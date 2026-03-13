[MWC 2026] GSMA presenta las especificaciones de la experiencia para aplicaciones nativas de llamada con IA

BARCELONA, España, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la Cumbre de Futuros 5G organizada por GSMA en el marco del MWC Barcelona 2026, GSMA presentó el informe técnico Gigauplink, latencia determinista y evolución de las redes en la era de la IA móvil. El informe técnico describe las tendencias de desarrollo y evolución, los escenarios de uso y los modelos comerciales para los servicios de voz nativos de los operadores en la era de la IA móvil. Asimismo, detalla las especificaciones para la evaluación de las experiencias de llamada con IA, lo que ayuda a los operadores a crear redes de voz enfocadas en la experiencia y mejorar considerablemente las experiencias de los usuarios con los servicios de voz.

GSMA presenta el informe técnico en el MWC 2026 (PRNewsfoto/GSMA)

El informe técnico señala que, gracias a la sinergia entre la 5G-A y la IA, las comunicaciones móviles han ingresado a la era de la IA móvil. Los operadores están transformando los servicios de voz nativos, que han trascendido a las llamadas de voz convencionales para ofrecer llamadas de voz con IA. Al integrar algoritmos de IA y las capacidades informáticas en las redes de voz nativas de IMS, las llamadas de voz convencionales están evolucionando hacia servicios mejorados y aplicaciones innovadoras. Esta evolución ofrecerá a los usuarios experiencias de llamada de última generación estables, de alta definición, visuales, inteligentes y eficientes. Los nuevos servicios de llamada con IA, tales como las llamadas inmersivas con IA y las llamadas interactivas con IA, plantean nuevos requisitos para la conectividad y las capacidades de IA.

Según el informe técnico, la reducción de ruido basada en IA es uno de los usos típicos de las llamadas inmersivas con IA. Al aprovechar los algoritmos de IA para eliminar los ruidos ambientales en distintos contextos, los operadores pueden proporcionar llamadas nativas más claras y ofrecer a los usuarios experiencias más inmersivas. Los algoritmos de reducción de ruido basados en IA se pueden usar en diversos contextos de situación, como oficinas (nivel de ruido > 40 dB), la calle (nivel de ruido > 60 dB) y obras de construcción (nivel de ruido > 80 dB) para permitir a los usuarios disfrutar de servicios de voz de alta calidad sin depender de los terminales. La traducción en tiempo real con IA es uno de los usos más comunes de las llamadas interactivas con IA. Gracias a la mejora de las capacidades de las redes de voz, se están eliminando las barreras lingüísticas históricas. Las llamadas con IA pueden proporcionar transcripciones o traducciones de voz en tiempo real durante videollamadas y así, ayudar de manera eficaz a empresarios que participan en conferencias internacionales en línea, turistas que viajan a distintos países y personas con dificultades auditivas.

Como se señala en el informe técnico, los operadores pueden integrar las capacidades de IA en los servicios de voz nativos para actualizar el modelo empresarial y aportar a las llamadas diarias in dinamismo renovado. Luego de pagar su suscripción, los usuarios pueden disfrutar de funciones mejoradas potenciadas por IA durante llamadas convencionales y, de esta manera, los operadores pueden convertir la monetización de tráfico unidimensional en monetización de experiencias multidimensional.

En situaciones de llamadas con IA, la manera de medir las experiencias de los usuarios constituye un nuevo desafío para los operadores. El informe define sistemáticamente las especificaciones del modelo de evaluación de la experiencia con las llamadas habilitadas por IA. Además de los tres indicadores de la experiencia (calidad de la experiencia, calidad del servicio y cobertura) para los servicios de voz de alta definición, se agregan otros tres indicadores (experiencias inmersivas con IA, experiencias interactivas con IA y calidad de la interacción) a las especificaciones del modelo de evaluación de la experiencia en las llamadas con IA. Las llamadas inmersivas pueden mejorar considerablemente las experiencias de los usuarios de llamadas de voz básicas. Por ejemplo, la puntuación media de opinión (MOS, por sus siglas en inglés) y la relación señal-ruido (SNR, por sus siglas en inglés) aumentan sustancialmente. Las llamadas interactivas exigen que las redes cuenten con nuevos canales y capacidades de interacción, incluido un canal de datos (DC, por sus siglas en inglés) y un canal de video (VC, por sus siglas en inglés), para proporcionar experiencias mejoradas como la pantalla compartida, la traducción en tiempo real y la interacción con agentes. La calidad de la interacción es un indicador clave para medir la inteligencia de la red de voz. La medida incluye modelos de IA de alta calidad, gestión de IA flexible, conocimiento del estado de la red o el usuario y toma de decisiones basadas en IA, así como capacidades de servicios inclusivos con IA. Todo esto puede proporcionar garantías básicas de red para conseguir mejoras en la experiencia de voz.

La UIT ha iniciado un proyecto de trabajo denominado P.AI-MOS para evaluar las experiencias de los usuarios en aplicaciones con IA multimodal, mientras que se estudian las propuestas para los estándares de la experiencia de voz en las llamadas con IA. Con el objetivo de acelerar el desarrollo del modelo de evaluación de la experiencia, GSMA y colaboradores del sector apelan a iniciativas colectivas para establecer reglas que conecten los indicadores clave de calidad (KQI, por sus siglas en inglés) de aplicaciones de IA con los indicadores clave de rendimiento (KPIs, por sus siglas en inglés) de las redes. Estas iniciativas tienen por fin acelerar la formulación de estándares de la experiencia del servicio de IA móvil, así como brindar más apoyo al desarrollo del sector de la IA móvil.

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FUENTE GSMA