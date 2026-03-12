[MWC 2026] La GSMA publie les spécifications d'expérience pour les applications natives d'appel IA

BARCELONE, Espagne, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du 5G Futures Summit organisé par la GSMA au MWC Barcelona 2026, la GSMA a publié le livre blanc intitulé « Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era » (Gigauplink, latence déterministe et évolution du réseau pour l'ère de l'IA mobile). Ce livre blanc décrit les tendances de développement et d'évolution, les scénarios d'application et les modèles commerciaux des services vocaux natifs des opérateurs à l'ère de l'IA mobile. Il explique également les spécifications pour évaluer les expériences d'appel IA, aidant ainsi les opérateurs à construire des réseaux centrés sur l'expérience vocale et à améliorer de manière significative les expériences des utilisateurs de services vocaux.

GSMA released the white paper at MWC 2026

Le livre blanc souligne que, grâce à la synergie entre la 5G-A et l'IA, les communications mobiles sont désormais dans l'ère de l'IA mobile. Les opérateurs transforment les services vocaux natifs conventionnels en appels vocaux IA. En intégrant les algorithmes d'IA et la puissance de calcul dans le réseau vocal IMS natif, les appels vocaux classiques deviennent des services améliorés et des applications innovantes. Cette évolution va permettre aux utilisateurs de bénéficier d'appels de nouvelle génération stables, HD, visuels, intelligents et efficaces. Les services d'appel IA émergents, tels que l'appel immersif IA et l'appel interactif IA, créent de nouvelles exigences en matière de connectivité réseau et de capacités d'IA.

Selon le livre blanc, la réduction du bruit basée sur l'IA est une application typique des appels immersifs basés sur l'IA. En utilisant des algorithmes d'IA pour éliminer les bruits ambiants dans divers scénarios, les opérateurs peuvent fournir des appels natifs plus clairs et offrir aux utilisateurs des expériences plus immersives. Les algorithmes de réduction du bruit basés sur l'IA peuvent être exploités dans différents scénarios, tels que les bureaux (niveau de bruit > à 40 dB), les rues (niveau de bruit > à 60 dB) et les chantiers (niveau de bruit > à 80 dB), afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier de services vocaux de haute qualité sans avoir recours à des terminaux. La traduction en temps réel activée par l'IA est une application typique de l'appel interactif à l'IA. Grâce à l'amélioration des capacités des réseaux vocaux, les barrières linguistiques de longue date sont en train d'être éliminées. AI Calling peut fournir une transcription ou une traduction précise et en temps réel de la voix pendant les appels vidéo, ce qui aide efficacement les hommes d'affaires qui participent à des conférences internationales en ligne, les touristes qui voyagent dans des pays étrangers et les personnes atteintes de déficiences auditives.

Comme le souligne le livre blanc, les opérateurs peuvent intégrer des capacités d'IA dans les services vocaux natifs afin d'améliorer le modèle commercial et donner un nouveau souffle aux appels quotidiens. Les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctions améliorées pilotées par l'IA pendant les appels classiques après avoir payé leur abonnement, ce qui permet aux opérateurs de transformer la monétisation unidimensionnelle du trafic en une monétisation multidimensionnelle de l'expérience.

Dans les scénarios d'appel IA, la méthode d'évaluation de l'expérience des utilisateurs est un nouveau défi pour les opérateurs. Le livre blanc définit systématiquement les spécifications du modèle d'évaluation de l'expérience de l'appel IA. En plus des trois indicateurs d'expérience (Qualité de l'expérience, Qualité du service et couverture) des services vocaux HD conventionnels, trois autres indicateurs - expériences immersives de l'IA, expériences interactives de l'IA et Qualité de l'intelligence - sont ajoutés aux spécifications du modèle d'évaluation de l'expérience des appels de l'IA. Les appels immersifs peuvent améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs lors d'appels vocaux de base. Par exemple, la note moyenne d'opinion et le rapport signal/bruit sont considérablement améliorés. Les appels interactifs exigent que le réseau soit équipé de nouveaux canaux d'interaction et de nouvelles capacités, notamment le canal de données (DC) et le canal vidéo (VC), pour offrir des expériences améliorées, telles que le partage d'écran, la traduction en temps réel et l'interaction avec des agents. La Qualité de l'intelligence est un indicateur clé pour mesurer l'intelligence du réseau vocal. La mesure englobe des modèles d'IA de haute qualité, une gestion flexible de l'IA, une connaissance de l'état du réseau et de l'utilisateur basée sur l'IA et la prise de décision, ainsi que des capacités de service d'IA inclusives. Ces critères peuvent fournir une assurance réseau de base pour l'amélioration de l'expérience vocale.

L'UIT a lancé un projet de travail appelé P.AI-MOS pour évaluer les expériences des utilisateurs d'applications d'IA multimodales, tandis que les propositions de normes relatives à l'expérience vocale de l'appel IA sont en cours d'étude. Pour accélérer le développement du modèle d'évaluation de l'expérience, la GSMA et les partenaires de l'industrie appellent à des efforts collectifs pour établir des règles qui mettent en correspondance les indicateurs clés de qualité (ICQ) des applications d'IA avec les indicateurs clés de performance (KPI) des réseaux. Ces efforts visent à accélérer la formulation de normes d'expérience de service d'IA mobile, en fournissant un soutien plus fort pour l'avancement de l'industrie de l'IA mobile.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2932226/image1.jpg