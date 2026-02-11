Мальдивы запускают проект Tech4Nature для защиты легендарных китовых акул

МАЛЕ, Мальдивы, 11 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Международный союз охраны природы (МСОП), Министерство туризма и окружающей среды Мальдивской Республики и компания Huawei приступают к реализации новой инициативы, направленной на модернизацию управления Южно-Арийским морским заповедником (SAMPA). За счет внедрения основополагающих технологий мониторинга в полевых условиях и средств связи в режиме реального времени проект Tech4Nature должен обеспечить защиту легендарной популяции китовых акул, одновременно уравновешивая социально-экономическое давление, присущее туристическому направлению мирового уровня.

Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash

Являясь крупнейшей морской охраняемой территорией Мальдивских островов и круглогодичным местом скопления китовых акул (Rhinocondon typus) мирового значения, заповедник SAMPA ежегодно привлекает тысячи посетителей. Огромная протяженность и множество точек доступа при использовании традиционных подходов к мониторингу представляют собой серьезную логистическую проблему Целью реализации проекта Tech4Nature является устранение существующих недостатков за счет обеспечения рейнджеров набором цифрового оборудования для наблюдения и оповещения.

Улучшая сбор и передачу данных с места событий, эти средства обеспечивают более эффективное патрулирование, упрощают отслеживание взаимодействия охраняемых животных с туристами и служат надежной подкрепляемой данными основой для включения заповедника SAMPA в Зеленый список МСОП. Это существенное расширение возможностей на месте позволит как осуществлять количественную оценку принимаемых мер по защите, так и их прозрачность при одновременной поддержке местного населения, живущего за счет здоровой морской экосистемы.

Реализуемый на Мальдивах проект способствует расширению партнерства Tech4Nature — глобальной инициативы, запущенной в 2020 году совместно МСОП и компанией Huawei в рамках программы цифровой интеграции Huawei TECH4ALL. Согласующийся со стандартом МСОП «Зеленый список природоохранных зон и охраняемых территорий» проект Tech4Nature служит демонстраций того, как технологии могут способствовать эффективной и справедливой защите дикой природы. Проект был официально запущен на церемонии закрытия форума «Природоохранные зоны и охраняемые территории Мальдивских островов» 2026 года на высоком уровне.

Проект SAMPA, являющийся первой реализуемой на Мальдивах инициативой Tech4Nature, составляет только часть более масштабных глобальных усилий, осуществляемых под руководством МСОП и Huawei, по расширению применения цифровых решений для осуществления природоохранных мер. Реализуемый в заповеднике SAMPA проект направлен на укрепление баланса между туризмом и природоохранной деятельностью путем улучшения управления посетителями, обеспечения более строгого соблюдения установленных правил и поддержки принятия научно обоснованных решений.

На протяжении всего времени реализации проекта специальная команда рейнджеров заповедника SAMPA будет снабжена необходимым оборудованием для мониторинга и связи с целью усиления патрулирования и обеспечения соблюдения установленных правил на территории. Это позволит рейнджерам оперативно реагировать на небезопасные или несоответствующие установленным требованиям действия, повысить безопасность посетителей и сократить вредное взаимодействие с китовыми акулами. Улучшенный мониторинг также повысит общее соблюдение действующих на территории заповедника правил и будет способствовать внедрению более экологичных видов туризма, которые согласуются с целями управления и сохранения заповедника SAMPA.

«Эффективные природоохранные меры начинаются с оснащения рейнджеров необходимыми инструментами для постоянного мониторинга на территории. Это закладывает необходимую основу для лучшего управления экосистемой. Прагматичным первым шагом является устранение непосредственных недостатков текущего управления при применении стандарта «Зеленый список» МСОП для сохранения уникального биоразнообразия SAMPA и источников средств к существованию местных жителей, зависящих от заповедника», — казал д-р Диндо Кампилан (Dindo Campilan), региональный директор МСОП по Азии и директор Центра по Океании.

Параллельно с реализацией на территории проект будет поддерживать обучение рейнджеров SAMPA стандарту МСОП «Зеленый список», всемирно признанному эталону для эффективных, справедливых и хорошо управляемых природоохранных зон и охраняемых территорий. Для заповедника SAMPA будет проведена первоначальная оценка соответствия стандарту «Зеленый список», которая позволит получить структурированную основу для выявления сильных сторон, пробелов и первоочередных мер по улучшению управления.

«Правительство, как всегда, привержено улучшению природоохранных мер и укреплению институциональных и управленческих механизмов управления природоохранными зонами и охраняемыми территориями. Важно, чтобы мы все работали сообща для достижения этой цели с общим видением и общей ответственностью», — сказал Торик Ибрагим (Thoriq Ibrahim), министр туризма и окружающей среды.

«Как показали успешные результаты проектов Tech4Nature в период с 2020 года, инновационные технологические решения могут помочь лучше понять и смягчить угрозы для биоразнообразия и экосистем, в которых обитают виды, включая морские экосистемы, — сказал Чжан Цзиньцзе (Zhang Jinze), генеральный директор Huawei Sri Lanka. — Наряду с технологиями, ключевым подходом глобального партнерства Tech4Nature является участие местных партнеров и сообществ в планировании и реализации проектов, которое обеспечивает устойчивость решений».

На сегодня инициатива поддержала 11 флагманских и сопутствующих проектов в нескольких странах мира, предоставляя индивидуальные цифровые решения для ряда задач по сохранению природы, от мониторинга коралловых рифов до защиты дикой природы и восстановления экосистем.

