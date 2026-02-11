المالديف تطلق مشروع Tech4Nature لحماية أسماك القرش الحوتي الشهيرة

ماليه، المالديف, 11 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أطلق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، وشركة Huawei مبادرة جديدة لتحديث إدارة منطقة جنوب أري البحرية المحمية (SAMPA). من خلال نشر التكنولوجيا الأساسية للمراقبة الميدانية وأدوات الاتصال في الوقت الفعلي، يهدف مشروع Tech4Nature إلى حماية تجمعات القرش الحوتي الشهيرة مع الموازنة بين الضغوط الاجتماعية والاقتصادية لوجهة سياحية عالمية المستوى.

Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash

بصفتها أكبر منطقة بحرية محمية في المالديف وموقعاً عالمياً هاماً لتجمع أسماك القرش الحوتي (Rhincodon typus) على مدار العام، تجذب SAMPA آلاف الزوار سنوياً. وتشكل مساحتها الشاسعة ونقاط الوصول المتعددة إليها تحدياً لوجستياً كبيراً لأساليب المراقبة التقليدية. ويعالج مشروع Tech4Nature هذه الثغرات من خلال تزويد الحراس بمجموعة من معدات الرصد الرقمي وأدوات إعداد التقارير.

من خلال تعزيز جمع البيانات والاتصالات في الميدان، تتيح هذه الأدوات تسيير دوريات أكثر كفاءة، وتسهيل تتبع التفاعلات بين السياحة والأنواع البحرية، وتوفير إطار عمل قوي يعتمد على البيانات لدعم رحلة SAMPA نحو الانضمام إلى القائمة الخضراء (IUCN Green List). سيضمن هذا التحديث الضروري في القدرات الميدانية أن تكون جهود الحفظ قابلة للقياس وتتسم بالشفافية، مع دعم سبل العيش المحلية التي تعتمد على نظام بيئي بحري صحي.

يساهم هذا المشروع في المالديف في شراكة Tech4Nature الأوسع، وهي مبادرة عالمية أطلقت في عام 2020 ويشارك في قيادتها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وشركة Huawei في إطار برنامج TECH4ALL للشمول الرقمي التابع لشركة Huawei. وتماشياً مع معيار القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمحفوظة (IUCN (Green List of Protected and Conserved Areas Standard، يوضح مشروع Tech4Nature كيف يمكن للتكنولوجيا أن تقود جهود حفظ فعالة وعادلة. تم إطلاق المشروع رسمياً في الحفل الختامي رفيع المستوى لمنتدى المناطق المحمية والمحفوظة في المالديف لعام 2026.

بصفته أول مبادرة لـ Tech4Nature في المالديف، يشكل مشروع SAMPA جزءاً من جهود عالمية أوسع يشارك في قيادتها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وشركة Huawei لتوسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في الحفاظ على الطبيعة. ويهدف هذا المشروع في منطقة SAMPA إلى تعزيز التوازن بين السياحة والحفظ من خلال تحسين إدارة الزوار، وتعزيز الامتثال، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على العلم.

طوال فترة المشروع، سيتم تزويد فريق الحراس المخصص في SAMPA بمعدات المراقبة والاتصال الأساسية لتعزيز الدوريات وإنفاذ القانون في الموقع. سيسمح ذلك للحراس بالاستجابة الفورية للأنشطة غير الآمنة أو غير الممتثلة، وتحسين سلامة الزوار، وتقليل التفاعلات الضارة مع أسماك القرش الحوتي. كما ستزيد المراقبة المعززة من الامتثال العام لقوانين المناطق المحمية وتعزز ممارسات سياحية أكثر استدامة تتماشى مع أهداف إدارة وحفظ SAMPA.

قال الدكتور ديندو كامبيلان، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في آسيا ومدير مركز أوقيانوسيا: "يبدأ الحفظ الفعال بتزويد الحراس بالأدوات الأساسية للمراقبة الميدانية المستمرة. وهذا يضع الأساس اللازم لإدارة أفضل للنظام البيئي والحوكمة. إنها خطوة أولى عملية لسد الثغرات التشغيلية الفورية مع تطبيق معيار القائمة الخضراء (IUCN Green List Standard)، مما يضمن استدامة SAMPA لتنوعها البيولوجي الفريد وسبل العيش المحلية التي تعتمد عليه".

بالتوازي مع التنفيذ الميداني، سيدعم المشروع تدريب حراس SAMPA على معيار القائمة الخضراء (IUCN (Green List Standard، وهو المعيار المعترف به عالمياً للمناطق المحمية والمحفوظة التي تدار بشكل فعال وعادل وجيد. سيتم إجراء تقييم أساسي لموقع القائمة الخضراء لـ SAMPA، مما يوفر إطاراً منظماً لتحديد نقاط القوة والثغرات والإجراءات ذات الأولوية لتحسين الإدارة.

قال طارق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة: "تظل الحكومة، كما هو الحال دائماً، ملتزمة بتعزيز الحفظ وتقوية الآليات المؤسسية والحوكمة لإدارة المناطق المحمية والمحفوظة. من المهم أن نعمل جميعاً معاً لتحقيق هذا الهدف برؤية مشتركة ومسؤولية مشتركة".

قال تشانغ جينزي، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei في سريلانكا: "كما أظهرت النتائج الناجحة لمشاريع Tech4Nature منذ عام 2020، يمكن لحلول التكنولوجيا المبتكرة أن تساعد في فهم وتخفيف التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي والنظم البيئية التي يعيش فيها بشكل أفضل، بما في ذلك النظم البيئية البحرية. وإلى جانب التكنولوجيا، يتمثل النهج الرئيسي للشراكة العالمية Tech4Nature في إشراك الشركاء المحليين والمجتمعات في تخطيط المشروع وتنفيذه لضمان استدامة الحلول".

حتى الآن، دعمت المبادرة 11 مشروعاً رائداً وتابعاً عبر بلدان متعددة حول العالم، حيث قدمت حلولاً رقمية مخصصة لمجموعة من تحديات الحفظ، من مراقبة الشعاب المرجانية إلى حماية الحياة البرية واستعادة النظم البيئية.

