[MWC 2026] GSMA zverejnila špecifikáciu používateľského zážitku pre natívne AI aplikácie na telefonovanie
News provided byGSMA
Mar 12, 2026, 19:26 ET
BARCELONA, Španielsko, 13. marec 2026 /PRNewswire/ – Na summite 5G Futures Summit, ktorý usporiadala spoločnosť GSMA počas veľtrhu MWC Barcelona 2026, zverejnila GSMA bielu knihu Gigauplink, deterministická latencia a vývoj sietí pre éru mobilnej AI. Biela kniha načrtáva trendy vývoja a evolúcie, aplikačné scenáre a obchodné modely pre natívne hlasové služby operátorov v ére mobilnej AI. Zároveň podrobne popisuje špecifikácie na hodnotenie skúsenosti s AI telefonovaním a pomáha operátorom budovať siete zamerané na hlasovú skúsenosť, čím sa výrazne zlepšuje skúsenosť používateľov s hlasovými službami.
V bielej knihe sa zdôrazňuje, že vďaka synergii medzi 5G-A a AI vstúpila mobilná komunikácia do éry mobilnej AI. Operátori transformujú natívne hlasové služby z konvenčných hlasových hovorov na hlasové hovory s podporou AI. Integráciou algoritmov AI a výpočtového výkonu do natívnej hlasovej siete IMS sa konvenčné hlasové hovory posúvajú smerom k vylepšeným službám a inovatívnym aplikáciám. Táto evolúcia prinesie používateľom stabilné, HD, vizuálne, inteligentné a efektívne telefonovanie novej generácie. Vznikajúce hlasové služby AI, ako sú imerzívne hovory AI a interaktívne hovory AI, kladú nové požiadavky na konektivitu siete aj na schopnosti AI.
Podľa bielej knihy je redukcia šumu na základe AI typickou aplikáciou imerzívnych hovorov AI. Vďaka využitiu algoritmov AI na elimináciu okolitého hluku v rôznych scenároch môžu operátori poskytovať čistejšie natívne hovory a ponúkať používateľom imerzívnejšiu skúsenosť. Algoritmy na redukciu šumu založené na AI možno použiť v rôznych prostrediach, ako sú kancelárie (úroveň hluku > 40 dB), ulice (úroveň hluku > 60 dB) či stavenisko (úroveň hluku > 80 dB), aby používatelia mohli využívať vysoko kvalitné hlasové služby bez závislosti od koncových zariadení. Preklad v reálnom čase s podporou AI je typickou aplikáciou interaktívneho AI volania. Vďaka zlepšeniu schopností hlasovej siete sa prekonávajú dlhodobé jazykové bariéry. Volanie AI dokáže počas videohovorov poskytovať presný prepis alebo preklad hlasu v reálnom čase, čo efektívne pomáha obchodníkom sa medzinárodných online konferencií, turistom cestujúcim do zahraničia aj ľuďom so sluchovým postihnutím.
Ako sa zdôrazňuje v bielej knihe, operátori môžu integrovať funkcie AI do natívnych hlasových služieb, aby vylepšili svoj obchodný model a vdýchli každodennému volaniu novú vitalitu. Používatelia môžu po zaplatení predplatného využívať funkcie vylepšené AI počas konvenčných hovorov, vďaka čomu môžu operátori transformovať jednorozmernú monetizáciu dátovej prevádzky na viacrozmernú monetizáciu skúsenosti.
V scenároch volania AI predstavuje meranie používateľskej skúsenosti pre operátorov novú výzvu. Biela kniha systematicky definuje špecifikácie modelu hodnotenia skúseností s volaním AI. Okrem troch ukazovateľov skúsenosti (QoE, QoS a pokrytie) konvenčných HD hlasových služieb sa do špecifikácií modelu hodnotenia skúsenosti volania AI pridávajú ďalšie tri ukazovatele: imerzívna skúsenosť AI, interaktívna skúsenosť AI a QoI (kvalita inteligencie). Imerzívne volanie môže výrazne zlepšiť používateľskú skúsenosť s bežnými hlasovými hovormi. Výrazne sa zvyšuje napríklad MOS (Mean Opinion Score) a SNR (pomer signál/šum). Interaktívne volanie vyžaduje, aby bola sieť vybavená novými interakčnými kanálmi a schopnosťami vrátane dátového kanála (DC) a videokanála (VC), čo umožňuje vylepšenú skúsenosť, ako je zdieľanie obrazovky, preklad v reálnom čase a interakcia s agentmi. QoI je kľúčovým ukazovateľom na meranie inteligencie hlasovej siete. Meranie zahŕňa vysoko kvalitné modely AI, flexibilný manažment AI, rozpoznávanie stavu siete/používateľa a rozhodovanie založené na AI a inkluzívne servisné schopnosti AI. Tie môžu poskytnúť základné sieťové záruky pre vylepšenie hlasovej skúsenosti.
ITU spustila pracovný projekt s názvom P.AI-MOS na vyhodnotenie používateľskej skúsenosti z multimodálnych aplikácií AI, zatiaľ čo návrhy štandardov pre skúsenosť s volaním AI sú v štádiu výskumu. S cieľom urýchliť vývoj modelu hodnotenia skúsenosti GSMA a partneri z odvetvia vyzývajú na spoločné úsilie pri vytváraní pravidiel, ktoré mapujú kľúčové ukazovatele kvality (KQI) aplikácií AI na kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) sietí. Tieto snahy majú za cieľ urýchliť formuláciu štandardov skúsenosti pre mobilné služby AI a poskytnúť silnejšiu podporu pre pokrok v odvetví mobilnej AI.
