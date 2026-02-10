Maldivy spúšťajú projekt Tech4Nature na ochranu ikonických žralokov veľrybích

News provided by

Huawei

Feb 10, 2026, 15:09 ET

MALÉ, Maldivy, 10. februára 2026 /PRNewswire/ -- Medzinárodná únia na ochranu prírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN), Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia Maldivskej republiky a spoločnosť Huawei spustili novú iniciatívu na modernizáciu správy chránenej morskej oblasti Južný Ari (South Ari Marine Protected Area, SAMPA). Projekt Tech4Nature sa zameriava na ochranu populácie ikonického žraloka veľrybieho a zároveň na vyváženie sociálno-ekonomických tlakov turistickej destinácie svetovej úrovne, a to nasadením základnej technológie monitorovania v teréne a nástrojov na komunikáciu v reálnom čase. 

Continue Reading
Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash
Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash

Ako najväčšia chránená morská oblasť na Maldivách a celosvetovo významné miesto celoročného zhromažďovania žralokov veľrybích (Rhinocondon typus) priťahuje SAMPA ročne tisíce návštevníkovJej veľký rozsah a viacero prístupových bodov predstavujú pre tradičné monitorovacie prístupy značnú logistickú výzvu. Projekt Tech4Nature rieši tieto nedostatky a správcom parku poskytuje súpravu digitálnych zariadení na pozorovanie a podávanie správ. 

Posilnením zberu údajov a komunikácie v teréne tieto nástroje umožňujú efektívnejšie hliadky, uľahčujú sledovanie interakcií medzi cestovným ruchom a druhmi a poskytujú spoľahlivý rámec založený na údajoch na podporu úsilia SAMPA o zápis do Zeleného zoznamu IUCN. Toto nevyhnutné vylepšenie kapacity na mieste zabezpečí, že úsilie o ochranu prírody bude merateľné aj transparentné a zároveň podporí miestne živobytie, ktoré závisí od zdravého morského ekosystému. 

Projekt na Maldivách prispieva k širšiemu partnerstvu v rámci Tech4Nature, globálnej iniciatívy spustenej v roku 2020, ktorú spoločne vedú IUCN a Huawei v rámci programu digitálnej inklúzie TECH4ALL spoločnosti Huawei. V súlade so štandardom IUCN pre Zelený zoznam chránených a zachovávaných území iniciatíva Tech4Nature názorne ukazuje, ako môže technológia viesť k efektívnej a spravodlivej ochrane prírody. Projekt bol oficiálne spustený na slávnostnom záverečnom ceremoniáli na vysokej úrovni Fóra chránených a zachovávaných území Maldív 2026.

Projekt SAMPA, ako prvá iniciatíva Tech4Nature na Maldivách, je súčasťou širšieho globálneho úsilia, ktoré spoločne vyvíjajú IUCN a spoločnosť Huawei s cieľom rozšíriť využívanie digitálnych riešení v ochrane prírody. V rámci SAMPA je cieľom projektu posilniť rovnováhu medzi cestovným ruchom a ochranou prírody zlepšením riadenia návštevnosti, zvýšením dodržiavania predpisov a podporou rozhodovania založeného na vedeckých poznatkoch.

Počas celého projektu bude špecializovaný tím správcov parku SAMPA vybavený nevyhnutným monitorovacím a komunikačným vybavením na posilnenie hliadok a presadzovania práva na mieste. To umožní správcom parku promptne reagovať na činnosti, ktoré nie sú bezpečné alebo sú v rozpore s predpismi, zlepšiť bezpečnosť návštevníkov a znížiť škodlivé interakcie so žralokmi veľrybími. Zlepšené monitorovanie tiež zvýši celkové dodržiavanie predpisov v súvislosti s chránenými územiami a podporí udržateľnejšie postupy v cestovnom ruchu, ktoré sú v súlade s cieľmi SAMPA v oblasti riadenia a ochrany prírody. 

„Efektívna ochrana prírody začína vybavením správcov parku základnými nástrojmi na priebežné monitorovanie v teréne. Kladie sa tak potrebný základ pre lepšie riadenie a správu ekosystémov. Je to pragmatický prvý krok k preklenutiu bezprostredných prevádzkových nedostatkov pri uplatňovaní štandardu Zeleného zoznamu IUCN, čím sa zabezpečí, že si SAMPA zachová svoju jedinečnú biodiverzitu a miestne živobytie, ktoré od nej závisí," povedal Dr. Dindo Campilan, regionálny riaditeľ IUCN pre Áziu a riaditeľ centra pre Oceániu.

Súbežne s realizáciou v teréne bude projekt podporovať školenie správcov parku SAMPA v oblasti štandardu Zeleného zoznamu IUCN, čo je celosvetovo uznávaný štandard pre efektívne, spravodlivé a dobre spravované chránené a zachovávané územia. V rámci SAMPA sa vykoná základné posúdenie lokalít podľa Zeleného zoznamu, ktoré poskytne štruktúrovaný rámec na identifikáciu silných stránok, nedostatkov a prioritných opatrení pre zlepšenie riadenia. 

„Vláda je ako vždy naďalej odhodlaná podporovať ochranu prírody a posilňovať inštitucionálne a riadiace mechanizmy pre správu chránených a zachovávaných území. Je dôležité, aby sme všetci spoločne pracovali na dosiahnutí tohto cieľa so spoločnou víziou a zdieľanou zodpovednosťou," povedal Thoriq Ibrahim, minister cestovného ruchu a životného prostredia.

„Ako ukázali úspešné výsledky projektov iniciatívy Tech4Nature od roku 2020, inovatívne technologické riešenia môžu pomôcť lepšie pochopiť a zmierniť hrozby pre biodiverzitu a ekosystémy, ktoré zahŕňa, vrátane morských ekosystémov," povedal Zhang Jinze, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Sri Lanka. „Popri technológiách je kľúčovým prístupom globálneho partnerstva Tech4Nature zapojenie miestnych partnerov a komunít do plánovania a realizácie projektov s cieľom zabezpečiť udržateľnosť riešení."

Iniciatíva doteraz podporila 11 hlavných a pridružených projektov vo viacerých krajinách sveta a poskytla prispôsobené digitálne riešenia pre celý rad problémov v oblasti ochrany prírody, od monitorovania koralových útesov až po ochranu voľne žijúcich živočíchov a obnovu ekosystémov.

O nás: 

Huawei: Spoločnosť Huawei, založená v roku 1987, je popredným svetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a inteligentných zariadení. Má približne 208 000 zamestnancov a pôsobí vo viac ako 170 krajinách a regiónoch, kde slúži viac ako trom miliardám ľudí na celom svete. Spoločnosť Huawei sa zaviazala prinášať digitálne technológie do každodenného života ľudí, domácnosti a organizácií pre plne prepojený a inteligentný svet. 

IUCN je členská únia zložená z vládnych organizácií aj organizácií občianskej spoločnosti. Využíva skúsenosti, zdroje a dosah svojich viac ako 1 500 členských organizácií a príspevky z radov viac ako 17 000 odborníkov. IUCN je globálnou autoritou v oblasti stavu prírody a opatrení potrebných na jej ochranu. 

Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia: Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia má mandát dohliadať na tvorbu a realizáciu politík týkajúcich sa odvetví cestovného ruchu, životného prostredia, zmeny klímy, vodného hospodárstva a hygieny, odpadového hospodárstva, energetiky a zmeny klímy. Medzi pridružené agentúry ministerstva patria Úrad pre reguláciu životného prostredia, Úrad pre reguláciu verejnoprospešných služieb, Meteorologická služba Maldív a Úrad biosférickej rezervácie atolu Baa. 

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2890842/maldives_800x500.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Maledivy spouštějí projekt Tech4Nature na ochranu ikonických žraloků obrovských

Maledivy spouštějí projekt Tech4Nature na ochranu ikonických žraloků obrovských

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), Ministerstvo cestovního ruchu a životního prostředí Maledivské republiky a společnost Huawei zahájily novou...
Maldivas lanza el proyecto Tech4Nature para proteger a los icónicos tiburones ballena

Maldivas lanza el proyecto Tech4Nature para proteger a los icónicos tiburones ballena

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Ministerio de Turismo y Medio Ambiente de la República de Maldivas y Huawei...
More Releases From This Source

Explore

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Internet Technology

Internet Technology

News Releases in Similar Topics