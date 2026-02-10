Maldivas lanza el proyecto Tech4Nature para proteger a los icónicos tiburones ballena

MALÉ, Maldivas, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Ministerio de Turismo y Medio Ambiente de la República de Maldivas y Huawei han lanzado una nueva iniciativa para modernizar la gestión del Área Marina Protegida de South Ari (SAMPA, por sus siglas en inglés). Mediante el despliegue de tecnología fundamental de monitoreo de campo y herramientas de comunicación en tiempo real, el proyecto Tech4Nature tiene como objetivo salvaguardar la icónica población de tiburones ballena al tiempo que equilibra las presiones socioeconómicas de un destino turístico de clase mundial.

Foto: © Ishan @seefromthesky de Unsplash (PRNewsfoto/Huawei)

Como el área marina protegida más grande de Maldivas y un sitio de agregación durante todo el año de importancia mundial para los tiburones ballena (Rhinocondon typus), SAMPA atrae a miles de visitantes anualmente. Su gran extensión y sus múltiples puntos de acceso presentan un importante desafío logístico para los enfoques de monitoreo tradicionales. El proyecto Tech4Nature aborda estas brechas al proporcionar a los guardabosques un conjunto de equipos digitales de observación e informes.

Al fortalecer la recopilación y comunicación de datos sobre el terreno, estas herramientas permiten patrullas más eficientes, facilitan el seguimiento de las interacciones turismo-especie y proporcionan un marco sólido basado en datos para apoyar el viaje de SAMPA hacia la Lista Verde de la UICN. Esta mejora esencial en la capacidad in situ garantizará que los esfuerzos de conservación sean medibles y transparentes, al tiempo que respalda los medios de vida locales que dependen de un ecosistema marino saludable.

El proyecto Maldivas contribuye a la asociación más amplia Tech4Nature, una iniciativa global lanzada en 2020 y codirigida por la UICN y Huawei en el marco del programa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei. De acuerdo con el Estándar de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, Tech4Nature demuestra cómo la tecnología puede impulsar una conservación efectiva y equitativa. El proyecto se lanzó oficialmente en la ceremonia de clausura de alto nivel del Foro de Áreas Protegidas y Conservadas de Maldivas 2026.

Como la primera iniciativa de Tech4Nature en las Maldivas, el proyecto SAMPA forma parte de esfuerzos globales más amplios codirigidos por la UICN y Huawei para ampliar el uso de soluciones digitales en la conservación de la naturaleza. En SAMPA, el proyecto tiene como objetivo reforzar el equilibrio entre el turismo y la conservación mediante la mejora de la gestión de visitantes, la mejora del cumplimiento y el apoyo a la toma de decisiones basada en la ciencia.

A lo largo del proyecto, el equipo dedicado de guardaparques de SAMPA recibirá equipos esenciales de monitoreo y comunicación para fortalecer las patrullas y la aplicación de la ley en el sitio. Esto permitirá a los guardabosques responder con prontitud a las actividades inseguras o no conformes, mejorar la seguridad de los visitantes y reducir las interacciones dañinas con los tiburones ballena. El monitoreo mejorado también aumentará el cumplimiento general de las regulaciones de áreas protegidas y promoverá prácticas de turismo más sostenibles que se alineen con los objetivos de gestión y conservación de SAMPA.

"La conservación efectiva comienza con equipar a los guardabosques con herramientas esenciales para el monitoreo continuo en el campo. Esto sienta las bases necesarias para una mejor gestión y gobernanza de los ecosistemas. Es un primer paso pragmático para cerrar las brechas operativas inmediatas al aplicar el Estándar de la Lista Verde de la UICN, asegurando que SAMPA mantenga su biodiversidad única y los medios de vida locales que dependen de ella ", dijo el Dr. Dindo Campilan, Director Regional de la UICN para Asia y Director del Centro para Oceanía.

En paralelo con la implementación en el campo, el proyecto apoyará la capacitación de los guardabosques SAMPA en el Estándar de la Lista Verde de la UICN, el punto de referencia reconocido a nivel mundial para áreas protegidas y conservadas efectivas, equitativas y bien administradas. Se llevará a cabo una evaluación inicial del sitio de la Lista Verde para SAMPA, que proporcionará un marco estructurado para identificar fortalezas, brechas y acciones prioritarias para mejorar la gestión.

"El gobierno sigue, como siempre, comprometido con el avance de la conservación y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y de gobernanza para la gestión de las áreas protegidas y conservadas. Es importante que todos trabajemos juntos hacia este objetivo con una visión común y una responsabilidad compartida ", dijo Thoriq Ibrahim, ministro de Turismo y Medio Ambiente.

"Como lo han demostrado los resultados exitosos de los proyectos de Tech4Nature desde 2020, las soluciones tecnológicas innovadoras pueden ayudar a comprender mejor y mitigar las amenazas a la biodiversidad y los ecosistemas que habitan, incluidos los ecosistemas marinos", dijo Zhang Jinze, director ejecutivo de Huawei Sri Lanka. "Junto con la tecnología, un enfoque clave de la asociación global Tech4Nature es la participación de socios y comunidades locales en la planificación e implementación de proyectos para garantizar la sostenibilidad de la solución".

Hasta la fecha, la iniciativa ha apoyado 11 proyectos emblemáticos y satelitales en múltiples países de todo el mundo, ofreciendo soluciones digitales personalizadas para una variedad de desafíos de conservación, desde el monitoreo de los arrecifes de coral hasta la protección de la vida silvestre y la restauración de los ecosistemas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890974/maldives_800x500.jpg

