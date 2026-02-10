Maldivy spúšťajú projekt Tech4Nature na ochranu ikonických žralokov veľrybích
Feb 10, 2026, 15:09 ET
MALÉ, Maldivy, 10. februára 2026 /PRNewswire/ -- Medzinárodná únia na ochranu prírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN), Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia Maldivskej republiky a spoločnosť Huawei spustili novú iniciatívu na modernizáciu správy chránenej morskej oblasti Južný Ari (South Ari Marine Protected Area, SAMPA). Projekt Tech4Nature sa zameriava na ochranu populácie ikonického žraloka veľrybieho a zároveň na vyváženie sociálno-ekonomických tlakov turistickej destinácie svetovej úrovne, a to nasadením základnej technológie monitorovania v teréne a nástrojov na komunikáciu v reálnom čase.
Ako najväčšia chránená morská oblasť na Maldivách a celosvetovo významné miesto celoročného zhromažďovania žralokov veľrybích (Rhinocondon typus) priťahuje SAMPA ročne tisíce návštevníkov. Jej veľký rozsah a viacero prístupových bodov predstavujú pre tradičné monitorovacie prístupy značnú logistickú výzvu. Projekt Tech4Nature rieši tieto nedostatky a správcom parku poskytuje súpravu digitálnych zariadení na pozorovanie a podávanie správ.
Posilnením zberu údajov a komunikácie v teréne tieto nástroje umožňujú efektívnejšie hliadky, uľahčujú sledovanie interakcií medzi cestovným ruchom a druhmi a poskytujú spoľahlivý rámec založený na údajoch na podporu úsilia SAMPA o zápis do Zeleného zoznamu IUCN. Toto nevyhnutné vylepšenie kapacity na mieste zabezpečí, že úsilie o ochranu prírody bude merateľné aj transparentné a zároveň podporí miestne živobytie, ktoré závisí od zdravého morského ekosystému.
Projekt na Maldivách prispieva k širšiemu partnerstvu v rámci Tech4Nature, globálnej iniciatívy spustenej v roku 2020, ktorú spoločne vedú IUCN a Huawei v rámci programu digitálnej inklúzie TECH4ALL spoločnosti Huawei. V súlade so štandardom IUCN pre Zelený zoznam chránených a zachovávaných území iniciatíva Tech4Nature názorne ukazuje, ako môže technológia viesť k efektívnej a spravodlivej ochrane prírody. Projekt bol oficiálne spustený na slávnostnom záverečnom ceremoniáli na vysokej úrovni Fóra chránených a zachovávaných území Maldív 2026.
Projekt SAMPA, ako prvá iniciatíva Tech4Nature na Maldivách, je súčasťou širšieho globálneho úsilia, ktoré spoločne vyvíjajú IUCN a spoločnosť Huawei s cieľom rozšíriť využívanie digitálnych riešení v ochrane prírody. V rámci SAMPA je cieľom projektu posilniť rovnováhu medzi cestovným ruchom a ochranou prírody zlepšením riadenia návštevnosti, zvýšením dodržiavania predpisov a podporou rozhodovania založeného na vedeckých poznatkoch.
Počas celého projektu bude špecializovaný tím správcov parku SAMPA vybavený nevyhnutným monitorovacím a komunikačným vybavením na posilnenie hliadok a presadzovania práva na mieste. To umožní správcom parku promptne reagovať na činnosti, ktoré nie sú bezpečné alebo sú v rozpore s predpismi, zlepšiť bezpečnosť návštevníkov a znížiť škodlivé interakcie so žralokmi veľrybími. Zlepšené monitorovanie tiež zvýši celkové dodržiavanie predpisov v súvislosti s chránenými územiami a podporí udržateľnejšie postupy v cestovnom ruchu, ktoré sú v súlade s cieľmi SAMPA v oblasti riadenia a ochrany prírody.
„Efektívna ochrana prírody začína vybavením správcov parku základnými nástrojmi na priebežné monitorovanie v teréne. Kladie sa tak potrebný základ pre lepšie riadenie a správu ekosystémov. Je to pragmatický prvý krok k preklenutiu bezprostredných prevádzkových nedostatkov pri uplatňovaní štandardu Zeleného zoznamu IUCN, čím sa zabezpečí, že si SAMPA zachová svoju jedinečnú biodiverzitu a miestne živobytie, ktoré od nej závisí," povedal Dr. Dindo Campilan, regionálny riaditeľ IUCN pre Áziu a riaditeľ centra pre Oceániu.
Súbežne s realizáciou v teréne bude projekt podporovať školenie správcov parku SAMPA v oblasti štandardu Zeleného zoznamu IUCN, čo je celosvetovo uznávaný štandard pre efektívne, spravodlivé a dobre spravované chránené a zachovávané územia. V rámci SAMPA sa vykoná základné posúdenie lokalít podľa Zeleného zoznamu, ktoré poskytne štruktúrovaný rámec na identifikáciu silných stránok, nedostatkov a prioritných opatrení pre zlepšenie riadenia.
„Vláda je ako vždy naďalej odhodlaná podporovať ochranu prírody a posilňovať inštitucionálne a riadiace mechanizmy pre správu chránených a zachovávaných území. Je dôležité, aby sme všetci spoločne pracovali na dosiahnutí tohto cieľa so spoločnou víziou a zdieľanou zodpovednosťou," povedal Thoriq Ibrahim, minister cestovného ruchu a životného prostredia.
„Ako ukázali úspešné výsledky projektov iniciatívy Tech4Nature od roku 2020, inovatívne technologické riešenia môžu pomôcť lepšie pochopiť a zmierniť hrozby pre biodiverzitu a ekosystémy, ktoré zahŕňa, vrátane morských ekosystémov," povedal Zhang Jinze, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Sri Lanka. „Popri technológiách je kľúčovým prístupom globálneho partnerstva Tech4Nature zapojenie miestnych partnerov a komunít do plánovania a realizácie projektov s cieľom zabezpečiť udržateľnosť riešení."
Iniciatíva doteraz podporila 11 hlavných a pridružených projektov vo viacerých krajinách sveta a poskytla prispôsobené digitálne riešenia pre celý rad problémov v oblasti ochrany prírody, od monitorovania koralových útesov až po ochranu voľne žijúcich živočíchov a obnovu ekosystémov.
O nás:
Huawei: Spoločnosť Huawei, založená v roku 1987, je popredným svetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a inteligentných zariadení. Má približne 208 000 zamestnancov a pôsobí vo viac ako 170 krajinách a regiónoch, kde slúži viac ako trom miliardám ľudí na celom svete. Spoločnosť Huawei sa zaviazala prinášať digitálne technológie do každodenného života ľudí, domácnosti a organizácií pre plne prepojený a inteligentný svet.
IUCN je členská únia zložená z vládnych organizácií aj organizácií občianskej spoločnosti. Využíva skúsenosti, zdroje a dosah svojich viac ako 1 500 členských organizácií a príspevky z radov viac ako 17 000 odborníkov. IUCN je globálnou autoritou v oblasti stavu prírody a opatrení potrebných na jej ochranu.
Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia: Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia má mandát dohliadať na tvorbu a realizáciu politík týkajúcich sa odvetví cestovného ruchu, životného prostredia, zmeny klímy, vodného hospodárstva a hygieny, odpadového hospodárstva, energetiky a zmeny klímy. Medzi pridružené agentúry ministerstva patria Úrad pre reguláciu životného prostredia, Úrad pre reguláciu verejnoprospešných služieb, Meteorologická služba Maldív a Úrad biosférickej rezervácie atolu Baa.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2890842/maldives_800x500.jpg
