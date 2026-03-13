[MWC 2026] GSMA, AI 통화 네이티브 애플리케이션 경험 규격 발표

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- GSMA가 MWC 바르셀로나 2026 기간 중 개최된 5G 미래 정상회의(5G Futures Summit)에서 백서 모바일 AI 시대를 위한 기가업링크, 확정적 지연시간 및 네트워크 진화(Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era)를 발표했다. 이 백서에서 모바일 AI 시대에서 통신사업자의 네이티브 음성 서비스 발전 방향과 진화 추세, 적용 시나리오, 비즈니스 모델이 제시됐다. 또 AI 통화(Calling) 경험을 평가하기 위한 규격이 포함돼 통신사업자가 음성 경험 중심의 네트워크를 구축하고 음성 서비스 사용자 경험을 크게 개선하도록 지원하고 있다.

GSMA released the white paper at MWC 2026 (PRNewsfoto/GSMA)

백서는 5G-A와 AI의 시너지에 힘입어 이동통신 산업이 모바일 AI 시대에 진입했다고 분석했다. 이에 따라 통신사업자들은 기존 음성 통화를 AI 음성 통화로 전환하며 네이티브 음성 서비스를 바꿔 나아가고 있다. AI 알고리즘과 컴퓨팅 역량을 네이티브 IMS 음성 네트워크에 통합해 기존 음성 통화를 향상된 서비스와 혁신적인 애플리케이션으로 발전시키고 있다. 이 변화로 인해 안정적이고 HD 품질을 갖춘 시각적, 지능형, 고효율 차세대 통화 경험이 사용자에게 제공될 것으로 기대된다. 또 AI 몰입형 통화, AI 인터랙티브 통화 같은 신규 서비스가 네트워크 연결성과 AI 기능에 전에 없던 사항을 요구하기도 한다.

백서에 따르면 AI 기반 소음 저감이 AI 몰입형 통화의 대표적인 사례다. 다양한 환경에서 발생하는 주변 소음을 AI 알고리즘으로 제거하면 더 선명한 네이티브 통화를 실현하고 사용자 몰입도를 높일 수 있다. 이 기술은 사무실(소음도 40dB 초과), 거리(60dB 초과), 공사 현장(80dB 초과) 등 다양한 환경에서 활용될 수 있으며, 단말 장치에 의존하지 않고도 고품질 음성 서비스를 제공할 수 있다. AI 기반 실시간 번역은 AI 인터랙티브 통화의 대표적인 사례다. 음성 네트워크 역량 향상을 통해 오랫동안 존재해 온 언어 장벽을 해소할 수 있다. AI 통화는 영상 통화 중 정확한 실시간 음성 전사 또는 번역이 가능해 국제 온라인 회의에 참여하는 비즈니스 사용자, 해외 여행객, 청각 장애인 등이 실질적인 편익을 누릴 수 있다.

백서는 통신사업자가 네이티브 음성 서비스에 AI 기능을 통합해 비즈니스 모델을 업그레이드할 수 있다고 강조했다. 사용자는 기존 통화 서비스 이용 중 구독료를 통해 AI 기반 고급 기능을 사용할 수 있으며 통신사업자는 이를 통해 단순 트래픽 중심 수익 모델에서 경험 기반 다차원 수익 모델로 전환할 수 있다는 것이다.

AI 통화 환경에서 사용자 경험을 어떻게 측정할 것인가가 통신사업자에게 새로운 과제로 떠오르고 있다. 백서는 AI 통화 경험 평가 모델 규격을 체계적으로 정의했다. 기존 HD 음성 서비스의 세 가지 경험 지표인 QoE, QoS, 커버리지 외에 AI 몰입 경험, AI 인터랙티브 경험, QoI라는 세 지표가 추가됐다. 몰입형 통화는 기본 음성 통화 경험을 크게 높여 줄 수 있다. 예를 들면 MOS와 SNR을 크게 늘릴 수 있다. 인터랙티브 통화는 네트워크에 데이터 채널(Data Channel, DC), 비디오 채널(Video Channel, VC) 등 새 상호작용 채널과 기능이 필요하다. 이는 화면 공유, 실시간 번역, AI 에이전트 상호작용 등 경험을 강화하기 위함이다. QoI는 음성 네트워크의 지능 수준을 측정하는 핵심 지표다. 측정 대상은 고품질 AI 모델, 유연한 AI 관리, AI 기반 네트워크 및 사용자 상태 인식과 의사결정, 포용적 AI 서비스 역량 등이다. 음성 경험 향상에 필요한 네트워크 기반이 되는 요소들이다.

ITU는 현재 멀티모달 AI 애플리케이션 사용자 경험을 평가하는 P.AI-MOS 실무 프로젝트를 시작했으며, AI 통화 음성 경험 표준 제안도 연구 단계에 있다. GSMA와 업계 파트너들은 경험 평가 모델 개발을 앞당기기 AI 애플리케이션의 핵심 품질 지표(KQI)와 네트워크 핵심 성과 지표(KPI)를 연계하는 규칙을 공동으로 마련할 것을 촉구하고 있다. 이는 모바일 AI 서비스 경험 표준 수립을 앞당기고 모바일 AI 산업 발전을 더욱 강력하게 지원하는 것이 목표다.

SOURCE GSMA