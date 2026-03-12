[MWC 2026] GSMA publica especificaciones de experiencia para aplicaciones nativas de llamadas con IA

BARCELONA, España, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En la Cumbre del Futuro 5G, organizada por GSMA durante el MWC Barcelona 2026, se publicó el informe técnico "Gigauplink, Latencia Determinista y Evolución de la Red para la Era de la IA Móvil". El informe describe las tendencias de desarrollo y evolución, los escenarios de aplicación y los modelos de negocio para los servicios de voz nativos de los operadores en la era de la IA móvil. También detalla las especificaciones para evaluar las experiencias de llamadas con IA, ayudando a los operadores a construir redes centradas en la experiencia de voz y a mejorar significativamente la experiencia de usuario de los servicios de voz.

El informe técnico señala que, gracias a la sinergia entre el 5G-A y la IA, las comunicaciones móviles han entrado en la era de la IA móvil. Los operadores están transformando los servicios de voz nativos, pasando de las llamadas de voz convencionales a las llamadas de voz con IA. Al integrar algoritmos de IA y potencia de cálculo en la red de voz IMS nativa, las llamadas de voz convencionales están evolucionando hacia servicios mejorados y aplicaciones innovadoras. Esta evolución ofrecerá a los usuarios experiencias de llamada de última generación estables, de alta definición, visuales, inteligentes y eficientes. Los servicios emergentes de llamadas con IA, como las llamadas inmersivas con IA y las llamadas interactivas con IA, plantean nuevos requisitos en cuanto a la conectividad de red y las capacidades de IA.

Según el informe técnico, la reducción de ruido basada en IA es una aplicación típica de las llamadas inmersivas con IA. Al aprovechar algoritmos de IA para eliminar el ruido ambiental en diversos escenarios, los operadores pueden ofrecer llamadas nativas más nítidas y proporcionar a los usuarios experiencias más inmersivas. Los algoritmos de reducción de ruido basados en IA se pueden utilizar en diversos escenarios, como oficinas (nivel de ruido > 40 dB), calles (nivel de ruido > 60 dB) y obras (nivel de ruido > 80 dB), para que los usuarios disfruten de servicios de voz de alta calidad sin depender de terminales. La traducción en tiempo real impulsada por IA es una aplicación típica de las llamadas interactivas con IA. Gracias a la mejora de las capacidades de las redes de voz, se están eliminando las antiguas barreras lingüísticas. Las llamadas con IA pueden proporcionar transcripción o traducción de voz precisa y en tiempo real durante las videollamadas, lo que ayuda eficazmente a los empresarios que participan en conferencias internacionales en línea, a los turistas que viajan al extranjero y a las personas con discapacidad auditiva.

Como se destaca en el informe técnico, los operadores pueden integrar capacidades de IA en los servicios de voz nativos para modernizar el modelo de negocio, aportando un nuevo dinamismo a las llamadas diarias. Los usuarios pueden disfrutar de funciones mejoradas basadas en IA durante las llamadas convencionales tras pagar su suscripción, lo que permite a los operadores transformar la monetización del tráfico unidimensional en una monetización multidimensional de la experiencia.

En escenarios de llamadas con IA, medir la experiencia del usuario representa un nuevo desafío para los operadores. El informe técnico define sistemáticamente las especificaciones del modelo de evaluación de la experiencia de las llamadas con IA. Además de tres indicadores de experiencia (QoE, QoS y cobertura) de los servicios de voz HD convencionales, se añaden otros tres indicadores (experiencias inmersivas con IA, experiencias interactivas con IA y QoI) a las especificaciones del modelo de evaluación de la experiencia de las llamadas con IA. Las llamadas inmersivas pueden mejorar considerablemente la experiencia del usuario en las llamadas de voz básicas. Por ejemplo, MOS y SNR aumentan significativamente. Las llamadas interactivas requieren que la red esté equipada con nuevos canales y capacidades de interacción, como el canal de datos (DC) y el canal de vídeo (VC), que ofrecen experiencias mejoradas, como compartir pantalla, traducción en tiempo real e interacción con agentes. QoI es un indicador clave para medir la inteligencia de la red de voz. Esta medición abarca modelos de IA de alta calidad, gestión flexible de IA, conocimiento del estado de la red/usuario y toma de decisiones basados en IA, y capacidades de servicio de IA inclusivas. Estas pueden proporcionar una garantía básica de la red para las mejoras de la experiencia de voz.

ITU ha iniciado un proyecto de trabajo denominado P.AI-MOS para evaluar las experiencias de usuario de las aplicaciones de IA multimodales, mientras que las propuestas de estándares de experiencia de voz para llamadas de IA se encuentran en fase de investigación. Para acelerar el desarrollo del modelo de evaluación de la experiencia, GSMA y sus socios del sector instan a un esfuerzo conjunto para establecer normas que asocien los indicadores clave de calidad (KQI) de las aplicaciones de IA con los indicadores clave de rendimiento (KPI) de las redes. Estas iniciativas buscan acelerar la formulación de estándares de experiencia de servicio de IA móvil, proporcionando un mayor apoyo al avance de la industria de la IA móvil.

