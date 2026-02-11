Les Maldives lancent le projet Tech4Nature pour protéger les requins-baleines emblématiques

MALÉ, Maldives, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le ministère du Tourisme et de l'Environnement de la République des Maldives et Huawei ont lancé une nouvelle initiative visant à moderniser la gestion de la zone marine protégée de l'atoll d'Ari Sud (SAMPA). En déployant une technologie fondamentale de surveillance sur le terrain et des outils de communication en temps réel, le projet Tech4Nature a pour objectif de sauvegarder la population emblématique de requins-baleines tout en équilibrant les pressions socio-économiques exercées sur une destination touristique de classe mondiale.

Photo : © Ishan @seefromthesky from Unsplash

La zone SAMPA, la plus grande aire marine protégée des Maldives et un site d'agrégation de requins-baleines (Rhinocondon typus) d'importance mondiale tout au long de l'année, attire des milliers de visiteurs chaque année. Sa vaste étendue et ses multiples points d'accès représentent un défi logistique important pour les approches de surveillance traditionnelles. Le projet Tech4Nature comble ces failles en fournissant aux gardes marins un ensemble d'équipements numériques d'observation et de suivi.

En renforçant la collecte de données et la communication sur le terrain, ces outils permettent d'augmenter l'efficacité des patrouilles, facilitent le suivi des interactions entre le tourisme et les espèces, et fournissent un cadre solide basé sur des données pour soutenir la zone SAMPA dans sa démarche d'intégration de la Liste verte de l'UICN. Cette amélioration essentielle de la capacité sur site garantira à la fois la mesurabilité et la transparence des efforts de conservation, tout en soutenant les moyens de subsistance locaux qui dépendent d'un écosystème marin sain.

Le projet des Maldives contribue au partenariat Tech4Nature, une initiative mondiale lancée en 2020 et codirigée par l'UICN et Huawei dans le cadre du programme d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei. En adéquation avec la norme de la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN, Tech4Nature montre que la technologie peut favoriser une conservation efficace et équitable. Le projet a été officiellement lancé lors de la cérémonie de clôture de haut niveau du Forum 2026 sur les zones protégées et conservées des Maldives.

Première initiative Tech4Nature aux Maldives, le projet SAMPA s'inscrit dans le cadre d'efforts mondiaux plus vastes codirigés par l'UICN et Huawei afin d'intensifier l'utilisation de solutions numériques dans le domaine de la conservation de la nature. Dans la zone SAMPA, le projet vise à renforcer l'équilibre entre le tourisme et la conservation en améliorant la gestion des visiteurs, en renforçant la conformité et en soutenant une prise de décision fondée sur la science.

Tout au long du projet, l'équipe dévouée de gardes marins de la zone SAMPA recevra des équipements de surveillance et de communication essentiels qui lui permettra de renforcer les patrouilles et l'application de la législation sur le terrain. Les gardes pourront ainsi réagir rapidement aux activités dangereuses ou non conformes, améliorer la sécurité des visiteurs et réduire les interactions néfastes avec les requins-baleines. Le renforcement de la surveillance permettra également d'améliorer le respect général des réglementations relatives aux zones protégées et de promouvoir des pratiques touristiques plus durables, conformes aux objectifs de gestion et de conservation de la zone SAMPA.

« Pour une conservation efficace il faut commencer par doter les gardes marins des outils essentiels à une surveillance continue sur le terrain. Ce sont là les bases nécessaires à une meilleure gestion des écosystèmes et à une meilleure gouvernance. Il s'agit d'une première étape pragmatique visant à combler les failles opérationnelles immédiates tout en appliquant la norme de la Liste verte de l'UICN, afin de garantir que la zone SAMPA préserve sa biodiversité unique et les moyens de subsistance locaux qui en dépendent », a déclaré Dindo Campilan, directeur régional de l'UICN pour l'Asie et directeur du pôle Océanie.

Outre la mise en œuvre sur le terrain, le projet soutiendra la formation des gardes marins de la zone SAMPA à la norme de la Liste verte de l'UICN, la référence mondialement reconnue pour des zones protégées et conservées efficaces, équitables et bien gérées. Une évaluation de base des sites de la liste verte sera réalisée pour la zone SAMPA, fournissant un cadre structuré pour identifier les points forts, les failles et les actions prioritaires pour une meilleure gestion.

« Comme toujours, le gouvernement demeure engagé à faire progresser la conservation et à renforcer les mécanismes institutionnels et de gouvernance pour la gestion des zones protégées et conservées. Il est important que nous travaillions tous ensemble pour atteindre cet objectif avec une vision commune et une responsabilité partagée », a déclaré Thoriq Ibrahim, ministre du tourisme et de l'environnement.

« Comme l'ont montré les résultats positifs des projets Tech4Nature depuis 2020, les solutions technologiques innovantes peuvent aider à mieux comprendre et à atténuer les menaces qui pèsent sur la biodiversité et les écosystèmes où elle évolue, y compris les écosystèmes marins », a déclaré Zhang Jinze, directeur général de Huawei Sri Lanka. « Parallèlement à la technologie, une approche clé du partenariat mondial Tech4Nature est l'implication des partenaires locaux et des communautés dans la planification et la mise en œuvre du projet afin d'assurer la durabilité de la solution ».

À ce jour, l'initiative a soutenu 11 projets phares et satellites dans de nombreux pays du monde entier, offrant des solutions numériques sur mesure pour relever toute une série de défis en matière de conservation, que ce soit la surveillance des récifs coralliens ou la protection de la faune et de la flore sauvages, sans oublier la réhabilitation des écosystèmes.

À propos de nous :

