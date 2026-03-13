[MWC 2026] GSMA publiceert specificaties voor de gebruikerservaring van native AI Calling-applicaties

BARCELONA, Spanje, 13 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens de 5G Futures Summit, georganiseerd door GSMA tijdens MWC Barcelona 2026, heeft GSMA de whitepaper Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era gepubliceerd. De whitepaper beschrijft de ontwikkelings- en evolutietrends, toepassingsscenario's en bedrijfsmodellen voor de native spraakdiensten van telecombedrijven in het tijdperk van mobiele AI. Daarnaast gaat de whitepaper nader in op specificaties voor het evalueren van AI Calling-ervaringen, waarmee telecombedrijven netwerken kunnen ontwikkelen die zijn gericht op de spraakervaring en de gebruikerservaring van spraakdiensten aanzienlijk verbeteren.

GSMA released the white paper at MWC 2026

De whitepaper wijst erop dat mobiele communicatie, aangedreven door de synergie tussen 5G-A en AI, het tijdperk van mobiele AI is binnengegaan. Telecombedrijven transformeren native spraakdiensten van traditionele spraakoproepen naar AI-spraakoproepen. Door AI-algoritmen en rekenkracht te integreren in het native IMS-spraaknetwerk, evolueren traditionele spraakoproepen naar verbeterde diensten en innovatieve toepassingen. Deze evolutie zal gebruikers stabiele, HD-, visuele, intelligente en efficiënte belervaringen van de volgende generatie bieden. Opkomende AI Calling-diensten, zoals AI immersive calling en AI interactive calling, stellen nieuwe eisen aan netwerkconnectiviteit en AI-mogelijkheden.

Volgens de whitepaper is AI-gebaseerde ruisonderdrukking een typische toepassing van AI immersive calling. Door AI-algoritmen te gebruiken om omgevingsgeluiden in verschillende situaties te elimineren, kunnen telecombedrijven duidelijkere telefoongesprekken leveren en gebruikers een meer immersieve ervaring bieden. De AI-gebaseerde ruisonderdrukkingsalgoritmen kunnen in uiteenlopende situaties worden toegepast, zoals op kantoor (geluidsniveau > 40 dB), op straat (geluidsniveau > 60 dB) en op bouwplaatsen (geluidsniveau > 80 dB), zodat gebruikers kunnen genieten van hoogwaardige spraakdiensten zonder afhankelijk te zijn van eindapparaten. AI-gestuurde realtimevertaling is een typische toepassing van AI interactive calling. Dankzij de verbetering van de mogelijkheden van spraaknetwerken worden langdurige taalbarrières weggenomen. AI Calling kan tijdens videogesprekken nauwkeurige en realtime spraaktranscriptie of vertaling bieden, wat effectief ondersteuning biedt aan zakenmensen die deelnemen aan internationale onlineconferenties, toeristen die naar het buitenland reizen en mensen met een gehoorbeperking.

Zoals in de whitepaper wordt benadrukt, kunnen telecombedrijven AI-mogelijkheden integreren in native spraakdiensten om het bedrijfsmodel te vernieuwen en dagelijks bellen nieuwe dynamiek te geven. Gebruikers kunnen tijdens conventionele gesprekken gebruikmaken van door AI aangestuurde verbeterde functies nadat zij een abonnement hebben afgesloten, waardoor telecombedrijven kunnen overstappen van eendimensionale inkomsten uit dataverkeer naar multidimensionale inkomsten op basis van gebruikerservaringen.

In scenario's met AI Calling is het meten van gebruikerservaringen een nieuwe uitdaging voor telecombedrijven. De whitepaper definieert op systematische wijze de specificaties van het ervaringsbeoordelingsmodel voor AI Calling. Naast drie ervaringsindicatoren (QoE, QoS en dekking) voor conventionele HD-spraakdiensten worden nog drie indicatoren toegevoegd aan de specificaties van het ervaringsbeoordelingsmodel voor AI Calling: AI immersive experiences, AI interactive experiences en QoI. Immersive calling kan de gebruikerservaring van gewone spraakoproepen aanzienlijk verbeteren. Zo nemen bijvoorbeeld de MOS en de SNR aanzienlijk toe. Interactive calling vereist dat het netwerk wordt uitgerust met nieuwe interactiekanalen en -mogelijkheden, waaronder Data Channel (DC) en Video Channel (VC), waardoor verbeterde ervaringen mogelijk worden, zoals schermdelen, realtimevertaling en interactie met AI-agents. QoI is een belangrijke indicator voor het meten van de intelligentie van het spraaknetwerk. De meting omvat onder meer hoogwaardige AI-modellen, flexibel AI-beheer, op AI gebaseerde detectie van netwerk- en gebruikersstatus en besluitvorming, evenals inclusieve AI-dienstmogelijkheden. Deze kunnen een basisgarantie voor het netwerk bieden voor verbeteringen in de spraakervaring.

De ITU heeft een werkproject gestart met de naam P.AI-MOS om de gebruikerservaring van multimodale AI-toepassingen te evalueren, terwijl voorstellen voor standaarden voor de spraakervaring van AI Calling momenteel worden onderzocht. Om de ontwikkeling van het ervaringsbeoordelingsmodel te versnellen, roepen GSMA en partners uit de sector op tot gezamenlijke inspanningen om regels vast te stellen die de belangrijkste kwaliteitsindicatoren (KQI's) van AI-toepassingen koppelen aan de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van netwerken. Deze inspanningen zijn bedoeld om de ontwikkeling van standaarden voor de gebruikerservaring van mobiele AI-diensten te versnellen en zo sterkere ondersteuning te bieden voor de verdere ontwikkeling van de sector van mobiele AI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932226/image1.jpg