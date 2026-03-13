[MWC 2026] GSMA divulga especificações de experiência para aplicativos nativos de chamadas com IA

BARCELONA, Espanha, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No 5G Futures Summit organizado pela GSMA durante o MWC Barcelona 2026, a GSMA lançou o white paper Gigauplink, latência determinística e evolução da rede para a era da IA móvel. O white paper descreve as tendências de desenvolvimento e evolução, cenários de aplicação e modelos de negócios para os serviços de voz nativos dos operadores na era da IA móvel. Ele também detalha as especificações para avaliar experiências de Chamadas com IA ajudando as operadoras a construir redes centradas na experiência de voz e a melhorar significativamente a experiência dos usuários com os serviços de voz.

A GSMA lançou o white paper no MWC 2026 (PRNewsfoto/GSMA)

O white paper aponta que, impulsionadas pela sinergia entre 5G-A e IA, as comunicações móveis entraram na era da IA móvel. As operadoras estão transformando os serviços de voz nativos de chamadas convencionais em chamadas de voz com IA. Ao integrar algoritmos de IA e poder de computação à rede de voz IMS nativa, as chamadas de voz convencionais estão evoluindo para serviços aprimorados e aplicações inovadoras. Essa evolução trará aos usuários experiências de chamadas de última geração estáveis, em HD, visuais, inteligentes e eficientes. Os serviços emergentes de chamadas com IA, como chamadas imersivas com IA e chamadas interativas com IA impõem novos requisitos sobre a conectividade de rede e os recursos de IA.

De acordo com o white paper, a redução de ruído baseada em IA é uma aplicação típica das chamadas imersivas com IA. Ao aproveitar algoritmos de IA para eliminar ruídos ambientes em diversos cenários, as operadoras podem oferecer chamadas nativas mais claras e proporcionar aos usuários experiências mais imersivas. Os algoritmos de redução de ruído baseados em IA podem ser usados em diversos cenários, como escritórios (nível de ruído > 40 dB), ruas (nível de ruído > 60 dB) e canteiros de obras (nível de ruído > 80 dB), permitindo que os usuários desfrutem de serviços de voz de alta qualidade sem depender dos terminais. A tradução em tempo real baseada em IA é uma aplicação típica das chamadas interativas com IA. Graças ao aprimoramento dos recursos da rede de voz, barreiras linguísticas de longa data estão sendo eliminadas. As chamadas com IA podem fornecer transcrição ou tradução de voz precisa e em tempo real durante chamadas de vídeo, ajudando de forma eficaz profissionais que participam de conferências internacionais online, turistas que viajam para países estrangeiros e pessoas com deficiência auditiva.

Conforme destacado no white paper, as operadoras podem integrar recursos de IA aos serviços de voz nativos para atualizar o modelo de negócios, infundindo novas dinâmicas às chamadas do dia a dia. Os usuários podem desfrutar de funções aprimoradas por IA durante chamadas convencionais após pagar sua assinatura, permitindo que as operadoras transformem a monetização de tráfego unidimensional em monetização de experiências multidimensionais.

Nos cenários de chamadas com IA, medir a experiência dos usuários é um novo desafio para as operadoras. O white paper define de forma sistemática as especificações do modelo de avaliação de experiência das chamadas com IA. Além de três indicadores de experiência (QoE, QoS e cobertura) dos serviços convencionais de voz em HD, outros três indicadores — experiências imersivas com IA, experiências interativas com IA e QoI — são adicionados às especificações do modelo de avaliação de experiência das chamadas com IA. As chamadas imersivas podem melhorar bastante as experiências dos usuários em chamadas de voz básicas. Por exemplo, o MOS e o SNR são aumentados expressivamente. As chamadas interativas exigem que a rede esteja equipada com novos canais e recursos de interação, incluindo Canal de Dados (DC) e Canal de Vídeo (VC), oferecendo experiências aprimoradas, como compartilhamento de tela, tradução em tempo real e interação com agentes. O QoI é um indicador fundamental para medir a inteligência da rede de voz. A medição abrange modelos de IA de alta qualidade, gerenciamento flexível de IA, consciência e tomada de decisão baseada em IA sobre o status da rede/usuário, além de recursos inclusivas de serviços de IA. Esses podem fornecer garantia básica da rede para melhorias na experiência de voz.

A UIT iniciou um projeto de trabalho chamado P.AI-MOS para avaliar as experiências dos usuários em aplicações multimodais de IA, enquanto as propostas para padrões de experiência de voz em chamadas com IA estão em fase de pesquisa. Para acelerar o desenvolvimento do modelo de avaliação de experiência, a GSMA e parceiros do setor estão convocando esforços coletivos para estabelecer regras que mapeiem os principais indicadores de qualidade (KQIs) das aplicações de IA aos principais indicadores de desempenho (KPIs) das redes. Esses esforços visam acelerar a formulação de padrões de experiência para serviços móveis de IA proporcionando um suporte mais sólido para o avanço do setor de IA móvel.

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FONTE GSMA