De Malediven lanceren Tech4Nature-project om iconische walvishaaien te beschermen

MALÉ, Malediven, 11 februari 2026 /PRNewswire/ -- De International Union for Conservation of Nature (IUCN), het Ministry of Tourism and Environment of the Republic of Maldives en Huawei hebben een nieuw initiatief gelanceerd om het beheer van het South Ari Marine Protected Area (SAMPA) te moderniseren. Door de inzet van fundamentele technologie voor praktijkmonitoring en realtime communicatiemiddelen heeft het Tech4Nature-project tot doel de iconische walvishaaienpopulatie te beschermen waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische druk van een toeristische bestemming van wereldklasse.

Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash

Als het grootste beschermde mariene gebied van de Malediven en een wereldwijd belangrijke locatie waar walvishaaien (Rhinocodon typus) het hele jaar door samenkomen, trekt SAMPA jaarlijks duizenden bezoekers. De grote omvang en de vele toegangspunten vormen een aanzienlijke logistieke uitdaging voor traditionele monitoringsmethoden. Het Tech4Nature-project pakt deze hiaten aan door rangers te voorzien van een reeks digitale observatie- en rapportageapparatuur.

Door het verzamalen van gegevens en communicatie ter plaatse te versterken, maken deze hulpmiddelen efficiëntere patrouilles mogelijk, vergemakkelijken zij het volgen van interacties tussen toerisme en diersoorten, en bieden zej een robuust, op gegevens gebaseerd kader om SAMPA te ondersteunen in zijn streven naar de IUCN Green List. Deze essentiële versterking van de operationele capaciteit ter plaatse zorgt ervoor dat natuurbeschermingsinspanningen zowel meetbaar als transparant zijn, terwijl tegelijkertijd de lokale bestaansmiddelen worden ondersteund die afhankelijk zijn van een gezond marien ecosysteem.

Het project in de Malediven draagt bij aan het bredere Tech4Nature-partnerschap, een wereldwijd initiatief dat in 2020 werd gelanceerd en gezamenlijk wordt geleid door IUCN en Huawei binnen Huawei's TECH4ALL-programma voor digitale inclusie. In lijn met de IUCN Green List of Protected and Conserved Areas Standard laat Tech4Nature zien hoe technologie kan bijdragen aan effectieve en rechtvaardige natuurbescherming. Het project werd officieel gelanceerd tijdens de hooggeplaatste slotceremonie van het Maldives Protected and Conserved Areas Forum 2026.

Als eerste Tech4Nature-initiatief in de Malediven maakt het SAMPA-project deel uit van bredere wereldwijde inspanningen, mede geleid door IUCN en Huawei, om het gebruik van digitale oplossingen binnen natuurbescherming op te schalen. Binnen SAMPA beoogt het project het evenwicht tussen toerisme en natuurbehoud te versterken door het bezoekersbeheer te verbeteren, naleving te vergroten en wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming te ondersteunen.

Gedurende het project wordt het toegewijde team van rangers van SAMPA voorzien van essentiële monitoring- en communicatieapparatuur om patrouilles en handhaving ter plaatse te versterken. Hierdoor kunnen rangers sneller reageren op onveilige of niet-conforme activiteiten, de veiligheid van bezoekers verbeteren en schadelijke interacties met walvishaaien verminderen. Verbeterde monitoring zal bovendien de naleving van de regelgeving in beschermde gebieden verhogen en duurzamere toeristische praktijken bevorderen die aansluiten bij de beheer- en beschermingsdoelstellingen van SAMPA.

"Effectieve natuurbescherming begint met het uitrusten van rangers met essentiële hulpmiddelen voor voortdurende monitoring op locatie. Dit vormt de noodzakelijke basis voor beter beheer en bestuur van het ecosysteem. Het is een pragmatische eerste stap om onmiddellijke operationele hiaten te overbruggen en tegelijkertijd de IUCN Green List-standaard toe te passen, zodat SAMPA zijn unieke biodiversiteit en de lokale bestaansmiddelen die daarvan afhankelijk zijn, in stand kan houden", aldus Dr. Dindo Campilan, Regional Director Asia en Hub Director Oceania van IUCN.

Parallel aan de uitvoering op locatie zal het project ondersteuning bieden aan de opleiding van SAMPA-rangers op basis van de IUCN Green List Standard, de wereldwijd erkende maatstaf voor effectief, rechtvaardig en goed beheerd beschermde en geconserveerde gebieden. Voor SAMPA zal een nulmeting plaatsvinden in het kader van de Green List, die een gestructureerd kader biedt om sterke punten, hiaten en prioritaire acties voor verbeterd beheer te identificeren.

"De regering blijft, zoals altijd, inzetten voor het bevorderen van natuurbehoud en het versterken van de institutionele en bestuurlijke mechanismen voor het beheer van beschermde en geconserveerde gebieden. Het is belangrijk dat wij hier gezamenlijk aan werken met een gedeelde visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid", aldus Thoriq Ibrahim, minister van Toerisme en Milieu.

"Zoals de succesvolle resultaten van Tech4Nature-projecten sinds 2020 hebben aangetoond, kunnen innovatieve technologische oplossingen helpen om bedreigingen voor de biodiversiteit en de ecosystemen waarin deze voorkomt, waaronder mariene ecosystemen, beter te begrijpen en te beperken," aldus Zhang Jinze, Chief Executive Officer van Huawei Sri Lanka. "Naast technologie is een kernbenadering van het wereldwijde Tech4Nature-partnerschap het betrekken van lokale partners en gemeenschappen bij de planning en uitvoering van projecten om de duurzaamheid van oplossingen te waarborgen."

Tot op heden heeft het initiatief 11 vlaggenschip- en satellietprojecten in meerdere landen wereldwijd ondersteund, waarbij op maat gemaakte digitale oplossingen zijn geleverd voor een reeks uitdagingen op het gebied van natuurbehoud, variërend van het monitoring van koraalriffen tot de bescherming van wilde dieren en het herstel van ecosystemen.

Over ons:

Huawei: Huawei werd opgericht in 1987 en is wereldwijd een toonaangevende leverancier van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme apparaten. Het bedrijf telt circa 208.000 medewerkers en is actief in meer dan 170 landen en regio's, waar het wereldwijd meer dan drie miljard mensen bedient. Huawei zet zich in om digitale technologie toegankelijk te maken voor iedereen, elk huishouden en elke organisatie, met als doel een volledig verbonden en intelligente wereld.

IUCN is een ledenunie die bestaat uit zowel overheids- als maatschappelijke organisaties. De organisatie benut de ervaring, middelen en reikwijdte van meer dan 1.500 ledenorganisaties en de inbreng van meer dan 17.000 experts. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de staat van de natuur en de maatregelen die nodig zijn om deze te beschermen.

Ministry of Tourism and Environment Het Ministry of Tourism and Environment is verantwoordelijk voor beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van toerisme, milieu, klimaatverandering, water en sanitaire voorzieningen, afvalbeheer, energie en klimaatverandering. Aan het ministerie gelieerde instanties zijn onder meer de Environment Regulatory Authority, de Utility Regulatory Authority, de Maldives Meteorological Service en het Baa Atoll Biosphere Reserve Office.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890842/maldives_800x500.jpg