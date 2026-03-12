[MWC 2026] GSMA publikuje specyfikację doświadczeń użytkownika dla natywnych aplikacji AI do połączeń telefonicznych

BARCELONA, Hiszpania, 12 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas szczytu 5G Futures Summit zorganizowanego przez GSMA w trakcie targów MWC Barcelona 2026 organizacja GSMA opublikowała białą księgę „Gigauplink, deterministyczne opóźnienia i ewolucja sieci w erze mobilnej sztucznej inteligencji". Dokument przedstawia kierunki rozwoju i ewolucji, scenariusze zastosowań i modele biznesowe dla natywnych usług głosowych operatorów w erze mobilnej sztucznej inteligencji. Zawiera również specyfikację oceny jakości doświadczeń użytkownika usług połączeń z wykorzystaniem AI, pomagając operatorom budować sieci zorientowane na jakość usług głosowych i znacząco poprawiać doświadczenia ich użytkowników.

GSMA released the white paper at MWC 2026

W białej księdze wskazano, że dzięki synergii technologii 5G-A i sztucznej inteligencji komunikacja mobilna weszła w erę mobilnej sztucznej inteligencji. Operatorzy przekształcają natywne usługi głosowe z tradycyjnych połączeń telefonicznych w połączenia głosowe oparte na AI. Dzięki integracji algorytmów AI i mocy obliczeniowej z natywną siecią głosową IMS tradycyjne połączenia głosowe ewoluują w kierunku rozszerzonych usług i innowacyjnych zastosowań. Ta transformacja zapewni użytkownikom stabilne wysokiej jakości, wizualne, inteligentne i wydajne doświadczenia połączeń nowej generacji. Nowe usługi połączeń wspomaganych AI, w tym immersyjne i interaktywne połączenia oparte na AI, stawiają nowe wymagania w zakresie łączności sieciowej i możliwości sztucznej inteligencji.

Zgodnie z białą księgą redukcja hałasu oparta na sztucznej inteligencji jest typowym przykładem zastosowania immersyjnych połączeń AI. Dzięki wykorzystaniu algorytmów AI do eliminowania hałasu otoczenia w różnych sytuacjach operatorzy mogą zapewnić wyraźniejsze natywne połączenia i bardziej immersyjne doświadczenia użytkownika. Algorytmy redukcji hałasu oparte na AI mogą być stosowane w wielu środowiskach, takich jak biura (poziom hałasu > 40 dB), ulice (poziom hałasu > 60 dB) czy place budowy (poziom hałasu > 80 dB), umożliwiając użytkownikom korzystanie z wysokiej jakości usług głosowych bez konieczności polegania na możliwościach urządzeń końcowych. Tłumaczenie w czasie rzeczywistym oparte na AI stanowi z kolei typowy przykład zastosowania interaktywnych połączeń AI. Dzięki zwiększeniu możliwości sieci głosowej istniejące od dawna bariery językowe są stopniowo eliminowane. Usługa połączeń z wykorzystaniem AI może zapewnić dokładną i natychmiastową transkrypcję lub tłumaczenie wypowiedzi podczas rozmów wideo, skutecznie wspierając ludzi biznesu uczestniczących w międzynarodowych konferencjach online, turystów podróżujących za granicę i osoby z zaburzeniami słuchu.

Jak podkreślono w białej księdze, operatorzy mogą integrować możliwości sztucznej inteligencji z natywnymi usługami głosowymi, aby unowocześnić model biznesowy i nadać codziennym rozmowom telefonicznym nową dynamikę. Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych funkcji opartych na AI podczas standardowych połączeń po opłaceniu odpowiedniej subskrypcji, co umożliwia operatorom przejście od monetyzacji opartej wyłącznie na ruchu sieciowym do wielowymiarowej monetyzacji doświadczeń użytkownika.

W scenariuszach połączeń wspomaganych AI pomiar doświadczeń użytkowników stanowi nowe wyzwanie dla operatorów. W białej księdze w sposób systematyczny zdefiniowano specyfikację modelu oceny doświadczeń użytkownika dla połączeń wspomaganych AI. Oprócz trzech wskaźników doświadczeń dla tradycyjnych usług głosowych HD (QoE (jakość doświadczeń), QoS (jakość usług) i zasięg) do modelu oceny usług połączeń wspomaganych przez AI dodano trzy kolejne wskaźniki: doświadczenia immersyjne oparte na AI, doświadczenia interaktywne oparte na AI i QoI (jakość usług inteligentnych). Immersyjne połączenia mogą znacząco poprawić doświadczenia użytkownika w zakresie podstawowych połączeń głosowych. Na przykład wartości MOS (średniej oceny jakości połączenia głosowego) i SNR (stosunku sygnału do szumu) ulegają istotnej poprawie. Interaktywne połączenia wymagają natomiast wyposażenia sieci w nowe kanały i możliwości interakcji, w tym kanał danych (DC) i kanał wideo (VC), umożliwiające zapewnienie rozszerzonych usług, takich jak udostępnianie ekranu, tłumaczenie w czasie rzeczywistym czy interakcja z agentami. QoI stanowi kluczowy wskaźnik służący do pomiaru poziomu inteligencji sieci głosowej. Obejmuje on między innymi wysokiej jakości modele AI, elastyczne zarządzanie sztuczną inteligencją, świadomość stanu sieci i użytkowników opartą na AI oraz podejmowanie decyzji w oparciu o AI, a także powszechną dostępność usług AI. Elementy te mogą zapewnić podstawowe możliwości sieciowe w zakresie podnoszenia jakości doświadczeń głosowych.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) rozpoczął projekt roboczy o nazwie P.AI-MOS, którego celem jest ocena doświadczeń użytkowników multimodalnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, natomiast propozycje standardów doświadczeń z korzystania z głosowych połączeń wspomaganych AI są obecnie przedmiotem badań. Aby przyspieszyć rozwój modelu oceny doświadczeń, GSMA wraz z partnerami branżowymi apeluje o wspólne działania na rzecz ustanowienia zasad odwzorowania kluczowych wskaźników jakości (KQI) aplikacji AI na kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) sieci. Działania te mają przyspieszyć opracowanie standardów doświadczeń usług mobilnej sztucznej inteligencji, zapewniając silniejsze wsparcie dla rozwoju branży mobilnej AI.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2932226/image1.jpg