell'implementazione del progetto, per garantire la sostenibilità della soluzione".

Ad oggi, l'iniziativa ha supportato 11 progetti principali e satellite in diversi paesi in tutto il mondo, offrendo soluzioni digitali su misura per una serie di sfide legate alla conservazione, dal monitoraggio delle barriere coralline alla protezione della fauna selvatica fino al ripristino degli ecosistemi.

