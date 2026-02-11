몰디브, 대표 해양 생물 고래상어 보호 위한 Tech4Nature 프로젝트 출범

말레, 몰디브 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 세계자연보전연맹(IUCN), 몰디브 공화국 관광환경부(Ministry of Tourism and Environment of the Republic of Maldives), 그리고 화웨이(Huawei)가 사우스 아리 해양보호구역(South Ari Marine Protected Area, SAMPA)의 관리 체계를 현대화하기 위한 신규 이니셔티브를 출범했다. 현장 모니터링을 위한 핵심 기술과 실시간 통신 도구를 도입하는 이번 Tech4Nature 프로젝트는 세계적인 관광지로서의 사회•경제적 수요와의 균형을 유지하는 동시에, 상징적인 고래상어 개체군을 보호하는 것을 목표로 한다.

몰디브 최대의 해양보호구역이자 전 세계적으로 중요한 연중 고래상어(Rhinocondon typus) 집합지인 SAMPA는 매년 수천 명의 방문객을 끌어들이고 있다. 그러나 광범위한 면적과 다수의 접근 지점은 기존의 전통적인 모니터링 방식으로는 상당한 물류적 어려움을 야기해 왔다. Tech4Nature 프로젝트는 디지털 관측 및 보고 장비 일체를 레인저들에게 제공함으로써 이러한 공백을 해소한다.

Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash (PRNewsfoto/Huawei)

현장 데이터 수집과 커뮤니케이션을 강화함으로써 해당 도구들은 더욱 효율적인 순찰을 가능하게 하고, 관광객과 보호 대상 종 간 상호작용 추적을 용이하게 하며, SAMPA가 IUCN 녹색 목록(Green List) 등재를 향해 나아가는 데 필요한 견고한 데이터 기반 체계를 제공한다. 이러한 현장 역량의 핵심적 업그레이드는 보전 활동의 측정 가능성과 투명성을 확보하는 동시에, 건강한 해양 생태계에 의존하는 지역 주민의 생계도 뒷받침할 것이다.

이번 몰디브 프로젝트는 2020년 출범해 IUCN과 화웨이가 공동 주도하는 글로벌 이니셔티브인 Tech4Nature 파트너십의 일환이다. 화웨이의 TECH4ALL 디지털 포용 프로그램 하에 추진되는 Tech4Nature는 보호지역 및 보전지역을 위한 IUCN 녹색 목록 표준에 부합하며, 기술이 어떻게 효과적이고 공정한 자연 보전을 견인할 수 있는지를 보여준다. 본 프로젝트는 몰디브 보호 및 보전지역 포럼 2026(Maldives Protected and Conserved Areas Forum 2026) 고위급 폐막식에서 공식 출범했다.

SAMPA 프로젝트는 몰디브 최초의 Tech4Nature 이니셔티브로서 자연 보전 분야에서 디지털 솔루션 활용을 확대하려는 IUCN과 화웨이의 글로벌 공동 노력의 일부를 이룬다. SAMPA에서는 방문객 관리 개선, 규정 준수 강화, 과학적 근거에 기반한 의사결정 지원을 통해 관광과 보전 간의 균형을 더욱 공고히 하는 것을 목표로 한다.

프로젝트 전반에 걸쳐 SAMPA의 전담 레인저 팀에는 순찰과 현장 집행을 강화하기 위한 필수 모니터링 및 통신 장비가 제공된다. 이를 통해 레인저들은 위험하거나 규정을 위반한 활동에 신속히 대응하고, 방문객 안전을 개선하며, 고래상어와의 유해한 접촉을 줄일 수 있게 된다. 강화된 모니터링은 보호구역 규정 전반의 준수 수준을 높이고, SAMPA의 관리 및 보전 목표에 부합하는 더욱 지속 가능한 관광 관행을 촉진할 것이다.

IUCN 아시아 지역 총괄이자 오세아니아 허브 디렉터인 딘도 캄필란(Dindo Campilan) 박사는 "효과적인 보전은 지속적인 현장 모니터링을 위한 필수 도구를 레인저들에게 제공하는 것에서 시작한다. 이는 생태계 관리와 거버넌스를 개선하기 위한 필수적 토대를 마련하는 것으로, IUCN 녹색 목록 표준을 적용하면서도 즉각적인 운영 공백을 메우는 실질적인 첫 단계다. 이를 통해 SAMPA의 고유한 생물다양성과 이에 의존하는 지역 사회의 생계를 지속적으로 유지할 수 있을 것"이라고 말했다.

현장 실행과 병행해, 본 프로젝트는 효과적이고 공정하며 체계적으로 관리되는 보호•보전지역에 대한 세계적으로 인정받는 기준인 IUCN 녹색 목록 표준에 관한 SAMPA 레인저 대상 교육도 지원한다. 또한 SAMPA를 대상으로 한 녹색 목록 기준선 평가가 실시되어, 관리 개선을 위한 강점, 격차, 우선 과제를 식별하는 구조화된 프레임워크가 마련될 예정이다.

토리크 이브라힘(Thoriq Ibrahim) 관광환경부 장관은 "정부는 항상 보전의 진전을 도모하고 보호•보전지역 관리를 위한 제도적•거버넌스 메커니즘을 강화하는 데 전념하고 있다"며 "공동의 비전과 책임 의식을 가지고 모두가 함께 이 목표를 향해 나아가는 것이 중요하다"고 밝혔다.

화웨이 스리랑카 법인의 장진쩌(Zhang Jinze) 최고경영자는 "2020년 이후 Tech4Nature 프로젝트들이 보여준 성공적인 성과에서 알 수 있듯이, 혁신적인 기술 솔루션은 해양 생태계를 포함한 생물다양성과 그 서식 생태계에 대한 위협을 보다 잘 이해하고 완화하는 데 기여할 수 있다"고 말했다. 이어 "기술과 더불어 Tech4Nature 글로벌 파트너십의 핵심 접근 방식은 지역 파트너와 지역사회를 프로젝트 기획과 실행에 참여시켜 솔루션의 지속가능성을 확보하는 것"이라고 덧붙였다.

현재까지 Tech4Nature 이니셔티브는 전 세계 여러 국가에서 11개의 대표 및 위성 프로젝트를 지원해 왔으며, 산호초 모니터링부터 야생동물 보호, 생태계 복원에 이르기까지 다양한 보전 과제를 해결하기 위한 맞춤형 디지털 솔루션을 제공하고 있다.

기관 소개:

화웨이: 1987년 설립된 화웨이는 정보통신기술(ICT) 인프라와 스마트 디바이스 분야의 글로벌 선도 기업이다. 전 세계 170개 이상의 국가 및 지역에서 약 20만 8000명의 직원을 두고 있으며, 30억 명 이상의 사람들에게 서비스를 제공하고 있다. 화웨이는 모든 사람과 가정, 조직에 디지털 기술을 제공해 완전하게 연결되고 지능적인 세상을 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

IUCN은 정부 및 시민사회 조직으로 구성된 회원 연합체다. 1500개 이상의 회원 기관과 1만 7000명 이상의 전문가 네트워크를 통해 축적된 경험과 자원, 영향력을 결집한다. IUCN은 자연 세계의 현황과 이를 보호하기 위해 필요한 조치에 관한 글로벌 권위 기관이다.

관광환경부: 관광환경부는 관광, 환경, 기후변화, 물과 위생, 폐기물 관리, 에너지 및 기후변화 분야와 관련된 정책 수립과 이행을 총괄한다. 산하 및 유관 기관으로는 환경규제청(Environment Regulatory Authority), 유틸리티 규제청(Utility Regulatory Authority), 몰디브 기상청(Maldives Meteorological Service), 바 아톨 생물권보전지역 사무국(Baa Atoll Biosphere Reserve Office) 등이 있다.

SOURCE Huawei