Maldivas lanza el proyecto Tech4Nature para proteger a los icónicos tiburones ballena

MALÉ, Maldivas, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Ministerio de Turismo y Medio Ambiente de la República de Maldivas y Huawei han lanzado una nueva iniciativa para modernizar la gestión del Área Marina Protegida de Ari Sur (SAMPA). Mediante el uso de tecnología de monitoreo de campo fundamental y herramientas de comunicación en tiempo real, el proyecto Tech4Nature busca proteger la icónica población de tiburones ballena, a la vez que equilibra las presiones socioeconómicas de un destino turístico de primer nivel.

Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash

Como el área marina protegida más grande de Maldivas y un sitio de agregación anual de importancia mundial para el tiburón ballena (Rhinocondon typus), SAMPA atrae a miles de visitantes anualmente. Su amplia extensión y sus múltiples puntos de acceso representan un desafío logístico significativo para los enfoques tradicionales de monitoreo. El proyecto Tech4Nature aborda estas deficiencias proporcionando a los guardabosques un conjunto de equipos digitales de observación y generación de informes.

Al fortalecer la recopilación y comunicación de datos sobre el terreno, estas herramientas permiten patrullajes más eficientes, facilitan el seguimiento de las interacciones entre el turismo y las especies y proporcionan un marco sólido basado en datos para apoyar el camino de SAMPA hacia la Lista Verde de la UICN. Esta mejora esencial en la capacidad in situ garantizará que los esfuerzos de conservación sean medibles y transparentes, a la vez que apoya los medios de vida locales que dependen de un ecosistema marino saludable.

El proyecto de Maldivas contribuye a la alianza Tech4Nature, una iniciativa global lanzada en 2020 y codirigida por la UICN y Huawei en el marco del programa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei. En consonancia con el Estándar de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, Tech4Nature demuestra cómo la tecnología puede impulsar una conservación eficaz y equitativa. El proyecto se lanzó oficialmente en la ceremonia de clausura de alto nivel del Foro de Áreas Protegidas y Conservadas de Maldivas 2026.

Como primera iniciativa de Tech4Nature en Maldivas, el proyecto SAMPA forma parte de iniciativas globales más amplias, codirigidas por la UICN y Huawei, para ampliar el uso de soluciones digitales en la conservación de la naturaleza. En SAMPA, el proyecto busca fortalecer el equilibrio entre el turismo y la conservación mediante la mejora de la gestión de visitantes, el cumplimiento normativo y el apoyo a la toma de decisiones con base científica.

A lo largo del proyecto, el equipo dedicado de guardabosques de SAMPA contará con equipos esenciales de monitoreo y comunicación para fortalecer las patrullas y la vigilancia in situ. Esto permitirá a los guardabosques responder con prontitud a actividades inseguras o que no cumplan con las normas, mejorar la seguridad de los visitantes y reducir las interacciones perjudiciales con los tiburones ballena. Un mejor monitoreo también aumentará el cumplimiento general de las regulaciones de las áreas protegidas y promoverá prácticas turísticas más sostenibles que se alineen con los objetivos de gestión y conservación de SAMPA.

"Una conservación eficaz comienza por dotar a los guardabosques de herramientas esenciales para el monitoreo continuo en campo. Esto sienta las bases necesarias para una mejor gestión y gobernanza del ecosistema. Es un primer paso pragmático para subsanar las deficiencias operativas inmediatas, aplicando al mismo tiempo el Estándar de la Lista Verde de la UICN, garantizando que SAMPA conserve su biodiversidad única y los medios de vida locales que dependen de ella", declaró el doctor Dindo Campilan, director regional de la UICN para Asia y director del Centro para Oceanía.

Paralelamente a la implementación sobre el terreno, el proyecto apoyará la formación de los guardabosques de SAMPA sobre el Estándar de la Lista Verde de la UICN, el referente mundial para áreas protegidas y conservadas eficaces, equitativas y bien gestionadas. Se realizará una evaluación de referencia de los sitios de la Lista Verde para SAMPA, que proporcionará un marco estructurado para identificar fortalezas, deficiencias y acciones prioritarias para una mejor gestión.

"El gobierno mantiene, como siempre, su compromiso de impulsar la conservación y fortalecer los mecanismos institucionales y de gobernanza para la gestión de las áreas protegidas y conservadas. Es importante que todos trabajemos juntos para lograr este objetivo con una visión común y una responsabilidad compartida", declaró Thoriq Ibrahim, ministro de Turismo y Medio Ambiente.

"Como lo demuestran los exitosos resultados de los proyectos Tech4Nature desde 2020, las soluciones tecnológicas innovadoras pueden ayudar a comprender mejor y mitigar las amenazas a la biodiversidad y los ecosistemas que la habitan, incluidos los ecosistemas marinos", afirmó Zhang Jinze, consejero delegado de Huawei Sri Lanka. "Además de la tecnología, un enfoque clave de la alianza global Tech4Nature es la participación de los socios y las comunidades locales en la planificación e implementación de los proyectos para garantizar la sostenibilidad de las soluciones".

Hasta la fecha, la iniciativa ha apoyado 11 proyectos emblemáticos y satélite en varios países del mundo, ofreciendo soluciones digitales a medida para diversos desafíos de conservación, desde la monitorización de arrecifes de coral hasta la protección de la vida silvestre y la restauración de ecosistemas.

Acerca de nosotros:

Huawei: Fundado en 1987, Huawei es un proveedor líder mundial de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes. Cuenta con aproximadamente 208.000 empleados y opera en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de tres mil millones de personas en todo el mundo. Huawei se compromete a llevar la tecnología digital a cada persona, hogar y organización para un mundo totalmente conectado e inteligente.

La UICN es una unión de miembros compuesta por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1.500 organizaciones miembros y las aportaciones de más de 17.000 expertos. La UICN es la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo.

Ministerio de Turismo y Medio Ambiente: El Ministerio de Turismo y Medio Ambiente tiene el mandato de supervisar la formulación e implementación de políticas relacionadas con los sectores de turismo, medio ambiente, cambio climático, agua y saneamiento, gestión de residuos, energía y cambio climático. Entre los organismos afiliados al Ministerio se encuentran la Autoridad Reguladora del Medio Ambiente, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, el Servicio Meteorológico de Maldivas y la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Baa Atoll.