[MWC 2026] GSMA выпускает спецификации оценки опыта для нативных приложений ИИ-вызовов

News provided by

GSMA

Mar 12, 2026, 19:18 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 13 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На саммите 5G Futures Summit, организованном GSMA в рамках MWC Barcelona 2026, GSMA выпустила Белую книгу Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era. В ней описаны тенденции развития и эволюции, сценарии применения и бизнес-модели для нативных голосовых сервисов операторов в эпоху мобильного ИИ. В книге также затрагивается вопрос спецификаций для оценки опыта ИИ-вызовов, которые помогут операторам создавать сети, ориентированные на голосовой опыт, и значительно улучшать пользовательский опыт голосовых сервисов.

GSMA released the white paper at MWC 2026
В Белой книге отмечается, что благодаря синергии между 5G-A и ИИ мобильная связь вступила в эпоху мобильного ИИ. Операторы трансформируют собственные голосовые сервисы из обычных голосовых вызовов в голосовые ИИ-вызовы. Интегрируя алгоритмы ИИ и вычислительную мощность в собственную голосовую IMS-сеть, обычные голосовые вызовы развиваются в направлении улучшения сервисов и инновационных вариантов применения. Эта эволюция принесет пользователям стабильный, визуальный, интеллектуальный и эффективный опыт звонков следующего поколения в формате HD. Новые услуги ИИ-вызовов, такие как иммерсивные ИИ-вызовы и интерактивные ИИ-вызовы, предъявляют новые требования к сетевому подключению и возможностям ИИ.

В Белой книге говорится, что снижение шума на основе ИИ является типичным применением иммерсивного ИИ-вызова. Используя алгоритмы ИИ для устранения окружающих шумов в различных сценариях, операторы могут обеспечить более четкие нативные вызовы и предоставлять пользователям более захватывающие впечатления. Алгоритмы снижения шума на основе ИИ могут использоваться в различных сценариях, таких как офисы (уровень шума > 40 дБ), улицы (уровень шума > 60 дБ) и строительные площадки (уровень шума > 80 дБ), чтобы пользователи могли наслаждаться высококачественными голосовыми сервисами, не полагаясь на терминалы. Перевод в режиме реального времени с использованием ИИ является типичным вариантом применения интерактивного ИИ-вызова. Благодаря расширению возможностей голосовой сети устраняются давние языковые барьеры. ИИ-вызов может обеспечить точную транскрипцию голоса или перевод в режиме реального времени во время видеозвонков, эффективно помогая деловым людям, участвующим в международных онлайн-конференциях, туристам, путешествующим в зарубежные страны, и людям с нарушениями слуха.

Как подчеркивается в белой книге, операторы могут интегрировать возможности ИИ в собственные голосовые сервисы для обновления бизнес-модели, наполняя ежедневные звонки новой динамикой. Пользователи могут наслаждаться расширенными функциями на основе ИИ во время обычных звонков после оплаты подписки, что позволяет операторам превращать одномерную монетизацию трафика в многомерную монетизацию опыта.

В сценариях ИИ-вызовов измерение пользовательского опыта является новой задачей для операторов. В Белой книге использован системный подход к определению спецификаций модели оценки опыта ИИ-вызовов. В дополнение к трем индикаторам опыта (QoE, QoS и охват) традиционных голосовых HD-услуг, еще три индикатора — иммерсивный опыт ИИ, интерактивный опыт ИИ и QoI — добавлены к спецификациям модели оценки опыта ИИ-вызовов. Иммерсивные звонки могут значительно улучшить восприятие пользователем базовых голосовых вызовов. Например, MOS и SNR значительно увеличены. Интерактивные звонки требуют, чтобы сеть была оснащена новыми каналами и возможностями взаимодействия, включая канал передачи данных (DC) и видеоканал (VC), обеспечивая расширенные возможности, такие как совместное использование экрана, перевод в режиме реального времени и взаимодействие с агентами. QoI является ключевым показателем для измерения интеллекта голосовой сети. Измерение включает в себя высококачественные модели ИИ, гибкое управление ИИ, осведомленность о состоянии сети / пользователя на основе ИИ и принятие решений, а также инклюзивные возможности ИИ-сервисов. Они могут обеспечить базовую гарантию сети для обновления голосового интерфейса.

ITU инициировала рабочий проект под названием P.AI-MOS для оценки пользовательского опыта мультимодальных ИИ-приложений, в то время как предложения по стандартам голосового опыта ИИ-вызовов находятся в стадии изучения. Для ускорения разработки модели оценки опыта GSMA и отраслевые партнеры призывают к коллективным усилиям по выработке стандартов, которые сопоставляют ключевые показатели качества (KQI) ИИ-приложений с ключевыми показателями эффективности (KPI) сетей. Эти усилия направлены на ускорение разработки стандартов обслуживания мобильного ИИ, обеспечивая более сильную поддержку развития индустрии мобильного ИИ.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2932226/image1.jpg

News Releases in Similar Topics